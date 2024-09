Špatná zpráva pro milovníky kávy. Její cena půjde nahoru

Cena kávových zrn letos už vzrostla zhruba o 40 procent. Náklady na šálek kávy navíc pravděpodobně dál porostou poté, co klíčové výrobce jako Brazílie a Vietnam zasáhlo extrémní počasí.

Reklama

Futures na kávu Arabica v New Yorku tento týden vyskočily na 13leté maximum přes 2,60 dolaru za libru. Může za to především rekordní sucho v Brazílii. Situaci navíc zhoršují dlouhodobé problémy na trhu s typem Robusta. „Kvůli suchu ve Vietnamu a dalších zemích jihovýchodní Asie už cena letos vyskočila o 85 procent,“ říká Jiří Tyleček, hlavní analytik společnosti XTB.

„Situace na trhu s kávou je stále velmi napjatá a cena téměř každý den překonává vrcholy těch předchozích,“ potvrzuje napjatou situaci Václav Durďák, majitel pražírny Coffeespot. Příčin je celá řada a vysoká cena je až důsledkem toho, co se ve světě děje. Několik měsíců v řadě je velkým problém nižší dostupnost kávy, než bylo běžné. „Mohu potvrdit, že i nám v Coffeespotu se zpožďují téměř všechny dodávky a někdy jsou tato zpoždění i několik týdnů,“ říká Durďák a pokračuje: „Neustále proto posouváme nakládky u domluvených kontraktů.“

Změna klimatu

Jednou z dalších příčin je změna klimatu. Na tu reagují tradiční pěstitelé kávy v Asii a začali s pěstováním jiných plodin, které jsou odolnější vůči změnám počasí a ze kterých mají i vyšší výnos. „Typickým příkladem je například Durian, který začali na úkor kávy pěstovat ve větší míře ve Vietnamu. Tím snížili svou produkci a ostatní producenti ve světě nejsou schopni tento výpadek v plné míře nahradit,“ říká Durďák.

„Navíc na konci roku se začne projevovat efekt regulace odlesňování EU, což dále zdraží kávu pro evropské zákazníky,“ říká Tyleček. Podle Durďáka nová evropská legislativa není dosud pořádně vyjasněna a jen tak na evropském trhu zvyšuje nejistotu.

Reklama

O desetinu více

Ceny v kavárnách rozhodně porostou, ale nejspíše ne tak moc, jako cena kávy na burze „Na cenu kávy například v kavárnách bude mít zmíněná situace bezpochyby vliv. Provozovatelé kaváren ale v cenotvorbě zahrnují i další faktory, jako jsou třeba energie nebo mzdy. Nárůst cen tedy pravděpodobně nebude tak dramatický,“ klidní obavy konzumentů kávy Lukáš Raška ze společnosti Portu. Podle Tylečka by cena kávy v kavárnách mohla zdražit přibližně o desetinu. Díky zásobám navíc bude trvat ještě několik měsíců, než se cenový růst naplno projeví také v maloobchodě.

Biohacking: Kortizol je pro lidské tělo nezbytný, může však i pořádně potrápit Enjoy Kortizol je steroidní hormon, vylučovaný žlázami s vnitřní sekrecí, nadledvinkami. Je to párový orgán, „sedící“ na každé ledvině. Kortizol je hormon, který potřebujeme naprosto nutně pro zdravé fungování těla. Naše tělo je ale také náchylné mít kortizolu přebytek nebo i nedostatek. Alžběta Shejbalová Přečíst článek