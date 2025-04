Automobilka BYD vstoupila na český trh. Nabízí i hybrid

Největší čínská automobilka BYD (Build Your Dream) začala své elektromobily a hybridy prodávat v Česku a na Slovensku. Zpočátku nabídne dva elektromobily a jeden hybrid prostřednictvím tří dealerství. Do konce roku jich má být v ČR 30 a dalších zhruba 20 prodejních a servisních míst plánuje na Slovensku. Na dnešní tiskové konferenci to uvedli zástupci společnosti.

V Česku již působí čínské značky Chery, MG nebo DongFeng. Ještě v prvním pololetí zahájí činnost prodejní síť BAIC. Část v tuzemsku prodávaných vozů Tesla a Honda je rovněž čínské provenience. Vstup čínských značek na český trh podle odborníků v letošním roce ještě zesílí. Zájem čínských značek o Evropu a ČR je dán jejich nadprodukcí v Asii i restriktivními opatřeními v USA.

V čele dovozce BYD do ČR a na Slovensko stojí bývalý regionální ředitel americké značky Harley-Davidson Martin Heřmanský. Má ale zkušenosti i s automobily, dříve působil u Fordu nebo u Fiatu.

V nabídce je i hybrid

Do Česka se nejprve prostřednictvím tří prodejen společnosti Louda Auto dostanou SUV elektromobil Sealion 7 plug-in hybrid Seal U DM-i. Třetí model je elektrický sedan Seal. Dojezd elektrických vozů je přes 520 kilometrů a cena v případě hybridu začíná na necelých 970 tisících korunách. Elektromobily jsou zhruba o 200 tisíc korun dražší.

Dovoz aut z Číny na český trh se loni více než zdvojnásobil. Češi si v loňském roce pořídili 7675 aut vyrobených v Číně, o rok dříve to bylo 3516 vozů. Auta čínské provenience tak tvořila 3,3 procenta trhu nových osobních vozů v Česku.

BYD, která sídlí v čínském Šen-čenu, začínala v roce 1995 s vývojem a výrobou baterií do notebooků a mobilních telefonů. Divize BYD Auto byla založena v roce 2003 a první vlastní automobil značka představila o dva roky později. Jednalo se o typ BYD F3, který designově vycházel z japonské Toyoty Corolly. Loni společnost BYD prodala 4,3 milionu aut, což ji řadí na sedmou příčku na světě.

