Apple sesazen. Pozici druhé nejhodnotnější firmy světa bere Nvidia

Tržní hodnota amerického výrobce čipů Nvidia poprvé překročila tři biliony dolarů (zhruba 68 bilionů korun). Společnost Nvidia tak podle agentury Reuters předstihla americkou technologickou firmu Apple a stala se druhým nejhodnotnějším podnikem na světě. Jedničkou zůstává americký softwarový gigant Microsoft.

Společnost Nvidia stojí v čele světového trhu s čipy pro umělou inteligenci (AI) a v poslední době těží z prudkého růstu zájmu o tuto technologii. Cena akcií společnosti Nvidia vzrostla o 5,2 procenta a uzavřela na rekordních 1224,40 dolaru. Tržní hodnota podniku tak činila 3,012 bilionu dolarů.

Akcie společnosti Apple posílily pouze o 0,8 procenta a tržní hodnota podniku činila na konci obchodování 3,003 bilionu dolarů. Akcie Microsoftu uzavřely s nárůstem o 1,9 procenta, tržní hodnota firmy tak činila 3,15 bilionu dolarů, píše Reuters.

Společnost Nvidia minulý měsíc oznámila, že její čistý zisk se v prvním finančním čtvrtletí končícím v dubnu více než zesedminásobil na 14,88 miliardy dolarů z 2,04 miliardy dolarů před rokem. Akcie firmy od začátku letošního roku posílily o téměř 150 procent.

Nvidia měla vyšší tržní hodnotu než Apple naposledy v roce 2002, tedy pět let před tím, než Apple uvedl na trh své chytré telefony iPhone. Tržní hodnota obou podniků tehdy byla nižší než deset miliard dolarů, upozornila agentura Bloomberg.

