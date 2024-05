Umírněný růst cen výrobců zatím nepředstavuje riziko pro spotřebitelskou inflaci

Dynamika ceny ve výrobě zůstala v dubnu celkově mírná a prozatím nepředstavuje tvorbu inflačních tlaků pro spotřebitelskou inflaci. Ceny v průmyslu vzrostly v meziročním srovnání o 1,4 procenta, zejména vlivem výraznějšího růstu cen energií.

Dynamika průmyslových cen byla nicméně pod tržním očekáváním. Pokračoval dvouciferný pokles cen v zemědělství, naopak pokračující růst cen ve stavebnictví a cen služeb pro podniky odrážel poměrně utažené podmínky na trhu práce.

Ekonomické oživení se začíná propisovat do cen v průmyslu

Ceny ve výrobě jsou v meziroční dynamice taženy růstem cen energií a vody. Do meziměsíční dynamiky se nicméně již promítalo zvýšení cen ve zpracovatelském průmyslu, které jde ruku v ruce s probíhajícím ekonomickým oživením. Silný růst maloobchodních prodejů i solidní exportní výkon dle platební bilance tak vyvíjejí tlak na stranu nabídky, prozatím na počátku výrobního řetězce. Růst cen energií pro průmysl tak nabírá na síle, přičemž ceny energií jsou v Evropě bolavým místem s ohledem na globální cenovou konkurenci.

Promítnou se padající ceny zemědělských výrobců do spotřebitelských cen?

Ceny v zemědělské výrobě propadly v meziročním srovnání o výrazných 13,4 procenta, přičemž klesají již dvanáct měsíců v řadě. Ve srovnání s vysokou hodnotou indexu zaznamenanou v lednu 2023 tak ceny zemědělských výrobců klesly kumulovaně o cca. 20 procent. To však neplatí pro ceny potravin pro spotřebitele, které se za stejné období téměř nezměnily. Zda se klesající ceny ve výrobě nakonec dostanou až na cenovky pro spotřebitele nebo zůstanou viset v maržích prodejců, by se mělo ukázat nejpozději ve druhé polovině roku.

Načasování a rozsah promítnutí cen výrobců do spotřebitelského koše jsou nejisté. Kumulativní pokles zemědělských cen každopádně představuje možnost budoucího poklesu spotřebitelských cen potravin, jakmile nastane potřeba zvýšené konkurence. To však může vzhledem k vysoké spotřebitelské důvěře a značné chuti domácností utrácet nějakou dobu trvat, když spotřebitelé budou v nadcházejících čtvrtletích pravděpodobně dělat to, co umí nejlépe.

Růst cen ve stavebnictví a ve službách bude tažen ekonomickým oživením

Růst cen stavebních prací se udržel na 2 procentech a pravděpodobně dosáhl svého dna, zejména při kontinuálně rostoucím spotřebitelském sentimentu. Současná vysoká míra úspor pravděpodobně ze značné části odráží odložený nákup nemovití z důvodu zvýšené nejistoty v období vysoké inflace a anemického ekonomického výkonu. Současné ekonomické oživení a zlepšující se situace domácností stran reálného příjmu však přispěje k oživení v realitním sektoru, což podpoří ceny ve stavebnictví.

Nadále silná cenová dynamika je patrná v oblasti služeb pro podniky, kam se výrazně promítá pokračující růst nominálních mezd v podmínkách nízké nezaměstnanosti. Ceny výrobců v tomto okruhu vzrostly meziročně o 3,4 procenta, přičemž představují poměrně dobrou proxy proměnnou pro růst služeb ve sféře konečných spotřebitelů. Ceny služeb tak zůstávají ohniskem pro tvorbu cenových tlaků a potenciálně i setrvání spotřebitelské inflace na zvýšených hodnotách ve střednědobém horizontu.

Robustní růst cen služeb napříč ekonomikou zřejmě představuje hlavní důvod, proč je bankovní rada nyní opatrnější. Ta bude pověstně dvakrát měřit, než by přistoupila k uvolnění měnové politiky v míře, která by napodobila předchozí kroky. Vzhledem k současnému značně restriktivnímu nastavení měnové politiky uvidíme na červnovém zasedání pravděpodobně snížení hlavní úrokové sazby o 0.25 bazických bodů, nicméně řeč bude i o případné pauze.

