Agrární komora chce, aby ÚOHS prověřil tržní sílu německých řetězců

Agrární komora chce po antimonopolním úřadu, aby prověřil tržní sílu Kauflandu, Lidlu, Penny a Billy. Podle zástupců komory se čeští zemědělci musí podrobovat diktátu cen těchto německých řetězců.

Agrární komora ČR chce požádat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), aby prověřil případně zneužívání tržní síly německých skupin Schwarz a Rewe na českém trhu. Schwarz v ČR provozuje obchodní řetězce Lidl a Kaufland, Rewe vlastní řetězce Penny Market a Billa. Komora uvádí, že spolu s dalšími obchodními řetězci ovládají 75 procent trhu a dává jim to velkou vyjednávací sílu vůči potravinářským a zemědělských firmám.

Agrární komora upozorňuje na to, že obě skupiny mají v ČR tržby v řádu vyšších desítek miliard korun. Hospodářské síle řetězců se podle komory nemůže rovnat zhruba 60 tisíc pěstitelů plodin a chovatelů hospodářských zvířat a proto si mohou zahraniční řetězce diktovat podmínky a určovat, co se bude na trhu prodávat.

Zemědělci zvyšovali ceny nejpomaleji

Prezident komory Jan Doležal uvedl, že je potřeba se ptát, do jaké míry mohou skupiny Schwarz a Rewe ovlivňovat ceny na českém trhu. „Zemědělci, potravináři i obchodníci mají ale různé manévrovací možnosti, jak promítnout tyto náklady do cen, za něž prodávají. Komu a s jakou úspěšností se to daří, ukazují jednoznačně oficiální statistiky. U řady potravin, jako jsou cukr, drůbeží maso nebo jablka, zemědělci zvyšovali ceny nejpomaleji ze všech. Jednoznačně proto odmítám, že by čeští zemědělci zdražovali lidem potraviny,” doplnil.

Prouza: Dodavatelé zneužívají inflaci ke zdražování. Levněji bude až na jaře Money Ceny potravin zřejmě v únoru ještě dál porostou, i když již ne lednovým tempem, kdy se meziměsíčně zvýšily v průměru o čtyři procenta. Větší pokles přijde na jaře. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to řekl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu a poradce ministra průmyslu Tomáš Prouza. Podle zástupců Agrární komory a ministerstva zemědělství za růst cen mohou obchodní řetězce. ČTK Přečíst článek

Komora již dříve upozorňovala na výrazný růst cen některých potravin v obchodech. Například kvůli vysokým cenám cukru a vajec se na obchodníky obrátil i ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Cena jednoho kilogramu cukru krystal na pultech obchodů podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) stoupla od září do prosince o 77 procent. Spotřebitelská cena byla v prosinci více než 30 korun, což je podle ministerstva zemědělství i historické maximum. Průměrná cena průmyslových výrobců za jeden kilogram cukru byla loni v září 13,17 koruny. V prosinci stál kilogram 19,90 koruny, což je nárůst o 51 procent.

Cenový diktát řetězců

Komora také poukazuje na to, že pěstování cukrové řepy se věnuje zhruba 950 podniků s průměrnou výměrou zhruba 60 hektarů. Upozorňovala i na různý růst cen kuřat v obchodech a výkupních cen výrobců nebo nízké výkupní ceny jablek, která řetězce dováží z Polska.

Lidl měl podle poslední zveřejněné účetní uzávěrky v účetním roce, který skončil 28. února 2021, tržby 73,2 miliardy korun a zisk 6,1 miliardy korun. Kaufland měl ve stejném období obrat 64 miliard korun a zisk 2,9 miliardy korun.

Penny Market měl v roce 2021 podle účetní uzávěrky tržby za prodej zboží 41,6 miliardy korun a zisk 944 milionů korun. Billa měla ve stejném roce zisk 658 milionů korun a tržby za prodej zboží 30,8 miliardy korun.

Agrární a Potravinářská komora po posledním jednání s premiérem Petram Fialou (ODS) uvedly, že vláda chce prověřit ceny u zemědělců, potravinářských podniků a obchodních řetězců. Cílem je zjistit výši obchodní přirážky jednotlivých sektorů.

Po Penny zvyšuje mzdy i Lidl. ČNB to může rozhoupat k růstu sazeb Zprávy z firem Řetězce jdou kvůli nedostatku zaměstnanců do mzdové války. Penny od ledna přidává 7,5 procenta, v reakci na to pak ke stejnému datu zvyšuje mzdy také Lidl. Nástupní mzda prodavače či prodavačky bude nově více než 30 tisíc korun. Růst mezd v řetězcích přitom může rozpoutat mzdovou spirálu, které se obává i Česká národní banka. Stanislav Šulc Přečíst článek

Jaká je inflace v Evropě či USA? Padají rekordy staré desítky let Money S rapidně rostoucí inflací nebojuje jen Česko, ale i desítky zemí ve světě a v řadě zemí hlásí v posledních měsících dvouciferné nárůsty a nejvyšší hodnoty za desítky let. Centrální banky proto zvedají základní úrokové sazby, což však často znamená snížení hospodářského růstu. Podívejte se na přehled míry inflace ve světě. Dušan Kütner, ČTK Přečíst článek