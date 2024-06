Shein chtěl ohromit Wall Street. Stačit mu bude muset Londýn

Čínský internetový prodejce levné módy Shein by mohl brzy vstoupit na londýnskou akciovou burzu. Firma by mohla příslušné dokumenty k nabídce podat už tento týden, uvedl server zpravodajské televize BBC. Analytici se domnívají, že společnost může být oceněna až na 66 miliard dolarů (1,5 bilionu korun).

Shein se stal jedním z největších prodejců módy na světě. Nabízí obrovské množství levného módního oblečení a k propagaci využívá influencery na sociálních sítích. Čelí však ostré kritice kvůli svým ekologickým praktikám a obvinění, že v dodavatelském řetězci využívá nucenou práci.

Firma se pro vstup na burzu zaměřila na Británii, protože ve Spojených státech čelila překážkám a intenzivní kontrole. Dokumenty podala firma v USA loni v listopadu. Pokud by se Shein rozhodl pro Británii místo USA, byla by to pro londýnský akciový trh významná podpora.

Skupina amerických zákonodárců loni vyzvala k prošetření společnosti Shein kvůli tvrzení, že při výrobě některých oděvů, které prodává, je využívána nucená práce Ujgurů. Firma u dodávek oblečení spoléhá na tisíce dodavatelů třetích stran a smluvní výrobce blízko své centrály v čínském Kantonu. Serveru BBC firma Shein sdělila, že má nulovou toleranci vůči nucené práci. V květnu se však objevila zpráva, která naznačovala, že zaměstnanci některých jejích dodavatelů stále pracují 75 hodin týdně, přestože firma slíbila, že podmínky se zlepší.

Firma dnes také oznámila, že v Evropě a Británii bude k dispozici její platforma pro další prodej, na které mohou zákazníci nakupovat a prodávat její oblečení, které si dříve koupili a už ho nechtějí. Platforma byla spuštěna v USA zhruba před dvěma lety. Nyní bude nejprve spuštěna ve Francii, v další fázi mají následovat Británie a Německo.

