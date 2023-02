Elon Musk obvinil média z rasismu vůči bělochům

Zatímco americká média dala ban Scottu Adamsovi, autorovi komiksu Dilbert, za jeho rasistické výroky mířené proti černochům, Elon Musk vystoupil na jeho podporu. V nedělním tweetu šéf Twitteru obvinil média z rasismu vůči bělochům. S důkazy pro své tvrzení se ovšem neobtěžoval.

Elon Musk, generální ředitel společností Twitter, Tesla a SpaceX, v neděli obvinil média, ale také elitní školy z rasismu vůči bělochům a Asiatům.

Musk tato prohlášení zveřejnil na Twitteru v reakci na zprávu, že se mediální organizace po celé zemi rozhodly vyřadit z publikace komiks Dilbert poté, co jeho tvůrce Scott Adams na svém kanálu na YouTube „znevážil černochy”.

Musk má na Twitteru téměř 130 milionů sledujících. A jeho společnost Tesla byla opakovaně žalována za to, že nezvládla zabránit rasismu na pracovišti. Podle státní agentury California Department of Fair Employment and Housing (DFEH) mělo v továrně Tesly ve Fremontu docházet k rasové segregaci a diskriminaci ohledně pracovních úkonů, mezd či povýšení. Tesla má už z minulosti na kontě jeden prohraný soudní spor kvůli rasové diskriminaci zaměstnance.

Musk nedoložil žádné důkazy pro své vyjádření a na žádost o komentář serveru CNBC nereagoval.

Brian Levin, právník zabývající se občanskými právy a ředitel Centra pro studium nenávisti a extremismu na Kalifornské státní univerzitě, v reakci na Muskovy tweety uvedl: „Systémový rasismus vyžaduje nejen rozšířený fanatismus v rámci skupiny, ale také strukturální složku, která umožňuje diskriminaci a útlak menšiny z důvodu výhody přístupu a moci. Bílý miliardář z Jihoafrické republiky, který nedávno prohrál vysoce prestižní případ rasové diskriminace, nemusí být v nejlepší pozici, aby poskytoval rady.”

Ban pro Dilberta

Adams ve videu hovořil o průzkumu pravicové agentury Rasmussen Reports, podle něhož 26 procent černošských respondentů nesouhlasí s výrokem „Být bílý je v pořádku”. Větu, na kterou se v jejich průzkumu odkazuje, označila Liga proti hanobení za „nenávistný slogan”. Adams ve svém videu označil černochy, kteří tuto větu odmítají, za „nenávistnou skupinu”.

Mezi zpravodajskými médii, která Dilberta vypustila, byly například The Los Angeles Times, The Oregonian, The Cleveland Plain Dealer, Washington Post a USA Today.

Komiksová série Dilbert glosující práci v kancelářském prostředí vychází dlouhá léta nejen v amerických médiích. Publikuje ji také český zpravodajský web iDNES.

