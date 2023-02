Volkswagen včetně Škody a spol. mají velký problém: příliš levné tesly

Elon Musk sklízí plody své cílené práce z posledních deseti let. Automobilka Tesla se definitivně přehoupla z fáze nejistého start-upu do pozice dominantního dodavatele luxusních elektromobilů. Po sérii rekordních výsledků začíná diktovat podmínky na trhu celé mobility. A zejména pro německé vozy včetně Škody Auto to začíná být velký problém, míní

Průměrná cena nové Tesly model 3 v USA je momentálně o téměř pět tisíc dolarů levnější než průměrná cena jakéhokoli nového vozu prodaného na území USA. Podle agentury Bloomberg jsou v současnosti Tesly nejlevnější v historii.

Zlevňuje i Ford a další

Výrazné zlevňování tesel odstartovalo letos v lednu. A svou agresivní obchodní strategii automobilka Elona Muska pohnula celým trhem. Ford začal dávat výrazné slevy na své elektromobily Mustang Mach-E, Lucid snížil ceny všech modelů a Rivian oznámil další propouštění.

„Americký trh s elektromobily se dostává do fáze, kdy dojde k výrazným otřesům,“ uvedl pro Bloomberg analytik Morgan Stanley Adam Jonas. Své elektromobily mají totiž ještě letos na trh uvést největší americké značky v čele s General Motors. Je však otázka, jestli nebude pozdě.

Německé značky zaspaly

Potenciál Tesly překreslit mapu mobility se totiž naplno začíná projevovat v Evropě. Zdejší automotive průmysl se elektromobilitě dlouho bránil. Ve chvíli, kdy největší evropské automobilky oznamovaly zelenou transformaci a enormní investice do vývoje elektrovozů, nezdálo se, že by Tesla byla konkurencí. Po změně strategie a razantním snížení cen však přichází období, kdy se najednou evropské elektromobily stávají nekonkurenceschopnými.

„Když vyrazíte do showroomu nejmenované americké značky, potkáváte lidi, kteří zrušili objednávky na elektromobily řekněme tradičních značek vyrábějících třeba i u nás, a chtějí právě to americké prémiové elektroauto,“ prohlásil viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar v pořadu Co na to vaše peněženka na CNN Prima News.

Při srovnání ceníkových cen pak Tesla již nabízí levnější základní model, než je nejlevnější Eniaq iV společnosti Škoda Auto. Konkrétně: nejlevnější Tesla Model 3 stojí 1,16 milionu korun, zatímco Eniaq startuje na 1,24 milionu korun.

Čínská expanze do Evropy

Nástup Tesly je přitom jen předehrou před skutečným boomem, který může evropské automobilky zasáhnout ještě mnohem citlivěji. Na evropský trh totiž míří celá řada malých čínských elektrovozů, jejichž cenovka bude i pod aktuálními cenami fabií se spalovacím motorem.

Jedná se o vozy značek MG (patřící do koncernu SAIC), BYD, Zeekr (koncern Geely) a Nio. Zejména BYD se dostává do stále širšího povědomí i díky tomu, že jeho elektrovůz Atto 3 získal pět hvězdiček v hodnocení bezpečnosti. I díky tomu například německá půjčovna Sixt oznámila nákup 100 tisíc kusů těchto elektromobilů.

