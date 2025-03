Týden tradera: Býci převzali iniciativu za podpory Fedu

V týdnu si trhy prošly výrazným růstem, „býci“ tak po předchozích propadech převzali otěže a získali pevnou půdu pod nohama. Americká centrální banka pak trhům dodala další impuls k růstu – zasedání nepřineslo vyloženě negativní pohled na americkou ekonomiku ani inflaci, navíc došlo ke zmírnění QT. Hlavní index S&P 500 si připsal solidní zisky a přiblížil se zpět k hladině 5700 bodů.

Nejdůležitější měnová autorita světa měla v uplynulém týdnu zasedání, na kterém se rozhodovalo o úrokových sazbách. Očekávalo se, že Fed ponechá základní úrokovou sazbu beze změny, což se také potvrdilo. Centrální banka však přistoupila ke zmírnění svého QT (kvantitativní utahování, tedy prodeje vládních dluhopisů z bilance centrální banky) a zpomalila redukci své bilance z 25 miliard dolarů měsíčně na pět miliard měsíčně. Současně však výrazně zhoršila svůj ekonomický výhled.

Oproti prosincové prognóze došlo ke zvýšení mediánové hodnoty jádrové inflace na 2,8 procenta, což je znatelně nad 2procentním cílem banky, a ke snížení očekávaného růstu HDP na 1,7 procenta, což naznačuje oslabení ekonomiky a obavy z dopadů cel zaváděných Donaldem Trumpem. Akciové trhy na rozhodnutí reagovaly pozitivně – investoři zjevně očekávali mnohem více „jestřábí“ přístup. Jerome Powell uvedl, že je příliš brzy na to, aby bylo možné odhadnout dopad změn v mezinárodním obchodě na americkou ekonomiku. Podle některých ekonomů, například bývalého ministra financí LarryhoSummerse, je současná hospodářská politika Trumpa vyloženě negativní.

Cena mědi dosáhla nových maxim. Komodita v týdnu překročila hranici 10 tisíc dolarů za tunu na londýnské burze LME, což je nejvyšší cena od loňského října. Růst cen mědi je podle mého názoru způsoben očekáváním dalšího zmírnění měnové politiky v Číně, kde by tamní centrální banka měla v budoucnu více podporovat spotřebu prostřednictvím nekonvenčních finančních nástrojů. K růstu cen přispívá i hrozba úpravy cel v USA – Trump nařídil americkým úřadům „vyšetřit“ dovoz mědi, což by mohlo vést k zavedení nových dovozních cel. To vyvolalo další nárůst cen v USA a zvýšený zájem obchodníků o dodávky mědi do této země.

Akcie Primoco jsem tu v minulosti již vyzdvihoval a stále je považuji za zajímavou „sázku“ v obranném průmyslu. Firma nedávno získala velmi důležitou licenci. Konstruktéři a výrobci dronu One 150 ze společnosti Primoco UAV totiž jako první obdrželi vojenskou certifikaci dle standardů Severoatlantické aliance, což jim otevírá nové obchodní příležitosti. Vzhledem k současné orientaci Evropy na zbrojení a faktu, že dnes je 70 procent bojových operací ve vzduchu na Ukrajině vedeno vojenskými drony, jde o zásadní milník pro podnikání společnosti Primoco. Cena jejích akcií by tak mohla v budoucnu výrazně vzrůst.