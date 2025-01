Už ani dolar. USA zmrazily financování téměř veškeré zahraniční pomoci

Americké ministerstvo zahraničí zmrazilo veškerou stávající zahraniční pomoc a pozastavilo poskytování nové zahraniční pomoci. Informovaly o tom agentury AP a Reuters s odkazem na kabelogram, který rozeslal nový ministr zahraničí Marco Rubio ambasádám po celém světě. Výjimkou má být pouze humanitární potravinová pomoc a vojenská podpora pro Izrael a Egypt. Ty mají pokračovat.

USA jsou zdaleka nejvýznamnějším poskytovatelem zahraniční pomoci. Jen za fiskální rok 2022 činila podle listu Financial Times 70 miliard dolarů (1,67 bilionu korun). V roce 2023 pak činila zhruba 60 miliard dolarů, což bylo asi jedno procento rozpočtu USA. Krok ministerstva zahraničí je podle AP patrně naplněním slibu staronového prezidenta Donalda Trumpa, že zastaví veškeré zahraniční výdaje, které budou v rozporu s americkými zájmy.

Zastavení se dotkne množství podpůrných programů po celém světě, od zdravotnických přes vzdělávací až po získávání pracovních dovedností a boj proti korupci. Podle FT mají nyní americké úřady 85 dní na přezkoumání programů a rozhodnutí, které programy budou moci pokračovat a které budou nadobro zastaveny. Do té doby může Rubio schvalovat výjimky.

Zklamání pro humanitární pracovníky

Příkaz Rubia výslovně vyjímá nouzové potravinové programy jako jsou ty, které pomáhají nasytit miliony lidí ve válčícím Súdánu. Příkaz zklamal zejména humanitární pracovníky, protože neosahuje konkrétní výjimky pro život zachraňující zdravotnické programy, jako kliniky a očkování dětí. Bývalý úředník vládní Agentury USA pro mezinárodní rozvojovou pomoc (USAID) řekl agentuře Reuters, že mnohé humanitární organizace pravděpodobně okamžitě ukončí činnost, aby jim nevznikly další náklady.

Příkaz vyňal ze zmrazení vojenskou pomoc spojencům Izraeli a Egyptu, nic ale nenasvědčuje tomu, že by podobná výjimka umožnila i vojenskou pomoc Ukrajině. Na případné budoucí dodávky zbraní na Ukrajinu stále zbývají asi 3,85 miliardy dolarů schválené Kongresem. Nyní je na Trumpovi, zda je utratí či nikoli.

Jen několik hodin po pondělním nástupu do úřadu Trump nařídil 90denní pozastavení zahraniční rozvojové pomoci do doby, než bude přezkoumána efektivita a soulad s jeho zahraniční politikou. Rozsah příkazu však nebyl bezprostředně znám.

