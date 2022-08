Týden tradera: Indexy ožily, ČNB nezklamala a inflace dál drtí Turecko

Zlepšující se nálada na trzích, lepší výsledky firem a výrazné uzavíraní „krátkých pozic“ vynesly americké indexy (zejména technologický Nasdaq) opět k výšinám. Investoři jsou zjevně přesvědčeni, že to nejhorší je za námi. Historicky recese v USA přinesla větší pokles indexů (průměrně americký index S&P 500 klesá o více než třetinu hodnoty v medvědím trendu), než by odpovídalo současnému stavu. Uvidíme časem, kde nakonec bude pravda.

Pozitivní zprávou pro motoristy je rozhodnutí skupiny OPEC+ a jejích spojenců v čele s Ruskem zvýšit produkci ropy, která se stále nachází na vysokých úrovních. Kartel se dohodnul, že od září navýší cílovou těžbu o 100 tisíc barelů denně. Tento faktor spolu s koncem turistické sezony by mohl na podzim přinést výraznější pokles cen „černého zlata“. To by mělo mít pozitivní vliv na pokles nákladů na přepravu a mohlo by dojít k určitému zmírnění inflačních tlaků ve světovém obchodě. Přesto je to určité zklamání pro administrativu prezidenta Joe Bidena, která dlouhodobě usiluje o vyšší růst produkce ropy ze strany členů OPEC. Cena ropy Brent reagovala mírným poklesem k 102 dolarům za barel.

Turecko zažívá mimořádnou inflaci

Spotřebitelské ceny v Turecku dál nezadržitelně rostou a inflace zde nejeví absolutně žádné známky zpomalení. Meziroční růst dosáhnul v červenci 79,6 procenta ze 78,6 procenta v předchozím měsíci. Takovou inflaci Turecko nepamatuje od roku 1998. Růst cenové hladiny je tažen zejména výrazným poklesem hodnoty liry a růstem cen energetických komodit. Oproti minulému měsíci pak ceny rostly o 2,37 procenta.

Neustálé zrychlující vývoj inflace v zemi nutí analytiky a ekonomy dál přepracovávat prognózy hospodářského růstu a růstu cenové hladiny. Inflace významně ukrajuje z životní úrovně obyvatel a prezident Erdogan nakonec může být v určitý moment nucen přehodnotit svůj přístup k měnové politice, který je výrazně proinflační po dlouhou dobu (sazby jsou na úrovni 14 procent) a zkázu tamní ekonomiky jen prohlubuje.

Avast se loučí silným růstem

Na domácím parketu bylo v uplynulém období mimořádně živo. Akcie skupiny Avast, která se zabývá kybernetickou bezpečností, vyskočily o více než 40 procent poté, co regulátor hospodářské soutěže učinil obrat a oznámil, že povolí fúzi s americkou softwarovou společností NortonLifeLock v hodnotě osmi miliard dolarů. Pražská burza danou informací žila celý den a na akcii Avastu se protočil objem ve výši 600 milionů korun. Ceny akcií se usadily okolo úrovně 200 korunza akcii a vrátily se na svá historická maxima.

Komerční banka zvýšila svůj zisk o více než polovinu na 4,81 miliardy korun. Jedná se o meziroční růst o 54 procent. Na růstu zisku se jednoznačně podílel vyšší úrokový výnos, který odpovídá růstu úrokových sazeb ČNB v posledním roce a půl. Čistý úrokový výnos dosáhnul 7,3 miliardy korun. „Celkové čisté bankovní výnosy Skupiny KB za rok 2022 by měly ve srovnání s rokem 2021 růst o více než 20 procent ve srovnání s nízkou základnou roku 2021, ovlivněnou pandemií Covid-19,“ uvedla banka.

Podle vedení KB mít na výnosy vliv především vývoj zpomalující se české ekonomiky, který by se mohl promítnout do nákladů na rizika banky formou opravných položek k úvěrům. V 3Q 2022 by pak mohlo ještě dojít k výplat mimořádnědividendy. Akcie rostla k hladině 615 korun a nadále nabízí zajímavý potenciál, když letos ze svých maxim klesla bezmála o 40 procent. Hrozbou zůstává pro akcie možné uvalení mimořádně daně ze zisku. Rozhodnutí vlády v této věci má padnout do 10. září.

Ve čtvrtek ČNB rozhodovala o výši sazeb poprvé v čele s guvernérem Alešem Michlem. Očekávaní trhu bylo posazeno na ponechání sazeb na stávající úrovni, případně na mírném růstu o 0,25 procentního bodu. Osobně jsem si dokázal představit, že vzhledem k výhledu ekonomiky a prognóze růstu inflace k 20 procentům ve třetím čtvrtletí, může banka již nyní sáhnout k zvýšení až klidně o 50 bazických bodů. Vedly mě k tomu i rychle se ztenčující rezervy banky při intervencích na koruně. Doposud ČNB na intervence vydala minimálně 400 miliard korun. Centrální banka nakonec na svém zasedání ponechala sazby na úrovni sedmi procent. ČNB tak jemně upřednostnila ekonomický růst oproti cenové stabilitě.

