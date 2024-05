Práce 12 hodin denně, 6 dní v týdnu za 20 tisíc měsíčně. To je život šiček pro čínský Shein

Zaměstnanci dodavatelských firem čínského internetového prodejce textilu Shein pracují 75 hodin týdně. A to přesto, že firma slíbila zlepšit pracovní podmínky. Píše o tom s odkazem na vyšetřování švýcarské skupiny Public Eye zpravodajský web BBC.

Public Eye navázala na svou zprávu z roku 2021, která zjistila, že řada zaměstnanců na šesti pracovištích v Kantonu odpracovává nadměrné množství přesčasů. Pro svou novou zprávu skupina loni v létě vyzpovídala 13 zaměstnanců šesti továren v Číně, jež dodávají výrobky společnosti Shein. Nadměrné přesčasy byly pro mnoho pracovníků stále běžné.

Shein BBC sdělila, že „usilovně pracuje“ na řešení otázek, na které zpráva Public Eye upozornila. Dosáhla prý „významného pokroku ve zlepšování podmínek“.

Společnost Shein od svého založení v roce 2008 rychle rostla. Jako jeden z mnoha internetových podniků zaznamenala rozmach během výluk v souvislosti s pandemií covidu-19.

75 hodin týdně

Firma nabízí širokou škálu levného oblečení. Využívá analýzu dat k předvídání poptávky zákazníků a výrobě oděvů v malých sériích. Prodej podporuje kampaněmi na Instagramu, Tiktoku a na dalších sociálních médiích. Postupně se stala jedním z největších prodejců módy na světě.

Shein se spoléhá na tisíce dodavatelů třetích stran i na smluvní výrobce v blízkosti svého ústředí v Kantonu. Je tak schopna dodat nové zboží do několika týdnů, nikoli měsíců.

Jeden ze zaměstnanců, který u šicích strojů pracuje již 20 let, Public Eye řekl: „Pracuji každý den od osmi ráno do půl jedenácté večer a každý měsíc si beru jeden den volna. Další dny volna si nemohu dovolit, protože to stojí příliš mnoho peněz,“ dodal.

Dotazovaní ve věku od 23 do 60 let uvedli, že pracují v průměru 12 hodin denně, do čehož se nezapočítávají přestávky na oběd a večeři. Obvykle jsou v práci šest až sedm dní v týdnu. Dodali, že jejich mzdy se od doby, kdy se švýcarskými výzkumníky mluvili poprvé, téměř nezměnily a pohybují se v rozmezí 6000 až 10 000 jüanů měsíčně (19 tisíc až 32 tisíc korun).

Podle organizace Asia Floor Wage Alliance činí životní minimum v Číně přibližně 6512 jüanů. Kodex chování společnosti Shein pro její dodavatele uvádí, že zaměstnanci by neměli včetně přesčasů pracovat déle než 60 hodin týdně. Společnost uznala, že se jedná o dlouhodobý problém, když na něj Public Eye poprvé upozornila v roce 2021.

