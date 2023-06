Černý scénář českého ovocnářství se naplňuje. Kvůli levným dovozům mizí hektary sadů

Čeští ovocnáři vykáceli za poslední rok kvůli nízkým výkupním cenám ovoce a ztrátovému pěstování 8,3 procenta ovocných sadů. Plochy sadů snížili o 1011 hektarů na 11 214 hektarů. Představuje to úbytek milionu stromů a keřů. S odkazem na data Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského to uvedli představitelé Agrární komory a Ovocnářské unie ČR.

Aktuální údaje o plochách sadů potvrdily předpovědi ovocnářů ze začátku roku, že v Česku ubude přibližně desetina sadů. „Ovocné stromy na polích nahrazují rentabilnější plodiny, například obiloviny či řepka,” řekl předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.

S úbytkem sadů dál klesá soběstačnost Česka v produkci čerstvého ovoce. Nyní se podle ovocnářů soběstačnost pohybuje v závislosti na objemu sklizně a spotřebě mezi 30 až 40 procenty.

Polovina sadů je pryč

V roce 1989 bylo v Česku 23 tisíc hektarů sadů, od té doby tak zmizelo 51 procent sadů. Výrazný pokles nastal v posledních deseti letech, kdy plochy klesly o 36 procent.

Podle Agrární komory a Ovocnářské unie se naplňují černé scénáře českého ovocnářství. „Ovocnáře dohnaly vysoké náklady a nízké výkupní ceny k likvidaci stovek hektarů sadů. Pro řadu z nich se přitom jedná o podnikání, které jejich rodina provozovala několik generací. Někteří dokonce zvažují opustit podnikání v zemědělství a dělat něco jiného, aby vůbec byli schopni uživit své rodiny,” uvedl prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal.

Nejvíce ovocnářské podniky, kterých je v Česku zhruba tisícovka, likvidovaly sady jablek, broskví a višní. Plochy jabloní, které jsou nejpěstovanějším ovocem, meziročně klesly o 11 procent na 5236 hektarů. Bude to znamenat snížení úrody jablek přibližně o 10 tisíc tun, odhadli ovocnáři. Loni se v Česku sklidilo přes 138 tisíc tun jablek.

Řetězce preferují levný dovoz

Agrární komora a Ovocnářská unie vidí hlavní příčinu současné situace v dovozu levného ovoce obchodními řetězci. Obchodníci podle zemědělců využili situace, kdy se kvůli válce na Ukrajině začaly v Evropě hromadit přebytky ovoce, především polská jablka. Po vypuknutí války totiž jablka nemohla směřovat dál na východní trhy, kam byla původně určená. Ovocnářská unie odhadla, že na kilogramu konzumních jablek z loňské sklizně pro trh měli pěstitelé kvůli poklesu ceny a zvýšeným nákladům ztrátu čtyři koruny, tedy celkem asi 250 milionů korun.

Agrární komora začátkem letošního roku požádala antimonopolní úřad, aby prověřil tržní sílu některých obchodních řetězců. Podle zástupců komory se čeští zemědělci musí podrobovat diktátu jejich cen.

Loni se do Česka podle ovocnářů dovezlo 57 435 tun jablek, z nichž přes 24 tisíc tun tvořila jablka z Polska. „Loni si nechávali obchodníci dovážet polská jablka za cenu 10,68 koruny za kilogram. Tím podráželi ceny domácích pěstitelů, kteří v loňském roce prodávali kilogram jablek za 13,08 koruny za kilogram, což zároveň bylo meziročně o deset procent méně. Taková cena nepokryje pěstitelům ani náklady na produkci," shodují se Agrární komora a Ovocnářská unie.

