Kvůli konkurenci z Chile či jižní Afriky zůstane třetina českých jablek na stromech

Jablka z Chile, Polska nebo Jižní Afriky jsou běžnou nabídka českých supermarketů, která tak vytěsňuje prodeje českého ovoce. Podle zjištění Agrární komory ČR a Zemědělského svazu ČR z takové situace mnozí pěstitelé vidí východisko v samosběrech, které by mohly zvýšit lokální prodeje. „Začala sklizeň jablek a pěstitelé tohoto ovoce dosud nevědí, zda se vyplatí plody jejich několikaleté práce sklízet a uskladnit,“ uvedla mluvčí Agrární komory Barbora Pánková.

„Ceny energií pro uskladnění ovoce naznačují, že může být pro ovocnáře levnější část jablek ponechat na stromech,“ říká Martin Ludvík, předseda Ovocnářské unie ČR a viceprezident Agrární komory ČR, s tím, že se může jednat až o třetinu letošní úrody. V loňském roce se sklidilo 115 tisíc tun jablek.

Dnešní podnikání v ovocnářství je značně náročné a pěstitelé mají co dělat, aby se na trhu udrželi, podotkl Ludvík. „V roce 2020 vysázeli jen 200 hektarů sadů, což bylo nejméně od vstupu Česka do Evropské unie v roce 2004. V předchozích letech se přitom běžně sázelo 300 až 400 hektarů sadů ročně. Dochází tak k postupnému poklesu plochy ovocných sadů v Česku. V loňském roce se jednalo o necelých 16 tisíc hektarů, z čehož pouhých 12 tisíc hektarů činily produkční plodné sady,“ dodal.

Výměra produkčních plodných ovocných sadů v ČR:

rok výměra (v hektarech) 2010 17 777 2015 14 465 2019 13 993 2020 13 344 2021 12 231

zdroj: Český statistický úřad

Ovocnáři mají z budoucnosti obavy. Na evropském trhu se hromadí přebytky levného a podle zemědělců předotovaného ovoce z jiných zemí Evropské unie, které před válkou na Ukrajině směřovaly na východ a nyní jsou dováženy do Česka. Další redukci ovocných sadů mohou přinést také avizované změny rozdělení zemědělských dotací pro roky 2023 až 2027. „Ovocnáři budou donuceni své ovocné stromy vykácet, pozemky vyklučit, zorat a přeměnit na pole, kde místo ovoce raději budou pěstovat řepku a obilí, protože se zkrátka musejí chovat ekonomicky,“ míní prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

Tuzemští zemědělci spatřují pomoc v prodeji ovoce přímo zákazníkům bez dalších článků v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce. V rámci iniciativy „Najdi svého zemědělce“ Zemědělského svazu ČR je možné na mapě pěstitelů zvolit mezi zemědělci, kteří nabízejí přímý prodej nebo samosběr po celém Česku. „Pomozte českým pěstitelům zachovat jejich sady s českým tradičním ovocem,“ vyzývá Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR.

Soběstačnost Česka v produkci například čerstvých jablek určených k okamžité spotřebě dosahovala podle odhadu Ovocnářské unie ČR 75 procent v roce 1998, v roce 2020 se jednalo o 50 procent. Příští rok může soběstačnost klesnout až na 35 procent, zbytek bude nezbytné do Česka dovážet, uvedla komora.