Budoucnost patří lithiu. Rusko a Čína investují do dolů v Bolívii miliardy

Čína a Rusko investují 1,4 miliardy dolarů (téměř 31 miliard korun) do dvou lithiových dolů v Bolívii. Oznámila to bolivijská vláda. Na kov, který se využívá pro výrobu baterií do elektromobilů, je tato jihoamerická země bohatá a ložisko v solné poušti Uyuni (na snímku) je podle bolívijských představitelů údajně největší na světě.

V čínské společnosti Citic Guoan i v ruské Uranium One Group má velký podíl stát. Obě firmy spojí síly s bolivijskou státní společností Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) a postaví dva závody na výrobu uhličitanu lithného, uvedl bolivijský prezident Luis Arce.

Podle plánu, který představila vláda, vloží skupina Uranium One Group 578 milionů dolarů do závodu v solné poušti Pastos Grandes, zatímco společnost Citic Guoan investuje 857 milionů dolarů do podobného projektu v solné poušti Uyuni (na snímku). Obě lokality se nacházejí na jihozápadě země v regionu Potosí.

Bolívie s Čínsou postaví dvě továrny na lithiové baterie

Bolivijské ministerstvo energetiky uvedlo, že „každý komplex bude mít výrobní kapacitu 25 tisíc tun ročně". Práce na nich začnou do tří měsíců. V lednu podepsala bolivijská vláda jinou dohodu s čínským konsorciem CBC o výstavbě dvou továren na lithiové baterie v hodnotě nejméně jedné miliardy dolarů, informovala agentura AFP.

Lithium je základním kovem při výrobě baterií pro elektrická a hybridní vozidla a další typy systémů pro ukládání energie. Vzhledem k potřebě učinit automobilový průmysl šetrnějším k životnímu prostředí se lithium stalo strategickou surovinou, i když recyklace použitých baterií je stále problémem.

Největší ložisko na světě

Bolívie odhaduje, že v solné poušti Uyuni je k dispozici 21 milionů tun lithia, a tvrdí, že jde o největší ložisko na světě. Země však má problémy s využíváním svých obrovských zásob, a to jak kvůli jejich umístění a složitosti terénu, tak i kvůli politickému napětí a nedostatku know-how.

Ministerstvo energetiky podle svého lednového sdělení očekává, že do roku 2025 vyveze lithium v hodnotě pěti miliard dolarů. To by překonalo i příjmy ze zemního plynu, který je hlavním zdrojem příjmů Bolívie. Loni země z vývozu plynu získala 3,4 miliardy dolarů.

Čína by se díky úsilí o zvýšení těžby lithia mohla do poloviny desetiletí podílet na celosvětových dodávkách tohoto kovu téměř třetinou, uvedla v březnu švýcarská banka UBS. Očekává, že doly pod kontrolou Číny, včetně projektů v Africe, zvýší do roku 2025 těžbu na 705 tisíc tun ze 194 tisíc tun loni. To zvýší podíl Číny na globálních dodávkách na 32 procent z loňských 24 procent.

Česko sází na zásoby pod Cínovcem

Největší evropské ložisko lithia se nachází v České republice, a to pod Cínovcem na Teplicku. Evropská unie zařadila tento kov mezi takzvané kritické materiály. Premiér Petr Fiala v květnu řekl, že Česká republika má v lithiu jedinečnou příležitost přispět k energetické bezpečnosti státu a celé Evropy.

Lithium je velmi lehký a měkký, stříbřitě lesklý kov. Dobře vede elektrický proud a teplo. Je základem prakticky všech komerčně používaných a vyvíjených bateriových technologií.

