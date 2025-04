Týden tradera: Trhy čelí nejhorší krizi od krachu na začátku pandemie covidu

Ohlášená cla na veškeré zboží, které se do USA doveze, nyní vyděsila investory. První aprílový týden se tak nesl ve znamení tržního kolapsu. Akcie krvácejí, investoři se stahují do bezpečných přístavů. Tuší, že opatření, od kterého si Trump slibuje dodatečných 700 miliard dolarů ročně na straně příjmů, spíše vyvolá v USA recesi. A nejen tam.

Za celý týden index S&P 500 odepsal 9,08 procenta, Nasdaq 10,02 procenta a Dow Jones 7,86 procenta. Všechny tři hlavní akciové indexy za sebou mají největší týdenní procentní ztrátu od března 2020.

Banka Goldman Sachs opět upravila své projekce pro index S&P 500 s ohledem na rostoucí globální obchodní napětí a zvýšené riziko recese. Očekává pokles indexu o pět procent v následujících třech měsících. Mezi hlavní faktory ovlivňující tuto prognózu patří právě přísná celní politika prezidenta Trumpa, která zvyšila průměrnou americkou celní sazbu na přibližně 20 procent. To vede k postupnému snižování výhledů pro zisky amerických společností, vyšší inflaci a také zpomalení růstu HDP. Trump tak připravil svět o růst a vystavil ho riziku stupňující obchodní války, které se již zhmotňuje. Čína od 10. dubna zavede dodatečné 34procentní clo na veškerý dovoz z USA jako reakci na Trumpův krok. A čínští exportéři proto zvažují přesun výroby do Vietnamu či Mexika.

Trhy pak dále klesaly po oznámení, že premiéři Británie, Austrálie a Itálie společně jednají o tom, jak na Trumpovu sadu cel reagovat.

První vlaštovky

Britská centrální banka tento týden navrhla zvýšení limitu ochrany vkladů v rámci Financial Services Compensation Scheme (FSCS) z dosavadních 85 tisíc liber na 110 tisíc liber. Tento krok reflektuje inflaci a má posílit ochranu střadatelů. Podobné opatření by si dle mého názoru zasloužili i češt střádalové, jelikož dosavadní limity pojištění vkladů neodpovídají situaci, kdy česká ekonomika za posledních pět let prošla kumulovanou inflací ve výši až 37 procent.

Inflace, vysoké úrokové sazby a nejistota na trzích v posledních několika letech výrazně oslabily trh rizikového kapitálu, což pocítily i technologické startupy. První vlaštovkou, která ohlašuje změnu k lepšímu, je vstup společnosti CoreWeave na burzu Nasdaq. Přestože ocenění akcií společnosti, která působí v oblasti infrastruktury pro umělou inteligenci (AI), kleslo na 40 dolarů z očekávaných 47 až 55 dolarů, firmě se podařilo prodat 37,5 milionu akcií a získat tak 1,5 miliardy dolarů (asi 35 miliard korun). Nabídka přitáhla zájem investorů z Wall Street i Silicon Valley, co do objemu jde o největší technologický debut v USA za poslední čtyři roky. Investoři se na nestabilním trhu vyhýbají riziku, zvažují obavy ohledně dlouhodobého růstu společnosti, finančních rizik a kapitálové náročnosti. Osobně nicméně věřím, že by se společnosti mohlo dlouhodobě dařit.