Krvavé ruské diamanty za miliardy. Sankcím pořád unikají, protože by se narušil trh

Představitelé skupiny sedmi ekonomicky vyspělých zemí G7 jednají o možnosti uvalit sankce na vývoz ruských diamantů. Analytici nicméně varují, že takové opatření by mohlo potenciálně zvýšit ceny této luxusní komodity a narušit globální trh se šperky, uvedl server CNBC. Navíc se diskutuje, jak sankce nastavit, aby je nebylo možné obcházet. Což se děje třeba s ropou. Nicméně Putinovo Rusko pořád z prodeje drahých kamenů získává miliardy.

Rok a čtvrt od začátku ruské agrese na Ukrajině byl vývoz diamantů z Putinovy říše víceméně ušetřen mezinárodních sankcí. A to navzdory výzvám Ukrajiny a některých evropských zemí k zavedení zákazu.

V roce 2021 získalo Rusko z vývozu diamantů zhruba 4,7 miliardy dolarů (101,7 miliardy korun), vyplývá z údajů Observatory of Economic Complexity. Rusko tak bylo osmým největším vývozcem diamantů na světě. S diamanty se běžně neobchoduje jako s ropou nebo se zlatem, představují ale velký trh, který přesahuje výrobu šperků, píše CNBC. Drahé kameny se používají mimo jiné i k výrobě vrtáků, v zubním lékařství nebo v počítačích.

Některé země, jako je například Belgie, která nakupuje značné množství ruských diamantů, se stavějí proti zavedení zákazu jen v EU, který by je nepřiměřeně poškodil. Volají po globálním přístupu k sankcím na diamanty. „Debata již nějakou dobu probíhá, protože existuje zřetelné riziko, že by Rusko mohlo jednoduše přesměrovat svůj export do nezúčastněných zemí,” řekl CNBC ekonom společnosti Capital Economics Edward Gardner.

Něco podobného se děje s ruskou ropou, která pravděpodobně přes třetí země proudí i do Evropy.

Diamantový průmysl v Evropě se obává dvou věcí: odklonu obchodů s kameny na jiné trhy, například do Dubaje. A potom situace, že by se sankce obcházely, diamanty by zdražily a ruské příjmy by se nijak nesnížily.

Skupina G7 proto jedná také o tom, jak využít technologie k dohledání původu těchto kamenů.

V příštím balíčku. Nebo v tom dalším

V březnu Spojené státy a Evropská unie oznámily, že Rusko nadále získává miliardy dolarů z obchodů s diamanty. Podle údajů evropského statistického úřadu Eurostat byly do EU loni dovezeny ruské diamanty za 1,4 miliardy eur (33 miliard korun). Dovoz klesl z 1,8 miliardy eur v roce předchozím.

Ruská státní těžební společnost Alrosa naposledy oznámila, že za leden 2022 prodala surové a leštěné diamanty za 325 milionů dolarů a mluvila o vysoké poptávce po této komoditě. Od té doby ale další výsledky nezveřejnila. Loni v dubnu americké ministerstvo financí rozšířilo předchozí sankce vůči Alrose a podobná opatření přijala i Británie a dále Kanada a Nový Zéland.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová tento týden hovořila o 11. balíčku sankcí proti Rusku, ale nezmínila, že v něm budou figurovat diamanty.

Místo toho se příští soubor opatření zaměří na „potlačení obcházení“. Nicméně sankce na ruské diamanty jsou obecně považovány za otázku času. Když nebudou v chystaném balíčku, tak se objeví v tom dalším.

