Lukáš Kovanda: Zlevňování benzínu v Česku se po pár týdnech bezdůvodně zastavilo

Průměrná cena benzínu v ČR po předchozích pěti týdnech poklesu se přestala v uplynulých sedmi dnech snižovat. Benzín se tak jako o týden dříve včera prodával průměrně celorepublikově za 38,85 koruny za litr. Nafta pak zlevnila o deset haléřů na litr, na 39,31 koruny za litr, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

V příštích sedmi dnech by mělo být zlevňování pohonných hmot výraznější, a to v rozsahu kolem 50 haléřů na litr. Například korunová cena tuny velkoobchodně prodávané nafty na komoditní burze v Rotterdamu nyní odpovídá úrovni 19 300 korun. Když tolik stála posledně, letos koncem července, prodávala se nafta v Česku jen za zhruba 33 korun za litr. I pokud zohledníme zvýšení spotřební daně z nafty, k němuž došlo k 1. srpnu, které po zahrnutí DPH zvedlo cenu nafty o 1,80 koruny za litr, stále existuje výrazný prostor pro postupné zlevnění nafty (a také benzínu), až v rozsahu několika korun na litr.

Důvodem poklesu cen ropy Brent, která včera poprvé od července zlevnila pod 80 dolarů za barel, jsou slabší ekonomická data z Číny, která je největším světovým dovozcem ropy. Obchodníci s ropou se obávají slabší poptávky po surovině. Zároveň opadají jejich obavy z rozšíření střetu Izraele s Hamásem.

Trhy původně kalkulovaly s razantnější odvetou Izraele, v podobě rozsáhlé pozemní invaze do Gazy, která se však zatím nekoná. To pomáhá snižovat cenu pohonných hmot v ČR. A to i přesto, že koruna zůstává stále poměrně slabá koruna vůči dolaru.

Ropa a ropná paliva nyní mohou výrazněji zdražit, pokud se blízkovýchodní střet mezi palestinským Hamásem a Izraelem rozšíří a potenciálně zahrne i Írán, tedy klíčového světového producenta a vývozce ropy, a také Spojené státy. Sám Izrael příliš ropy netěží, avšak zapojení Íránu by ceny ropy výrazněji zvýšilo. Zapojení Teheránu by mohlo vést k odezvě ze strany Spojených států, které v blízkovýchodní oblasti v říjnu zvýšily svoji vojenskou přítomnost. Zatím zjevně zejména za účelem odstrašení. Je možné, že toto odstrašení zapůsobilo, což ale opět pomáhá držet cenu kolem 80 dolarů za barel, takže díky tomu pak i dále zlevňují pohonné hmoty v ČR.