PŘEHLEDNĚ: Konsolidační balíček po zásahu pětikoalice. Co za změny obsahuje

Vládní pětikoalice se dohodla na úpravách konsolidačního balíčku. Změny se dotknou daní, účetnictví či zaměstnaneckých benefitů. Ve finále jsou změny spíše kosmetické, dopad na státní rozpočet zůstává zhruba stejný jako při původním návrhu. Projděte si úpravy a doplnění vládního ozdravného balíčku.

Reklama

Zavedení funkční měny v účetnictví

„Jednou z nejzásadnějších avizovaných změn je zavedení takzvané funkční měny v účetnictví. Tato novinka měla být původně součástí nového zákona o účetnictví, ale nakonec se objevuje již nyní, tak aby mohla platit od 1. ledna 2024,” upozorňují experti Roman Ženatý a Marie Velflová z poradenské společnosti Deloitte.

Vláda navrhuje, aby účetní jednotky mohly nově účtovat nejen výlučně v českých korunách, ale i v jiné měně, a to konkrétně v eurech, dolarech nebo libře. Tato volba se však týká situace, kdy účetní jednotka splňuje podmínky pro použití tzv. funkční měny, tedy měny, ve které poplatník realizuje většinu svých transakcí. Tato možnost se týká firem, které mají většinu transakcí v dané cizí měně.

„Zatím není jasné, zdali a případně jakou formou se zavedení funkční měny promítne do všech daní. Z předběžných diskusí se zdá, že například v oblasti DPH ke změně nedojde,“ dodali experti z Deloitte.

V oblasti účetnictví experti upozorňují také na změny u nerealizovaných kurzových rozdílů. Poplatníci budou mít nově možnost zdaňovat pouze realizované kurzové rozdíly, tedy ty, které vznikají při úhradě závazku či pohledávky v cizí měně. Nerealizované kurzové rozdíly, tedy kurzové rozdíly z neuhrazených pohledávek a závazků ke konci období, by se v takovém případě do základu daně nezahrnovaly.

Fiala zuří. Potravináři měli rekordní zisky. Přitom žádali pomoc Money V Česku klesají ceny másla, cukru i mléka, zlevnit ale musí i další potraviny, řekl premiér Petr Fiala (ODS). Firmy mají velké zisky, lidé to ale musí pocítit na poklesu cen, řekl premiér. Podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) nesmí být marže nepřiměřené. Vláda bude apelovat na řetězce, aby nabízely víc českých potravin. Firmy z koncernu Agrofert mají za loňský rok nepřiměřeně vysoké zisky, předseda hnutí ANO Andrej Babiš by podle Fialy mohl jedním rozhodnutím ceny potravin snížit. Babiš dříve Agrofert vlastnil, pak ho převedl do svěřenských fondů. Agrofert podle mluvčího Pavla Heřmanského ale nemá takovou tržní sílu, aby ovlivnil koncové ceny na maloobchodním trhu, neurčuje ceny v obchodech. ČTK, kuš Přečíst článek

Změny se dotknou zaměstnaneckých benefitů

Změny se dotknou i zaměstnaneckých benefitů. Nově u vybraných daňových benefitů bude zavedeno osvobození v souhrnné hodnotě na úrovni poloviny průměrné mzdy, která aktuálně činí zhruba 41 tisíc korun.

Dále konsolidační balíček přinese v rámci stoprocetního výnosu daně z nemovitostí obcím vyšší sazbu daně. A to o 1,8násobek. Veškerý výnos daně z nemovitých věcí ale zůstane obcím, stát na ní nebude mít podíl. Výměnou za navýšení daně z nemovitých věcí dojde v rámci rozpočtového určení daní k adekvátnímu přerozdělení příjmů u sdílených daní mezi státním rozpočtem a obcemi ve prospěch státu deset miliard korun, stojí ve vládním prohlášení.

Lukáš Kovanda: Vláda chce utratit desítky miliard korun za plynovody, které už žádný plyn nepřepravují Názory Český stát má zájem o pořízení plynovodní sítě v zemi. Na čtyři tisíce kilometrů daných plynovodů nyní vlastní firma Net4Gas. Potíž je v tom, že její plynovody nyní už prakticky žádný plyn tranzitně nevedou. Lukáš Kovanda Přečíst článek

U daně z nemovitých věcí u zemědělských pozemků obcím se dává pravomoc, aby mohly pro zemědělské pozemky (orná půda, vinice, chmelnice, zahrady) zavést místní koeficient 0,5, to znamená možnost eliminovat u těchto pozemků zvýšení daně z nemovitých věcí.

Obce vydělají na dani z hazardu

Při přerozdělení výnosů daně z land-based hazardu půjde 55 procent státu, 22,5 procenta obcím podle počtu povolených herních automatů na jejich území a 22,5 procenta všem obcím podle počtu obyvatel. Ale nemění se sazby zdanění hazardu navržené v balíčku – 35 procent loterie a herní automaty a 30 procent ostatní hazardní hry (např. kurzové sázky). Nadále platí, že stát obdrží 100procentní výnos z online hazardu.

Dále balíček přinese valorizaci minimální daně za herní automaty, zvýšení minimální daně za 1 herní automat na 13 400 korun (z 9 200 korun, kumulovaný index vs. poslední valorizace z r. 2016 činí 1,46)

Lukáš Kovanda: Balíček bez škrtů v benefitech vládě pořádně zavaří Názory Pokud vláda ponechá v balíčku zvýhodnění benefitů, sníží své šance na volební úspěch, míní hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Voliči pětikoaličních stran totiž volají po úsporách a i oni těžko vstřebají, proč se má šetřit na důchodcích, a ne na zaměstnancích. Změny daní v balíčku jinak zvýší inflaci, dodává ekonom s tím, že slábnoucí koruna přitom nepomůže. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Mírnější přístup u zdanění e-cigaret

Vláda navrhuje také mírnější přístup u zdanění alternativních tabákových produktů, tedy mírnější zavádění spotřební daně u alternativních nikotinových produktů (elektronických cigaret a nikotinových sáčků). Koalice schválila úpravu konsolidačního balíčku, která pro náplně do elektronických cigaret zavede postupný nárůst spotřební daně v průběhu čtyř let. Daň bude v roce 2024 ve výši 2,50 koruny za 1 ml a v dalších letech naroste až na obávaných 10 korun. Úmysl prosadit enormně vysokou daň tak koalice neopustila, pouze ji částečně oddálila.

„Princip postupného nárůstu daně vítáme, ale její konečná výše je nesmyslně vysoká. Už za pár let bude v Česku daň nejvyšší v celé Evropské unii. Mrzí mě, že vládní koalice nenaslouchá hlasu vlastních lidí, kteří se problematice alternativ kouření dlouhodobě věnují,“ říká Hrdlička, prezident Komory elektronického vapování (KEVAP).

V debatě o míře zdanění zaznívaly argumenty daňové i zdravotní. Pracovní verze směrnice o spotřebních daních na nikotinové výrobky navrhuje, aby daň byla ve výši 0,1 eur pro slabší náplně (0–15 mg/ml) a 0,3 eur pro náplně 16–20 miligramů na mililitr. Česká daň by měla být plošná a má být nejprve 2,50 koruny, v roce 2025 už 5 korun, v dalších letech 7,50 a 10 korun. „Podstatné je u evropského návrhu rozdělené na silnější a slabší náplně, což motivuje uživatele obsah nikotinu snižovat. Na to ovšem naše vláda rezignovala,“ říká Robert Hrdlička.

Lukáš Kovanda: Konsolidační balíček připraví českou ekonomiku o desítky miliard Názory Vládní konsolidační balíček, který nyní prochází legislativním procesem, v případě schválení sníží v příštím roce dynamiku růstu české ekonomiky o 0,9 procentního bodu, předpokládá Česká národní banka. Údaj uvedl viceguvernér ČNB Jan Frait na dnešním pravidelném setkání s analytiky. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Včelaři zůstanou osvobození od daně z příjmu, který plyne z chovu včel (do 50 včelstev) v rozsahu tisíc korun na jedno včelstvo.

Balíček dále přinese zrušení osvobození zvýhodnění u manažerských bytů, zrušení výjimky pro odměňování vybraným pracovníkům, přechodné ustanovení zajistí, že se zrušení nedotkne osob, které v daných bytech měly bydliště před účinností zákona. Zvýšení renty pro prezidenta po skončení funkce nebude navrhováno.