Bigtechy se tlačí do jihovýchodní Asie. Google v Malajsii investuje miliardy

Google investuje dvě miliardy dolarů (45,9 miliardy korun) do svého prvního datového centra a centra pro cloudové služby v Malajsii. Oznámená investice je zatím největší investicí Googlu v této zemi.

Google se stává další globální technologickou firmou, která investuje v jihovýchodní Asii. Malajsijská vláda uvedla, že investice podpoří digitální ambice země, schopnosti umělé inteligence (AI) a další vyspělé technologie, a pomůže místnímu průmyslu. Loni v listopadu malajsijská vláda a Google oznámily spolupráci zaměřenou na urychlení inovací. Vláda očekává, že investice přinese do roku 2030 ekonomice 3,2 miliardy dolarů a vytvoří 26 500 pracovních míst.

Malajsijci to s technologiemi umí

Malajsie bude 12. zemí, kde bude umístěno datové centrum Googlu. Cloudové centrum se připojí ke 40 regionům a 121 zónám, které jsou v současné době v provozu po celém světě.

Jihovýchodní Asie přitahuje v poslední době zájem a investice technologických gigantů, včetně firem Microsoft, Amazon, Nvidia a Apple. V regionu žije 670 milionů mladých, technicky zdatných obyvatel. Řada těchto firem míří i do Malajsie. Generální ředitel Microsoftu Satya Nadella nedávno oznámil investice do cloudových služeb v Malajsii v hodnotě 2,2 miliardy dolarů. V prosinci oznámila energetická divize malajsijského konglomerátu YTL, že bude spolupracovat s čipovou firmou Nvidia na vývoji infrastruktury pro AI v rámci investiční dohody 4,3 miliardy dolarů. Amazon plánuje investovat v Malajsii šest miliard dolarů, připomněla agentura Reuters.

