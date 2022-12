Ukrajina jako zlatý důl. Americký investiční gigant bude pomáhat s obnovou

Medvěd ještě běhá po lese, ale už se na něj brousí nože. Jako první se do řady na poválečnou obnovu Ukrajiny postavila těžká váha, americký investiční gigant BlackRock. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského bude poválečná obnova Ukrajiny největším ekonomickým projektem v Evropě.

Reklama

Že by válka na Ukrajině směřovala ke konci, to zatím bohužel ještě nevypadá. Ovšem už teď je jisté, že americký invetiční gigant BlackRock se bude podílet na její poválečné obnově. Podle serveru CNBC se nad tím sešel prezident Volodymyr Zelenskyj s šéfem a spoluzakladatelem BlackRock Larry Finkem teď ve středu. BlackRock smlouvu o poválečné obnově Ukrajiny s tamní vládou podepsal už v listopadu.

Prezidentská kancelář v prohlášení na webu deklarovala „touhu zaměřit se v blízké budoucnosti na koordinaci úsilí všech potenciálních investorů a účastníků obnovy naší země a nasměrovat investice do nejdůležitějších a nejvlivnějších sektorů ukrajinské ekonomiky“.

Spoluzakladatel a CEO BlackRocku Laurence D. Fink se svolením BlackRock

BlackRock se nyní k jednání nevyjádřil, nicméně minulý měsíc firma uvedla, že poskytne „poradenskou podporu při navrhování investičního rámce s cílem vytvořit příležitosti pro veřejné i soukromé investory podílet se na budoucí rekonstrukci a oživení ukrajinské ekonomiky“.

Putin jako novodobý Hitler, Zelenskyj jako Churchill. Nejvlivnější osobnosti letošního roku zplodila válka Leaders Když prestižní časopis Time v roce 1938 dal na svou titulní stranu jako Osobnost roku nacistického vůdce Adolfa Hitlera, vyvolalo to vlnu kritiky až opovržení. Časopis, který se tradice interní redakční ankety Person of the Year drží dodnes, argumentoval tím, že Hitler měl v daném roce největší vliv na dění v Evropě, i když jednoznačně negativní. Ze stejného důvodu patří mezi nejvlivnější osobnosti roku 2022 i ruský prezident Vladimir Putin, neboť důsledky jeho bezprecedentní invaze na Ukrajinu včetně ekonomických dopadů pocítila celá Evropa i země mimo ní. Dušan Kütner Přečíst článek

Vstanou ukrajinské fondy

BlackRock je světově největším správcem aktiv, v třetím čtvrtletí reportoval 9,6 bilionů dolarů pod správou, působí ve většině světa. V posledních letech se profiloval silně také v oblasit ESG. Až dojde k obnově ukrajinské ekonomiky, je pravděpodobné, že BlackRock bude vytvářet investiční infrastrukturu pro americké i světové investory pro participaci na ukrajinských projektech. BlackRock vlastní společnosti iShare, největšího upisovatele burzovně obchodovaných ETF fondů.

Reklama

Zelenskyj podle serveru Ukrinform ve středu před členy parlamentu prohlásil, že poválečná rekonstrukce Ukrajiny bude největším ekonomickým projektem v Evropě, jehož celkový rozsah je těžké odhadnout. Uvedl, že celé území státu potřebuje rekonstrukci infrastruktury, energetiky, sociální sféry a dalších objektů, které nesplňují bezpečnostní požadavky.

„Ale je jisté, že bychom měli upřednostňovat obnovu těch společností, které byly na Ukrajině nebo které na Ukrajinu přišly během války, a těch, které během války opustily ruský trh,“ dodal Zelenskyj s tím, že takto to je spravedlivé.