Týden tradera: Čínská ekonomika začíná opět připomínat „nemocného“ muže

V minulém týdnu se do hledáčku investorů dostala se svým neblahým ekonomickým vývojem Čína. Tamní ekonomika začíná opět připomínat „nemocného“ muže. Realitní sektor v čele se společností Evergrande se opět otřásá pod tíhou nesplacených úvěrů a klesajících cen nemovitostí. Hodně mi to připomíná Japonsko 90. let. Hlavní americký index S&P 500 se tak podíval dále hlouběji pod 4400 bodů.

Čínská centrální banka snížila sazby

Silně zadlužená čínská realitní skupina Evergrande požádala ve Spojených státech o ochranu před věřiteli. To firmě umožní ochránit její aktiva v USA v době, kdy pracuje na dohodě o restrukturalizaci svého zahraničního dluhu v jiných zemích.

Čínská skupina je v hluboké krizi a je považovaná za nejzadluženější realitní společnost na světě. Celkem její dluh činí více než 300 miliard dolarů. Od roku 2021 nesplatila některé své dluhové závazky a loni bylo také pozastaveno obchodování s akciemi firmy.

V reakci na problémy v realitním sektoru nečekaně snížila sazby čínská centrální banka, aby podpořila oslabující ekonomiku. Hlavní jednoletá úroková sazba byla snížena o 15 bazických bodů na 2,50 procenta a 7denní repo sazba o 10 bazických bodů na 1,80 procenta. V tamní ekonomice se skutečně něco děje a není to dobrá zpráva, kolabující čínské hospodářství není rozhodně nic, co bychom si měli přát. Na vině mohou být vysoké úrokové sazby, relativně slabá světová poptávka a strukturální změny ve světové ekonomice po konci kronavirové pandemie.

Analytik agentury Fitch Ratings varoval, že americké bankovnictví se přiblížilo dalšímu zdroji turbulencí – riziku rozsáhlého snížení ratingu desítek amerických bank, které by se mohlo týkat i takových bank, jako je J.P. Morgan Chase. Pokud Fitch sníží hodnocení odvětví o další stupeň, tedy z "AA-" na "A+", bude agentura nucena přehodnotit ratingy všech více než 70 amerických bank, které pokrývá. To znamená, že americké banky mohou být vhodným kandidátem na „short“ (spekulace na pokles) i přes zlepšující ziskovost v případě, že bychom byli svědky další šířící se bankovní nákazy.

Podle dat společnosti Bloomberg se průměrná úroková sazba pro 30leté hypoteční úvěry v USA vyšplhala na 7,5 procenta, což představuje nejvyšší úroveň za posledních 23 let. Není tajemstvím, že právě dlouhodobé úrokové míry mají významný vliv na reálnou ekonomiku. Překvapivé je, že i přes to, že Fed zatím neohlásil další měnové utažení, měnové prostředí se samo o sobě zpřísňuje. Akcie řady společností navázaných na realitní sektor tedy mohou být časem pod velkým tlakem. Podobně, jako tomu bylo během těžkých let 2008 až 2009.

