Dalibor Martínek: Fiala nám radí, ať šetříme. Proč místo toho kvůli cenám energií nevyhlásí nouzový stav?

Porouchala se nám doma myčka na nádobí. Prý čerpadlo. Novou nekoupím. Žena zuří, já říkám, super. Nádobí stejně myla blbě, musel jsem to po ní domývat. Ale hlavně, ušetříme na energiích. I na těch hloupých kapslích tři v jedné. Teď budu mít čistotu nádobí pod kontrolou, budu ho umývat ve dřezu, jako to dělali naši rodiče. Je to energeticky úsporné. Přesně jak nám radí předseda vlády.

Fakt, že máme šetřit, nám premiér oznámil ve speciálním projevu. Je to od něj milé, ale asi to ani nemusel dělat. Všichni jsme jaksi pochopili, že bude potřeba šetřit, zvláště na energiích. Kolegyně z práce už má doma patnáct stupňů, a plynový kotel zatím nezapíná. Také ještě vyčkávám, než začnu pálit drahý plyn, za který už teď chodí neskutečné zálohy.

Normálně uvažující lidé šetří, a bojí se pádu do chudoby. Firmy přemýšlejí, jak se vyhnout krachu. Premiér mezitím v televizi radí věci, které každý už dělá. A zvětšuje svůj komunikační aparát. Například se snaží najmout špičkového marketéra Jakuba Horáka, který před pěti lety dostal Piráty do parlamentu.

Horák, jak se o tom rozpovídal na sociálních sítích, má připravit komunikační strategii, aby národu vysvětlil, že vláda dělá v oblasti energií všechno správně. Vlastně v duchu, že my jsme ti hloupí, když dobrodiní vlády nechápeme. Jakub se na vládní zakázku netváří nijak nadšeně. Není se mu co divit, vypadá to na takový komunikační oříšek.

Vládě je po celé její období vytýkána špatná či žádná komunikace. Najmutí špičkového (a nechci spekulovat, jak drahého) Horáka bude patrně reakcí na tuto kritiku, zakládající se v zásadě na pravdě. Vláda by jistě měla svou interakci s veřejností vylepšit, aby se jí náměstí neplnila lidmi. Otázkou je, zda jsou lepší cestou další vícenáklady za marketéry a kampaně. Nebo zda by nebylo lepší cestou činit taková opatření, která by lidé a firmy lépe chápali, reálně je pocítili, a proto vládě důvěřovali.

Když před dvěma lety Babiš vyhlásil kvůli covidu stav nouze, který umožnil zavřít podniky a lidem nasadil roušky, byla tu téměř revoluce. Jen taková česká, tichá. Teď drahé energie lámou lidem a firmám vaz. Vláda má prostředky, jak ceny snížit. Jsou to prostředky drastické, například v režimu nouzového stavu. Proč má mít ČEZ zisk 60 miliard korun? Nemluvě o ostatních domácích výrobcích či dodavatelích energií. Proč má na krizi vydělávat Karel Komárek, majitel Moravských naftových dolů, jeden z dodavatelů energií? Nebo pan Lamich, taktéž miliardář, který distribuuje elektřinu a plyn.

A proč to všechno mají platit spotřebitelé? To se bude Jakubovi na plakátech těžko vysvětlovat. Žijeme ve zvláštní době, době války. A ta si vyžaduje zvláštní řešení. Premiér Fiala zatím přišel jenom se zvláštním projevem. To je málo. Nechává společnost dál strádat, a v televizi mluví o úsporách.

Vláda to má jednoduché, půjčí si na mezinárodních trzích peníze, nyní již za vyšší úrok, ale jede dál. Ale rodina zbankrotovat nemůže. Musí hledat jiné cesty, druhou práci, levné potraviny. Firmy, pokud chtějí přežít, také musejí vymýšlet nouzová řešení, zlevňovat, v nejhorším propouštět. Nemohou si jen tak na dluh najmout marketingového guru, aby je z toho vysekal.

