Týden tradera: Akcie společnosti Pilulka zklamaly investory

Týden ve znamení Fedu se nesl na vlnách prudkého růstu akciových titulů. Zasedání americké banky, které znovu nepřineslo žádnou úpravu sazeb, přesvědčilo investory, že období silné měnové restrikce by mohlo být za námi. Trh navíc vstoupil začátkem listopadu do svého nejsilnějšího období. Hlavní index S&P 500 se tak vrátil na dostřel 4300 bodů.

Událostí týdne bylo zasedání americké centrální banky. Fed ve středu opět ponechal základní úrokové sazby na stejné úrovni v kontextu rostoucí ekonomiky, trhu práce a inflace, která je stále výrazně nad cílem centrální banky. Bankéři se jednomyslně shodli na ponechání klíčové sazby v cílovém pásmu 5,25 až 5,5 procenta, kde se nachází od července. To je 22leté maximum. Jednalo se o druhé po sobě jdoucí zasedání, kdy se Fed rozhodl sazby neměnit. Jedná se o důležitý signál, že v tomto cyklu již k úpravě sazeb nahoru nedojde. Střednědobě by to mohlo znamenat růst akcií a výrazný pokles dluhopisových výnosů.

Solidní čísla AMD

Výrobce čipů AMD předvedl solidní hospodářská čísla za poslední kvartál. Čistý zisk ve třetím čtvrtletí vzrostl na 299 milionů dolarů, tj. 18 centů na akcii, z 66 milionů dolarů, tj. 4 centy na akcii před rokem. Tržby se zvýšily o 4 procenta na 5,6 miliardy dolarů oproti stejnému období loňského roku. Společnost AMD je jedním z mála výrobců čipů, kteří jsou schopni vyrábět špičkové grafické procesory (GPU) potřebné pro práci s generativními modely umělé inteligence. Na akcie společnosti AMD jsem nadále pozitivní, mají z mého pohledu stále šanci atakovat dlouhodobě svoje maxima spolu s tím, jak se bude zlepšovat poptávka v rámci polovodičového cyklu.

Zklamáním týdne byly akcie společnosti Pilulka. Je tomu dávno, co se akcie obchodovaly za 1800 korun za kus, ale nynější pád pod 200 korun za akcii je skutečně nehezkou vizitkou trhu START Pražské burzy. Lákavý příběh o e-commerce obrovi bohužel lákal v posledních letech nejednoho českého investora. V tuhle chvíli není jasné, jestli poslední výprodej na tomto titulu neznamená předzvěst úplného bankrotu společnosti. Nákup akcií ze strany zakladatele na tomto nic nemění.