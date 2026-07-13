Zetor v Brně končí s výrobou. Po 80 letech ji přesouvá do Indie
Jedna z nejznámějších českých průmyslových značek uzavírá historickou kapitolu. Zetor po 80 letech ukončí výrobu traktorů v Brně a přesune ji do Indie. Firma tvrdí, že kvůli drahým energiím, práci a materiálu už evropská produkce nedokáže konkurovat. Změna připraví o místo 33 zaměstnanců.
Brněnský výrobce traktorů Zetor Tractors po 80 letech ukončuje výrobu v Brně. Produkci přesune do Indie, protože evropská výroba je podle vedení společnosti příliš drahá a neefektivní. V moravské metropoli zůstane centrála firmy, vývojové centrum, obchod s náhradními díly a distribuční centrum. Ukončení výroby se dotkne 33 zaměstnanců.
Zetor už od roku 2024 v Brně traktory pouze montuje ze skladových dílů. Vlastní výrobu motorů a převodovek ukončil dříve. Loni pro společnost v Brně pracovalo 150 lidí.
„Výroba malých a středních traktorů v Evropě za současných podmínek nedává smysl. Byli jsme posledním výrobcem traktorů, který se ji tady snažil udržet, ale kvůli drahým energiím, pracovní síle a hlavně nákladům na materiál nejsme tak konkurenceschopní, jak bychom si představovali,“ uvedl výkonný ředitel Zetor Tractors Róbert Harman.
Firma podle něj na tuto kategorii traktorů nerezignuje, výrobu však stejně jako její konkurenti přesune mimo Evropu.
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Materiál je v Asii až o třetinu levnější
Za hlavní důvod ukončení výroby označil Zetor dlouhodobý růst cen oceli, plastů, hliníku a energií. Materiál v Indii a Číně vychází podle společnosti přibližně o 30 až 35 procent levněji.
Ve výsledné ceně traktoru to znamená úsporu nejméně 25 až 30 procent. Takovému rozdílu podle vedení firmy evropská výroba nedokáže čelit.
Zetor vyrábí většinu strojů v Indii už od roku 2020 ve spolupráci se společností VST. Nyní hledá obdobného partnera také v Číně a zároveň připravuje otevření vlastního výrobního závodu v Asii.
„Cílem je exportovat z Indie během pěti let zhruba 5 000 traktorů. Totéž platí pro Čínu,“ uvedl Harman.
Přesunem blíže k dodavatelům klíčových komponent chce firma snížit náklady a zároveň urychlit rozšiřování nabídky. Brno má nadále zůstat centrem společnosti díky historickému zázemí, vysokým školám a mladým pracovníkům, od nichž Zetor očekává pomoc při další expanzi.
Firma je dlouhodobě ve ztrátě
Tradiční brněnský výrobce se v poslední dekádě potýká s hospodářskými problémy. Od roku 2018 vykázal zisk pouze jednou, a to v roce 2021.
V roce 2024 skončil Zetor ve ztrátě ve stovkách milionů korun. Konkrétní částku společnost nezveřejnila a ve Sbírce listin zatím nejsou dostupné ani výroční zprávy za roky 2024 a 2025.
Značka vznikla ve Zbrojovce
Zetor vznikl jako oddělení brněnské Zbrojovky. První tři traktory převzali zákazníci v březnu 1946. Ve stejném roce byla zaregistrována také ochranná známka, jejíž název spojuje tehdejší označení Zbrojovky „Zet“ s koncovkou slova traktor.
Do současného areálu v Brně se podnik přestěhoval v polovině 50. let. Po pádu komunistického režimu a rozpadu tradičních trhů se ocitl na hraně existence. Z problémů se dostal po roce 2002, kdy ho koupila bratislavská společnost HTC Investments.
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Brněnský výrobce traktorů Zetor Tractors za loňský rok vykázal opět ztrátu v řádech stamilionů, propustil 200 zaměstnanců a v brněnské továrně vyrobil 300 traktorů. Novinářům to dnes řekl marketingový ředitel Zetor Tractors Adam Žert, přesné hospodářské výsledky neuvedl s tím, že účetní závěrka i výroční zpráva ještě procházejí úpravami. Vedení věří, že letos se firma přiblíží nulovému výsledku, několik měsíců už letos skončilo v kladných číslech.
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