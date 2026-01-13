Nový magazín právě vychází!

Apple jde do boje s Adobe. Představil sadu profesionálních aplikací s levným předplatným

Apple jde proti Adobe
Stanislav Šulc
Apple Creator Studio nabídne sadu výkonných kreativních aplikací, které mají běžným uživatelům umožnit tvořit profesionální videa, hudbu či fotografie. Standardní aplikace navíc Apple ještě více opatří umělou inteligencí.

Tvůrci videí, hudby, fotografové či tvůrci grafiky a animací sice často využívají hardware od Applu, ale mnohdy nepoužívají jeho software. Přitom Apple nabízí zdarma či za poplatek řadu nástrojů, které kreativní profesionálové používat pro tvorbu produktů nejvyšší kvality.

Často namísto softwaru od Applu ale lidé sahají po konkurenčních programech od Adobe, jako je Premiere pro střih videa nebo Photoshop pro úpravu fotografií. Apple nyní cítí šanci, jak dominanci Adobe nabourat a od 28. ledna nabídne sadu profesionálních kreativních aplikací nazvanou Apple Creator Studio.

„Apple Creator Studio poskytuje tvůrcům všech typů snadný přístup k nejvýkonnějším a nejintuitivnějším nástrojům na střih videa, tvorbu hudby, kreativní zpracování obrazu a vizuální produktivitu, aby se mohli věnovat svému umění a rozvíjet svoje dovednosti – a všechno je vylepšené pokročilými inteligentními nástroji, které rozšiřují a urychlují pracovní postupy,“ řekl Eddy Cue, senior viceprezident Apple pro internetový software a služby. „Nikdy předtím neexistoval flexibilnější a dostupnější způsob, jak začít s tak výkonnou sadou kreativních aplikací pro profesionály, začínající umělce, podnikatele, studenty a pedagogy, kteří tak můžou vytvářet svoje nejlepší díla a neomezeně zkoumat jejich tvůrčí zájmy.“

Jedno předplatné pro všechny

Apple Creator Studio bude k dispozici v App Storu od konce ledna za 299 korun měsíčně nebo 2990 korun ročně, s měsíční bezplatnou zkušební verzí, a zahrnuje přístup k Final Cutu Pro, Logicu Pro a Pixelmatoru Pro na Macu a iPadu, Motion, Compressoru a MainStage na Macu a inteligentním funkcím a prémiovému obsahu pro Keynote, Pages, Numbers a později Freeform pro iPhone, iPad a Mac.

Apple pak podobně jako Adobe nabízí výrazně levnější přístup k aplikacím pro studenty vysokých škol a pedagogy. Ti zaplatí 69 korun měsíčně nebo 690 korun ročně.

Programy Final Cut Pro, Pixelmator Pro, Logic Pro, Motion, Compressor a MainStage pro Mac si uživatelé nadále mohou pořídit jednotlivě jako jednorázový nákup v Mac App Storu.

Zároveň aplikace Keynote, Pages, Numbers a Freeform budou i nadále dostupné v bezplatných verzích jako doposud.

