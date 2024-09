Týden tradera: Trumpovy ekonomické plány působí jako pravicový populismus

Tržní účastnici se dál více a více obávají vývoje v americké ekonomice. Ta v týdnu dostala několik zásahů, kdy čísla z výrobního sektoru ukazují na pokračující kontrakci a rovněž tvorba pracovních míst v ekonomice zůstává poměrně slabá. Výsledkem je další turbulence na finančních trzích. Hlavní americký index S&P 500 klesnul k úrovni 5500 bodů.

Reklama

Hned na startu týdne přišla „ledová sprcha“ na trzích, která byla z mého pohledu hodně o nových zakázkách v ISM indexu. Index nových zakázek se v srpnu snížil již pátý měsíc v řadě, a to o 2,8 bodu na 44,6 bodu. Výrobní sektor je slabý již delší dobu a podobné je to v zásadě všude (včetně např. ČR), cyklické oživení je zatím zjevně v tomto sektoru hodně daleko, ale pomoci by mohly nižší úrokové sazby. Na úrovni pracovních míst totiž americká ekonomika byla rovněž horší, přibylo meziměsíčně 142 tisíc pracovních míst mimo zemědělství, čekalo se 165 tisíc. Nezaměstnanost se drží na 4,2 procentech. Tak aspoň tak.

Krize v německém hospodářství dál roste, což je velmi špatná zpráva pro domácí ekonomiku. Podle některých zdrojů se nedaří naplnit automobilce Volkswagen plány úspor v stanoveném rozmezí. Firma se snaží splnit svůj cíl snížit náklady až o 10 miliard eur. Komplikací v této strategii jsou problémy včetně nízkých prodejů a chybějících dílů. Firma bude nucena poprvé ve své historii zavírat v Německu své továrny, akcie mohou tedy klidně dál klesat. Jejich finální dno může být ještě daleko.

Trumpovy plány

Donald Trump odhalil svoje prezidenské ekonomické plány. Ty skutečně působí jako další „pravicový populismus“, kdy snižujete daně a nesnižujete proti tomu výdaje (vzpomeňme na zrušení české superhrubé mzdy). Dle tohoto programového slibu by mělo dojít snížení sazby daně z příjmu právnických osob na 15 procent pro společnosti, které vyrábějí produkty v USA, a vytvoření suverénního investičního fondu.

Oboje stojí rozpočet peníze a ve výsledku to bude znamenat další masivní růst amerického zadlužení. Rozpočet již nyní funguje ve výrazné nerovnováze mezi příjmy a vydají. Bývalý prezident rovněž slibuje revizi agend státu. Dost pochybuji, že by případné úspory v rozpočtu takto masivní výpadek daní dokázaly vyrovnat. Komise by provedla „kompletní finanční a výkonnostní audit celé federální vlády“ a vydala by „doporučení pro drastickou reformu“.

Reklama

Elon Musk v americké vládě? Proč ne. Dnes je možné vše Názory Výstředník a jeden z nejbohatších lidí světa Elon Musk půjde řídit komisi, která má naučit americkou vládu šetřit. Pokud Donald Trump vyhraje volby. Tereza Zavadilová Přečíst článek