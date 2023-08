Týden tradera: Downgrade od Moody´s znejistěl Wall Street

Uplynulý týden se nesl opět spíše ve znamení určité nejistoty. Vysoké valuace, nepříznivé zprávy a patrný výběr zisků ze strany investorů si vybraly svoji daň. Hlavní americký index si prošel určitou volatilitou a obchodoval se i hlouběji pod 4500 bodů. Mezi hlavní témata patřila změna ratingu u menších amerických bank nebo pokračující krize kolem převratu v Nigérii.

Reklama

Dalšího překvapení se dočkali investoři od globálních ratingových agentur. Světová dvojka v udělování známek pro dluhopisy, ratingová agentura Moody's se rozhodla snížit hodnocení dluhu u amerických menších bank, což notně muselo otřást nejen s bankovními tituly na burzách. Hlavní důvody jsou vyšší náklady na financování, potenciální slabé stránky regulatorního kapitálu a rostoucí rizika spojená s úvěry na komerční nemovitosti v důsledku slábnoucí poptávky po kancelářských prostorech.

Lukáš Kovanda: Ohrožuje zhoršení ratingu USA jejich „dolarové priviliegium“? Názory Warren Buffett dále bezmezně věří dlužnické spolehlivosti vlády USA. Legendární investor, resp. jeho společnost Berkshire Hathaway, napůjčovala v tomto a minulém týdnu americké vládě v přepočtu zhruba 450 miliard korun, dalších více než 200 miliard jí půjčí v pondělí. Přitom toto úterý renomovaná ratingová agentura Fitch historicky vůbec poprvé Spojeným státům zhoršila hodnocení spolehlivosti coby dlužníka. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Společnost rovněž pohrozila, že by mohla snižovat rating i jiných velkých amerických bank. Mezi postižené bankovní domy patří: M&T Bank, Webster Financial, BOK Financial, Old National Bancorp, Pinnacle Financial Partners a Fulton Financial. S postupem dalšího růstu úrokových sazeb v USA v kombinaci s kvantitativní utahování by se snadno krize okolo menších bank mohla opakovat. Moody's si je toho určitě vědoma a jedná předem.

Stanislav Šulc: Černé úterý pro banky. Jejich problémy dopadnou na všechny Názory Dnešní den nepřinesl příliš dobré zprávy pro bankéře, akcionáře finančních domů, a vlastně pro všechny investory. Italové totiž zavádějí windfall tax na bankovní sektor a v USA dostaly některé banky výrazně horší hodnocení od ratingových agentur. Co to přinese? Problémy. Stanislav Šulc Přečíst článek

Nigérie, která je členem kartelu OPEC od roku 1971 může čelit plnohodnotné válce. Převrat, který zde provedla vojenská skupina v poslední době dál „dráždí“ celou řadu států. Země je mimo jiné dodavatelem uranu do Francie, která se tak dostává sama pod tlak zakročit a dosadit zpět pro západního prezidenta. Pokud by se konflikt rozhořel, měl by pravděpodobně dopad na migraci, ceny nerostných surovin, ekonomický vývoj atd. Rozhodně bude zajímavé ho dále sledovat.

Společnost WeWork, která poskytuje kancelářské prostory, se znovu ocitá v potížích, a dokonce vzbuzuje pochybnosti o své budoucí existenci. Při prezentaci svých ekonomických výsledků za druhé čtvrtletí sama uznala, že má „významné pochybnosti“ o schopnosti přežít, dochází ji totiž hotovost na účtech. Pandemie covid-19 firmu hodně zasáhla, společnost tak byla v uplynulých měsících výborným kandidátem na „short“ pozici (spekulace na pokles). Akcie společnosti reagovaly na výše uvedené zprávy poklesem o dalších 30 procent.

Nejistá budoucnost WeWork. Odstoupilo několik členů představenstva, akcie firmy prudce klesly Zprávy z firem Poskytovatel sdílených kanceláří WeWork je znovu v potížích a vzbudil dokonce pochybnosti o své další existenci. Firma uvedla, že odstoupili tři členové jejího představenstva. Vydala také varování, že její management potřebuje získat dodatečný kapitál, aby se společnost udržela nad vodou a udržela likviditu během příštích 12 měsíců. Akcie podniku po skončení obchodování ztrácely až 27 procent. ČTK Přečíst článek