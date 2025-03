Nové trhy. Český vývoz loni rostl rychleji do zemí mimo Evropu

Český export loni rostl rychleji do zemí mimo Evropskou unii než do EU. Zatímco v případě mimounijních států byl vývoz meziročně vyšší o 16,4 procenta, u zemí v EU stoupl o dvě procenta. Vyplývá to z informací, které poskytla státní agentura na podporu obchodu CzechTrade. Ze zemí vně EU podle ní český export nejvýrazněji vzrostl do USA, Turecka, Číny a na Ukrajinu.

"Český export je stále silně orientovaný na evropské trhy, nicméně sledujeme, že dochází k postupné změně trendu – český export roste i mimo EU, čímž se přibližuje k diverzifikovanějším exportním modelům ostatních zemí," řekl generální ředitel CzechTrade Radomil Doležal. Za poslední tři roky se podle něj podíl EU na českém vývozu snížil pod 80 procent.

Z údajů Českého statistického úřadu vyplývá, že například vývoz z ČR do Asie loni činil přibližně 271,9 miliardy korun, což oproti roku 2023 představovalo nárůst o 23 procent. Největší část z vývozu do Asie připadla na Čínu, Izrael a Indii.

Do Ameriky, kde u českých firem vedly USA, Mexiko a Brazílie, vývoz stoupl o 13,8 procenta na zhruba 184,8 miliardy korun a do Afriky se zvýšil o 2,9 procenta na asi 45,2 miliardy korun. Největší podíl na vývozu do Afriky měly podle ČSÚ Maroko, Jižní Afrika a Egypt. Naopak v případě Oceánie a polárních oblastí export klesl o 3,9 procenta na 14,4 miliardy korun.

Agentura CzechTrade chystá podle Doležala otevření nové zahraničí kanceláře v San Francisku. Už dříve oznámila, že letos plánuje otevřít kancelář v Malajsii. "Kroky americké administrativy mohou ovlivnit podmínky obchodu, nicméně pro české exportéry je klíčové zaměřit se na širší spektrum trhů, a to v dlouhodobém horizontu," uvedl Doležal. Z 57 zahraničních kanceláří CzechTrade se jich podle něj 42 nachází mimo EU.

Zahraniční obchod ČR se zbožím loni skončil v přebytku 223,2 miliardy korun, což byl meziročně o 100,7 miliardy korun lepší výsledek. Přebytek byl nejvyšší od vzniku samostatné ČR v roce 1993. Vývoz podle ČSÚ meziročně stoupl o 4,9 procenta na 4,66 bilionu korun, dovoz vzrostl o 2,7 procenta na 4,43 bilionu korun.