Bez dotací to nejde. Zemědělci získali téměř miliardu na krocení energokrize

O udělení mimořádné podpory sektorům zemědělské výroby nejvíce zasaženým dopady války na Ukrajině rozhodla letos v březnu Evropská komise. Česko dostalo od EU 277 milionů korun, dalších 554 milionů korun podpory šlo ze státního rozpočtu. Výběr odvětví, které mimořádnou podporu dostaly, byl v kompetenci členských států.

Chovatelé prasat, drůbeže a dojnic a pěstitelé brambor a jablek dostali 831 milionů korun mimořádné podpory. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) peníze vyplácel od konce srpna a vyřídil 2559 žádostí. Dotace má zemědělcům pomoci hlavně kompenzovat růst cen vstupních nákladů na energie, krmiva nebo hnojiva, informovalo ministerstvo zemědělství.

„Vydávání rozhodnutí o udělení podpory zahájil SZIF 25. srpna. Všechny mimořádné dotace jsme zemědělcům poslali na účty podle plánu do konce září,“ uvedl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

300 milionů pro chovatele prasat

Největší část podpory, více než 330 milionů korun, dostali chovatelé prasnic. Kladně bylo vyřízeno 230 žádostí na zhruba 81 tisíc zvířat. Přes 200 milionů korun se rozdělilo mezi chovatele kuřat, vyřízeno bylo 116 žádostí a podpora se týká zhruba 38 milionů kusů drůbeže. Nejvíce žádostí poslali chovatelé dojnic, SZIF jich kladně vyřídil 1431 a rozdělil mezi ně 140 milionů korun na zhruba 352.000 zvířat.

Zemědělci, kteří o podporu žádali, museli splnit několik podmínek. Například chovatelé dojnic a prasnic museli část vyprodukované kejdy zpracovat v bioplynové stanici.

Podle dat Českého statistického úřadu k letošnímu 1. dubnu meziročně vzrostly stavy skotu o zhruba 14 800 kusů, což je růst o 1,1 procenta, na více než 1,42 milionů kusů. O více než 85 tisíc na zhruba 1,43 milionů kusů klesly stavy prasat, meziročně jich bylo v chovech o 5,6 procenta méně. O 785 tisíc kusů, tedy o 3,3 procenta, klesly stavy drůbeže. V chovech jich bylo zhruba 23 milionů. Klesly také stavy ovcí a koz.

V září mohli zemědělci a potravináři žádat také o podporu u Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu na splátky úvěrů. Rozdělí mezi ně 900 milionů korun. Zemědělci mohou dostat až 250 tisíc korun, potravináři až 1,23 milionu korun. Částka, o kterou mohly podniky žádat, nesmí přesáhnout 50 procent z nesplacené jistiny úvěru. O programy byl velký zájem a kapacita se vyčerpala hned po jejich spuštění.

