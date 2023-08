Týden tradera: Čínská centrální banka překvapila trhy

Uplynulý týden přinesl zlepšení na klíčových akciových trzích, na tomto uvolnění má lví podíl další úprava úrokových sazeb ze strany čínské měnové autority a pak zejména silné hospodářské výsledky technologické společnosti NVIDIA. Ta překvapila investory další sadou skutečně výborných čísel. Akciové trhy se tak odrazily ze svých lokálních minim a index S&P 500 se vrátil blíže k 4500 bodům.

Čínská centrální banka překvapila trhy tím, že ponechala jednu ze svých klíčových úrokových sazeb beze změny, zatímco snížila jinou. Toto rozhodnutí přišlo v době, kdy se hospodářství druhé největší světové ekonomiky ocitlo v období zpomalení a čelí významné hrozbě v podobě deflačních tlaků. Finanční trhy podobné zprávy rozhodně vítají, uvolnění utažených měnových může svědčit tamnímu finančnímu a realitnímu sektoru.

Stabilizace čínské ekonomiky v tuto chvíli zůstává naprosto klíčovým faktorem pro světový ekonomický růst. Globální recese přitom nemusí být daleko. Přicházející data z evropské měnové unie jsou nadále velmi problematická a ukazují na další ekonomický pokles, který by mohl přejít v silnější recesi (tzv. hard landing). Podnikatelská nálada v eurozóně se totiž v srpnu dále významně zhoršovala bez naděje na brzké zlepšení.

Souhrnný index PMI (price manufacturing index) propadl na 47 bodů, což je nejslabší úroveň od listopadu 2020. Za propadem stojí přetrvávající útlum ve zpracovatelském sektoru, ale i snižující se aktivita na trhu služeb. Valuace celé řady cenných papírů tak mohou být stále příliš vysoké.

Společnost NVIDIA v polovině týdne překonala poměrně dost vysoká očekávání analytiků a její akcie tak dosáhly nových historických maxim kolem 500 dolarů. Zisky společnosti nadále rostou zejména díky aktivitám výrobce čipů v oblasti umělé inteligence. Tržby společnosti NVIDIA v minulém čtvrtletí dosáhly 13,5 miliardy dolarů a zisk na akcii 2,45 dolaru, což překonalo konsensuální odhady analytiků ve výši 11,2 miliardy dolarů a 2,08 dolaru na akcii. V minulosti jsem tu akcie chválil, přesto se mi zdály její akcie poměrně dost drahé a drahé nejspíš ještě nějakou dobu zůstanou. Případná korekce na titulu bude pravděpodobně využita k opětovnému vstupu do pozice ze strany dalších tržních hráčů.