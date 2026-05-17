newstream.cz Trhy Týden tradera: Hrozba stagflace sílí, burzy přesto míří na rekordy

Týden tradera: Hrozba stagflace sílí, burzy přesto míří na rekordy

Kryštof Míšek
Na hlavních akciových trzích v minulém týdnu výrazně vzrostla volatilita. Investoři začínají znovu řešit riziko stagflace, tedy kombinace slabšího hospodářského růstu a rychle rostoucích cen. Nová inflační data ze Spojených států i Číny ukazují, že cenové tlaky z ekonomiky nezmizely. Přesto akcie pokračují v růstu a americký index Standard and Poor’s pět set se přiblížil hranici sedmi tisíc pěti set bodů.

Minulý týden přinesl na finanční trhy výraznější nervozitu. Důvodem jsou především inflační data, která naznačují, že období uklidňování cenových tlaků může být u konce. Investoři se proto oprávněně začínají ptát, zda se nad ekonomikou znovu nevznáší hrozba stagflace.

Tedy situace, kdy ekonomika roste jen pomalu, zatímco ceny pokračují v rychlém růstu. Právě tato kombinace je pro centrální bankéře i akciové trhy mimořádně nepříjemná. Zatím však platí, že trhy si z vyšší inflace příliš těžkou hlavu nedělají. Hlavní americké akciové indexy se dál drží velmi vysoko a v některých případech se pohybují poblíž nových maxim.

Varování přišlo už z Číny

První varovný signál dorazil už o víkendu z Číny. Tamní výrobní inflace vzrostla o 2,8 procenta, zatímco trh očekával růst pouze o 1,7 procenta.

Výrobní ceny v Číně se tak spolehlivě dostaly z deflace a jejich vývoj se nechová úplně standardně. Právě to mohlo předznamenat i následná data ze Spojených států, kde se ukázalo, že cenová hladina bude centrální bankéře znovu trápit.

Americká cenová data zklamala

Index spotřebitelských cen za duben roku, zveřejněný 12. května, přinesl negativní překvapení. Meziroční míra inflace vzrostla na 3,8 procenta, což je výrazně nad cílem Federálního rezervního systému a zároveň nad očekáváním trhu, které činilo tři celá sedm desetiny procenta.

Důležité je, že inflace už není tažena pouze energiemi. Jádrový index spotřebitelských cen, který očišťuje data o volatilní ceny potravin a energií, vzrostl meziročně o 2,8 procenta.

Znepokojivý je zejména růst nákladů ve službách a bydlení. Právě takzvaný index nákladů na bydlení vykazuje silnou setrvačnost a naznačuje, že návrat inflace k cíli může být delší a bolestivější, než se dříve čekalo.

Výrobní ceny mohou problém ještě zhoršit

Nepříznivý obrázek doplnila také data o výrobních cenách. Index výrobních cen ukázal meziroční růst o 6 procent. To je důležité proto, že vyšší náklady výrobců se mohou postupně promítat i do spotřebitelských cen.

Inflační cíl Federálního rezervního systému ve výši dvou procent se tak znovu zdá být velmi vzdálený. Centrální banka se může dostat do obtížné situace: buď nechá ekonomiku výrazněji zpomalit a pokusí se inflaci potlačit, nebo připustí, že si spotřebitelé i firmy zvyknou na trvale vyšší cenový růst.

V týdnu byl Senátem potvrzen nový guvernér Federálního rezervního systému Kevin Warsh. Právě on se bude muset spolu s ostatními členy vedení centrální banky vypořádat s klíčovou otázkou, jak tvrdě proti inflaci postupovat. Nebo si zvyknout, že inflace bude už trvale vyšší? Nad americkou ekonomikou se tak opětovně vznáší hrozba stagflace. Trhy to ovšem zatím příliš neznepokojuje.

Trhy zatím rizika ignorují

Přestože inflační data zvyšují riziko stagflačního scénáře, akciové trhy zatím zůstávají odolné. Americký index Standard and Poor’s 500 se dostal na dosah 7500 bodů a investoři dál sázejí na růstový příběh velkých firem.

To však zároveň zvyšuje riziko prudší korekce. Pokud by se ukázalo, že inflace je trvalejší a Federální rezervní systém bude muset držet měnovou politiku přísnější po delší dobu, současné vysoké valuace akcií mohou být obtížně obhajitelné.

Intel jako symbol umělé inteligence i přehřátých očekávání

Velmi zajímavý příběh v tomto prostředí píše společnost Intel. Firma je podle posledních hospodářských výsledků stále ztrátová, její akcie však zároveň rostou na nová maxima.

Pod vedením Lip-Bu Tana společnost překvapila optimismem kolem poptávky spojené s umělou inteligencí. Investoři začínají připouštět, že kdysi odepisovaný technologický gigant by se mohl postupně vracet do hry.

Tomu odpovídá i vývoj ceny akcií. V týdnu se dostaly k úrovni okolo 120 amerických dolarů za akcii, zatímco před rokem se pohybovaly přibližně kolem 30 amerických dolarů. Akcie tak za sebou mají několikanásobnou rally.

Valuace Intelu už mohou být odtržené od reality

Současné ocenění ale zároveň vyvolává otázky. Očekávaný poměr ceny akcie k zisku se u Intelu pohybuje nad osmdesátinásobkem. To naznačuje, že investoři do ceny akcií promítají velmi optimistický scénář dalšího růstu, především díky boomu kolem umělé inteligence.

Právě proto mohou být akcie Intelu při případné širší korekci trhů zvlášť zranitelné. Pokud by nálada na trzích ochladla, nebo pokud by investoři začali více řešit vysoké valuace a návrat inflace, mohl by být pokles u takto rychle rostoucích titulů o to silnější.

Írán tvrdí, že Evropané usilují o povolení pro plavbu Hormuzským průlivem

Co by znamenalo íránské mýto v Hormuzském průlivu pro globální ekonomiku?
ČTK
nst
nst

Některé evropské státy podle íránské státní televize zahájily jednání s Teheránem o možnosti proplouvat Hormuzským průlivem. Strategická námořní trasa, kudy běžně míří zhruba pětina světových dodávek ropy, je už několik týdnů z velké části blokována v reakci na americko-izraelské údery proti Íránu.

Íránská státní televize dnes oznámila, že některé evropské země jednají s Teheránem o povolení k plavbě Hormuzským průlivem. Informaci převzala agentura AFP. Televize neuvedla, kterých evropských států se jednání týkají, ani na jaký zdroj se odvolává.

„Poté, co propluly lodě z východoasijských zemí, zejména z Číny, Japonska a Pákistánu, jsme dnes obdrželi informaci, že jednání s námořnictvem revolučních gard o volné plavbě úžinou zahájili také Evropané,“ uvedla íránská státní televize.

Hormuzský průliv patří k nejdůležitějším světovým námořním trasám. Írán jej převážně blokuje od konce února, kdy začaly americko-izraelské údery.

Írán chystá vlastní systém řízení provozu

Předseda bezpečnostního výboru íránského parlamentu Ebráhím Azízí dnes uvedl, že Teherán už připravil „profesionální mechanismus pro řízení lodní dopravy“ v Hormuzském průlivu. Podle něj by měl být systém brzy uveden do provozu.

Azízí zdůraznil, že výhod z nového uspořádání budou moci využít pouze obchodní lodě a státy, které s Íránem spolupracují. Součástí mechanismu má být také výběr poplatků za „specializované služby“.

Laureen Höllge

Rekordy na amerických akciových trzích dokazují, jak krátkozraké bývají predikce analytiků, píše šéfka Fondee

Názory

Jsme v situaci, kdy je Hormuzský průliv stále zavřený, geopolitická situace se nijak nezlepšila, mezinárodní obchod čelí hrozbě dalších cel, a přesto S&P 500 láme rekordy, i když se ještě před nedávnem předpokládal opak, píše pro newstream.cz Laureen Höllge, CEO investiční platformy Direct Fondee.

nst

Přečíst článek

„Tato trasa zůstane uzavřena pro účastníky takzvaného Projektu Svoboda,“ řekl Azízí. Odkazoval tím na dočasnou americkou vojenskou operaci, jejímž cílem je doprovázet a chránit obchodní lodě uvázlé v Perském zálivu.

Čínské lodě už povolení dostaly

Teherán ve čtvrtek oznámil, že podle svého „protokolu pro správu průlivu“ povolil plavbu více než třiceti čínským lodím. Íránské úřady k tomu podle svých tvrzení přistoupily po žádostech čínského ministra zahraničí a čínského velvyslance v Teheránu.

Zpráva přišla v době návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Pekingu. Trump se tam se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem shodl, že Hormuzský průliv musí zůstat otevřený pro volnou přepravu klíčových komodit. Čína je zároveň největším odběratelem íránské ropy.

Průjezd jen po povolení, tvrdí Teherán

Írán v posledních týdnech opakovaně uvádí, že lodě zemí, které se podle něj nepodílejí na agresi proti Íránu, mohou Hormuzským průlivem proplout. Podmínkou má být povolení od íránských úřadů a následná koordinace s íránskými ozbrojenými složkami.

Spojené státy mezitím pokračují v blokádě íránských přístavů, a to navzdory křehkému příměří, které vstoupilo v platnost 8. dubna.

Burzovní start SpaceX se blíží. Musk se snaží upevnit roli diktátora v nejhodnotnějším startupu světa

SpaceX se chystá na burzu
SpaceX
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Může se to stát historickým okamžikem pro vesmírné lety, globální finanční trhy i samotného Elona Muska. Přesto vstup SpaceX na burzu nebudí jen nadšení. Detaily navrhovaného prospektu totiž naznačují hned několik nestandardních ustanovení, které někteří insideři považují za omezující investorská práva.

Společnost SpaceX již brzy zamíří na burzu a měla by se stát nejhodnotnějším IPO v historii. Podle zdrojů The Financial Times by k tomu mohlo dojít již v červnu. Důvodů je více, jedním z nich budou 55. narozeniny zakladatele a CEO SpaceX Elona Muska (28. června), dalším blížící se 250. výročí vyhlášení nezávislosti USA (4. července), navíc již v lednu Musk popsal, že v polovině června dojde ke zvláštnímu postavení Jupitera a Venuše, což by firmě pomohlo dosáhnout rekordní valuace.

Jak rostla valuace SpaceX

Orientační vývoj hodnoty firmy podle sekundárních transakcí, tenderů a reportovaných odhadů

SpaceX
Nejnovější reportovaná valuace / IPO cíl $1,75 bil. cílová IPO valuace podle reportů
2021
$74 mld.
2022
$127 mld.
2023
$180 mld.
06/2024
$210 mld.
12/2024
$350 mld.
2025
$400 mld.
2026
$1,25 bil.
IPO cíl
$1,75 bil.
Růst od roku 2021 více než 20×
Hlavní tahoun Starlink + launch
Status Soukromá firma
SpaceX není veřejně obchodovaná společnost. Uvedené hodnoty jsou orientační a vycházejí z reportovaných transakcí, tenderů a odhadů investorů.

I nadále jsou přesná data o chystaném IPO předmětem spekulací, přesto se obecně opakuje, že SpaceX chce získat zhruba 75 miliard dolarů nového kapitálu, což by firmu nacenilo na zhruba 1,75 bilionu dolarů.

Neodvolatelný šéf

Elon Musk podle Financial Times aktuálně vedle samotného IPO pracuje také na tom, aby ve firmě ještě více upevnil své postavení. Zakladatel SpaceX by si ponechal superhlasovací akcie třídy B s desetinásobným hlasovacím právem oproti běžným akciím. Už nyní podle dostupných informací vlastní nejméně 40 procent akcií a více než 80 procent hlasovacích práv společnosti. Podle návrhu prospektu by si ponechal roli CEO společnosti a odvolat by jej mohli jen držitelé tohoto typu akcií. Zároveň by to byl právě on, kdo by rozhodoval o obsazení nejvyšších funkcí ve firmě.

„Toto ustanovení výrazně omezí vaše možnosti ovlivňovat korporátní záležitosti,“ citují Financial Times z návrhu znění prospektu. A nejde o jediné kontroverzní ustanovení, i některé další podmínky jsou značně kontroverzní a často vycházejí z toho, že se Musk kvůli svým nestandardním praktikám v Tesle či Twitteru (dnes síti X) dostal několikrát k soudu. Tomu se chce v případě SpaceX vyhnout. I proto v prospektu firma navrhuje zavést povinnou arbitráž akcionářských sporů, čímž by výrazně omezila možnost veřejných soudních sporů.

SpaceX

Google královsky vydělá na SpaceX. Stačí úspěšný start na burze

Trhy

Akcionáři společnosti Alphabet, majitele Googlu či YouTube, se mohou těšit na další masivní zhodnocení investic. Alphabet totiž drží ve startupu velký podíl, který při vstupu vesmírné společnosti na burzu vynese ohromné jmění. Podle odhadu Bloombergu by podíl měl mít hodnotu 122 miliard dolarů.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Sázka na zakladatele, ne firmu

Navzdory těmto výhradám je podle lidí obeznámených s přípravou IPO zájem investorů enormní. Důvodem je unikátní postavení SpaceX na trhu. Firma dnes realizuje více než 80 procent všech komerčních raketových startů na světě a buduje téměř monopolní pozici v kosmické infrastruktuře. Silně roste také projekt Starlink, který má na oběžné dráze více než deset tisíc satelitů a generuje miliardové příjmy z internetového připojení pro domácnosti, aerolinky, lodní společnosti i telekomunikační operátory.

Součástí plánované struktury je i mimořádně ambiciózní motivační balíček pro Muska. Ten by mohl získat až 200 milionů nových superhlasovacích akcií ve chcíli, kdy SpaceX dosáhne valuace 7,5 bilionu dolarů a zároveň vybuduje milionovou lidskou kolonii na Marsu. Další balík akcií je navázán na vytvoření rozsáhlé vesmírné infrastruktury datových center s výkonem 100 terawattů výpočetní kapacity — což je násobně více než výkon největších současných datových center na Zemi.

Finanční výsledky firmy přitom nejsou zcela jednoznačné. SpaceX v roce 2024 vykázala čistý zisk 791 milionů dolarů při tržbách 14 miliard dolarů. O rok později už ale skončila ve ztrátě 4,9 miliardy dolarů, přestože tržby vzrostly na 18,7 miliardy dolarů. Výsledky výrazně ovlivnilo propojení s AI aktivitami Muska, zejména s firmou xAI budující rozsáhlá datová centra pro trénování umělé inteligence. Samotný Starlink nicméně loni vytvořil provozní zisk 4,4 miliardy dolarů.

Připravované IPO tak podle analytiků není jen sázkou na kosmický průmysl, ale především na samotného Muska a jeho schopnost přesvědčit investory, že sci-fi vize o Marsu, orbitálních datových centrech a nové infrastruktuře internetu mohou jednou vytvořit nejhodnotnější technologickou firmu světa.

Sam Altman a Elon Musk

Milenky, drogy, tajný deník. Soud Muska s Altmanem vypadá jak rozvod z telenovely

Zprávy z firem

Kdyby se nejednalo – s velmi mírnou nadsázkou – o osud téhle planety, byl by to čas otevřít si popcorn. Tento týden začal soud projednávat žalobu, kterou podal Elon Musk na Sama Altmana a jeho OpenAI, že se zpronevěřila svému neziskovému poslání. Je to epická exkurze do reality největších mozků Silicon Valley.

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

