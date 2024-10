Roman Koděra: Tři kvartály ve 14 růstových dnech. Letošní výkon indexu S&P 500 je pozoruhodný

„Na konci září jsem se opět dostal k zajímavé statistice, která překvapí nepřipravené, a naopak podpoří ty, jenž říkají časovat trh se nedá,” píše ve svém komentáři Roman Koděra z J&T Banky.

Meziroční růst indexu se dostal na hranici 20 procent, což je bezesporu pozoruhodný výkon podpořený klíčovými tržními událostmi a několika obzvlášť silnými obchodními dny. Pojďme si tuto výkonnost podívat detailněji.

Dosud bylo v roce 2024 celkem 184 obchodních dnů, z toho 106 dní (58 procent) zaznamenalo pozitivní výnosy a 78 dní (42 procent) zaznamenalo negativní výnosy.

Přestože rozdíl mezi vítěznými a ztrátovými dny je poměrně malý, tento vzorec je typický pro býčí trhy. Dokonce i ve velmi úspěšných letech může více než 40 procent dnů vykazovat negativní výnosy, což zdůrazňuje obtíže krátkodobého obchodování. Toto také vysvětluje přetrvávající optimismus na trhu, protože vyšší procento vítězných dnů je v souladu s širší tržní důvěrou.

Pouze 14 obchodních dnů v roce 2024 se podílelo na celkovém růstu S&P 500 od začátku roku. Na následujících řádcích si můžete osvěžit paměť, co důležitého se stalo a možná si i vzpomenete, jak jste tenkrát reagovali.

8. ledna (+1,4 %): Nvidia představila nové AI čipy před zahájením každoročního CES v Las Vegas, což povzbudilo optimismus kolem umělé inteligence.

19. ledna (+1,2 %): Finanční ředitel Taiwan Semi oznámil, že jejich podnikání dosáhlo dna díky rostoucímu významu aplikací generativní AI.

1. února (+1,2 %): Silné výsledky Meta a Amazonu po propadu trhu způsobeném zasedáním Fedu pomohly technologickým akciím zotavit se.

22. února (+2,1 %): Skvělé výsledky Nvidie vedly k širokému růstu akcií souvisejících s AI.

23. dubna (+1,2 %): Oživení dva dny po měsíčním dně, přestože duben byl celkově náročný.

3. května (+1,3 %): Slabší než očekávané údaje o zaměstnanosti a silné výsledky Apple posílily naději na snižování sazeb.

15. května (+1,2 %): Nižší, než očekávané údaje o inflaci podpořily důvěru ohledně kontroly inflace.

5. června (+1,2 %): Tržní hodnota Nvidie překročila 3 biliony dolarů, což podpořilo hybnost technologických akcií.

31. července (+1,6 %): Předseda Fedu Powell naznačil, že v září by mohlo dojít ke snížení sazeb, pokud inflace bude nadále klesat.

8. srpna (+2,3 %), 13. srpna (+1,7 %) a 15. srpna (+1,6 %): Silné zotavení po prudkých výprodejích na začátku srpna, které byly způsobeny volatilitou japonských trhů.

9. září (+1,2 %): S&P našel svou půdu po počátečních zářijových ztrátách způsobených obavami o pracovní trh.

19. září (+1,7 %): Rally po rozhodnutí Fedu, kdy investoři uvítali snížení sazeb o 50 bazických bodů.

Klíčem k celkovému prozatímnímu výsledku byly dominance technologií na začátku roku a Fed.

Vývoj v oblasti AI a výsledky velkých technologických společností jako Nvidia, Meta a Amazon byly ústředními aktéry silného začátku trhu. Postupně se ke slovu dostaly změny v politice Fedu. Od července se hlavním hnacím motorem stalo snižování sazeb Fedu a nižší očekávání inflace, což vedlo k rozšíření výkonnosti trhu mimo technologický sektor. Díky tomu již velké technologické společnosti nejsou nejvýkonnějším sektorem roku (+16,2 % YTD), zatímco ostatní sektory se přiblížily, nebo dokonce tuto výkonnost překonávají. Nejúspěšnějším sektorem v letošním roce je pojišťovnictví ( +30 % YTD).

Největší test trhy zaznamenaly v dubnu, srpnu a září kdy se na nich objevily výrazné výprodeje, ale v každém případě následovalo silné zotavení, což signalizovalo odolnost trhu. Některé z nejlepších dnů roku přišly ihned po obdobích volatility.

Silná americká ekonomika v kombinaci se snižováním sazeb Fedu zůstává klíčovým faktorem pro býčí sentiment na akciových trzích. Jak bude inflace nadále klesat, očekávání dalších snížení sazeb ve čtvrtém čtvrtletí pravděpodobně udrží růstovou dynamiku.

Závěrem jen připomenu, že jsme ve čtvrtém čtvrtletí, které je historicky dle dlouhodobých statistik jedním z nejsilnějších období pro akciové trhy v roce.

