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newstream.cz Politika „Můžeme jen vyhrát,“ říká lídr AfD. Merz: Německo se řítí do propasti

„Můžeme jen vyhrát,“ říká lídr AfD. Merz: Německo se řítí do propasti

„Můžeme jen vyhrát,“ říká lídr AfD
ČTK
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AfD už není jen protestní silou na okraji německé politiky. V Sasku-Anhaltsku míří k drtivému vítězství. Podle posledních průzkumů má podporu kolem 43 procent a za určitých okolností může získat i většinu mandátů. Její lídr Ulrich Siegmund už otevřeně mluví o deportacích, čistkách ve státní správě a zásadní změně školství, píše Bloomberg.

AfD má v jedné z nejchudších spolkových zemí Německa více než dvojnásobnou podporu oproti CDU kancléře Friedricha Merze. Průzkum agentury INSA jí přisuzuje 43 procent, zatímco křesťanští demokraté mají jen 21 procent.

Pokud by sociální demokraté nebo Zelení nepřekročili pětiprocentní hranici pro vstup do zemského sněmu, přerozdělení mandátů by AfD mohlo přiblížit až k většině.

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Pětatřicetiletý Ulrich Siegmund, který vede AfD v Sasku-Anhaltsku, působí před hlasováním mimořádně sebevědomě.

AfD míří v Sasku-Anhaltsku k přesvědčivému volebnímu vítězství

Východ Německa dává Merzovi tvrdou lekci. AfD míří k triumfu

Politika

Alternativa pro Německo (AfD) míří v Sasku-Anhaltsku k přesvědčivému volebnímu vítězství. Podle průzkumů může získat přes 40 procent hlasů a výrazně porazit kancléřovu CDU. Friedrich Merz den před hlasováním připustil, že tradiční strany musejí politický boj s AfD vést lépe.

ČTK

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„Ať to dopadne jakkoli, jsme budoucnost a na tyto volby se dívám pozitivně. Můžeme jen vyhrát,“ řekl Bloombergu.

AfD se přitom za třináct let výrazně proměnila. Strana založená původně jako protest proti záchraně zemí eurozóny dnes podle Bloombergu staví program především na tvrdém omezení migrace, odmítání zelené transformace a obnovení vztahů s Ruskem. Celostátně se její podpora blíží 30 procentům.

Deportace, státní správa i školy

V Sasku-Anhaltsku už vedení strany připravuje konkrétní kroky pro případ převzetí moci. Patří mezi ně prověrky zaměstnanců státní správy, změny ve školství s cílem odstranit podle AfD „levicovou indoktrinaci“ nebo vznik státem financovaného týmu zaměřeného na deportace lidí bez práva pobytu a cizinců odsouzených za trestné činy.

Siegmund chce také odebírat část dávek žadatelům o azyl a ukrajinským uprchlíkům a přijímací centra přeměnit na zařízení určená k zajištění lidí před deportací.

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ČTK

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Merz varuje, firmy se obávají dopadu na investice

Vzestup AfD stále více znepokojuje německý establishment. Kancléř Merz už dříve varoval, že by strana mohla Německo zavést „do propasti“. Někteří podnikatelé se podle Bloombergu obávají, že případný úspěch AfD poškodí atraktivitu regionu pro zahraniční investory.

Samotný Merz přitom na východě Německa zůstává hluboce nepopulární. Před volbami v Sasku-Anhaltsku se větším veřejným mítinkům vyhnul a své stranické kolegy podporoval především na uzavřených akcích.

Nedělní hlasování tak může být mnohem víc než jen další regionální volbou. Pokud AfD získá většinu, Sasko-Anhaltsko se stane první německou spolkovou zemí v poválečné historii, kde by vládu vedla krajní pravice.

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