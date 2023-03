Čekání na novou Teslu se prodlužuje. Ale budeme mít deset modelů, slíbil Musk

Americký výrobce elektromobilů Tesla plánuje u budoucí generace svých vozů snížit náklady na montáž o polovinu. Oznámili to představitelé firmy na setkání s investory. Ředitel firmy Elon Musk však neprozradil, kdy představí tolik očekávaný dostupný elektromobil. Akcie společnosti proto po skončení setkání s investory klesaly.

Na setkání, které trvalo tři a půl hodiny, se představila více než desítka vedoucích pracovníků automobilky, včetně nového šéfa globální výroby Toma Zhua. Mluvili o všem možném, od plánu na udržitelnou energii až po inovace v řízení operací od výroby až po servis. Neposkytli však žádné podrobnosti o uvedení vozů nové generace na trhy. Očekávalo se, že Musk představí plán na výrobu cenově dostupnějšího elektromobilu, který by rozšířil atraktivitu značky a posílil konkurenceschopnost.

Nutnost šestkrát zvýšit investice

Finanční ředitel Zach Kirkhorn odhadl, že Tesla musí investovat šestkrát více než doposud, aby dosáhla svého dlouhodobého cíle, a to zvýšit do roku 2030 výrobu na 20 milionů vozů ročně. To je desetinásobný růst proti současné kapacitě. Celkové náklady na tento cíl by mohly činit 175 miliard dolarů (3,8 bilionu korun).

Akcie Tesly znovu udělaly Muska nejbohatším člověkem planety Leaders Šéf americké automobilky Tesla Elon Musk se podle žebříčku miliardářů agentury Bloomberg znovu stal nejbohatším člověkem na světě. Pomohl mu k tomu letošní růst akcií Tesly. V prosinci Muska v čele žebříčku vystřídal francouzský podnikatel Bernard Arnault, spoluvlastník skupiny LVMH., která se věnuje prodeji luxusního zboží. Arnault je nyní podle tohoto žebříčku na druhém místě, v jiném žebříčku je stále první. ČTK Přečíst článek

Dalším investičním krokem bude nová továrna v severním Mexiku. Kromě USA má Tesla závody také v Německu a Číně.

Musk se ale nevyjádřil k plánům na modernizaci sedanu Model Y v příštím roce, nazvanou Projekt Juniper, ani k modernizované verzi sedanu Model 3, tedy projektu s kódovým označením Highland. Šéf designu Franz von Holzhausen uvedl, že letos přijde na řadu pickup Cybertruck.

Tesla Cybertruck zdroj: ČTK/AP

Důležité pro dosažení ročního výrobního cíle je pro Teslu získání masového trhu. Plánovaný cíl prodeje Tesly je vyšší než celková produkce dvou současných největších výrobců automobilů, německého Volkswagenu a japonské Toyoty.

Musk chce mít deset modelů Tesly

Podle Muska je důležité pro zvýšení prodeje vozů Tesla snížení konečných cen. Dodal, že slevy, které Tesla letos nabídla, podpořily poptávku. Musk dále uvedl, že Tesla by mohla potřebovat deset modelů, což by při plánované cílové výrobě znamenalo, že ročně od každého modelu prodá dva miliony kusů. Pro srovnání Toyota prodá ročně po celém světě něco přes jeden milion modelů Corolla.

Elon Musk obvinil média z rasismu vůči bělochům Leaders Zatímco americká média dala ban Scottu Adamsovi, autorovi komiksu Dilbert, za jeho rasistické výroky mířené proti černochům, Elon Musk vystoupil na jeho podporu. V nedělním tweetu šéf Twitteru obvinil média z rasismu vůči bělochům. S důkazy pro své tvrzení se ovšem neobtěžoval. vku Přečíst článek

Tesla je nejhodnotnějším výrobcem automobilů. Akcie firmy však divoce kolísají. Ze svého maxima z listopadu 2021 se snížily zhruba o polovinu, v letošním roce však již stouply o více než 60 procent.

Hlavní inženýr automobilky Lars Moravy uvedl, že vozy nové generace by se měly vyrábět za poloviční náklady než současný Model 3 nebo Model Y. Jeden z vysoce postavených investorů Tesly Ross Gerber odhadl, že by nový elektromobil mohl stát 25 tisíc až 30 tisíc dolarů (549 tisíc až 659 tisíc korun).

Elon Musk: Z vizionáře vyvrhelem za pár měsíců Leaders Mezi osobnostmi roku 2022 ční zakladatel Tesly a Space X Elon Musk. Rok 2022 v jeho podání však nebyl jen plný úspěchů, ačkoli právě automobilka Tesla reportovala jedny rekordní zisky za druhými. Stanislav Šulc Přečíst článek

Tesla ale také bude muset zlepšit technologii výroby baterií, kterou Musk označil za zásadní omezující faktor při přechodu k cenově dostupnějším automobilům. Tesla se potýká s problémy při rozšiřování výroby pokročilých baterií, tzv. 4680. Vedení uvedlo, že je pravděpodobné, že se podaří zahájit sériovou výrobu ještě letos, napsala agentura Reuters.