Sheinu musí stačit Londýn. Proč je IPO prodejce módy v USA neprůstřelné?

Sedm měsíců od podání žádosti o IPO čínská společnost Shein, zdá se, odpískala své plány vstoupit na burzu v USA. Podle burzovních expertů přichází na řadu plán B. Shein usiluje o to dostat se na londýnský parket. Je to pro ní méně výhodné, ale snazší.

Shein je jedním z největších prodejců módy na světě. Nabízí obrovské množství levného módního oblečení a k propagaci využívá influencery na sociálních sítích. Kvůli svým ekologickým praktikám a obvinění, že v dodavatelském řetězci využívá nucenou i dětskou práci, čelí prodejce v USA obchodním překážkám a intenzivní kontrole. A naděje Sheinu na vstup na Wall Street tak podle odborníků každým dnem zmenšují, píše CNBC.

Žádost o vstup na burzu v USA čínská společnost, jejíž hodnota byla naposledy oceněna na 66 miliard dolarů, podala loni v listopadu. Mezitím opakovaně usilovala stát se členem americké Národní maloobchodní federace, největšího obchodního sdružení v tomto odvětví, a opakovaně byla odmítnuta.

Shein má nejeden škraloup. V Londýně to tolik nevadí

S rostoucím politickým odporem proti jejímu IPO v USA však Shein zřejmě přeřazuje na jinou kolej, protože se údajně chystá v příštích týdnech podat žádost o nabídku akcií v hodnotě 50 miliard liber v Londýně. „Shein by IPO v USA preferoval, protože by mu nabídka přinesla větší ocenění. Zdá se, že už ale jde o neuskutečnitelný scénář,“ uvedl pro CNBC Angelo Bochanis, analytik IPO ve společnosti Renaissance Capital.

Londýnské IPO by mohlo být teoreticky jednodušší než nabídka v USA. Už jen kvůli tomu, že britský parlament je rozpuštěn, předčasné volby budou v červenci, by Shein mohl obejít některé překážky, kterým by jinak musel čelit. Navíc londýnská burza „zoufale touží po velkých výhrách“, z hlediska uskutečněných IPO totiž londýnský parket trpí obdobím sucha.

Pokud londýnská IPO společnosti Shein uspěje, je nepravděpodobné, že by čínský prodejce nadále snažil o nabídku akcií v USA, uvedl pro CNBC Jay Ritter, profesor financí z Floridské univerzity, který se zabývá odvětvím IPO.

Americké obavy

Podle profesorky Univerzity George Washingtona Susan Ariel Aaronsonové může čínská komunistická strana ze zákona požádat jakoukoli společnost vlastněnou Čínou, aby sdílela informace o svých zákaznících. Společnost Shein má sice sídlo v Singapuru, ale její výrobní vazby v Číně a zprávy o tom, že požádala Peking o povolení ke vstupu na burzu v USA, vyvolaly u amerických představitelů obavy, jaké údaje může s čínskou vládou sdílet.

V prosinci tak zaslal Výbor pro energetiku a obchod americké Sněmovny reprezentantů společnosti Shein dopis, v němž žádal informace o shromažďování údajů o uživatelích a o vztahu společnosti k čínské vládě a označil potenciální propojení s Pekingem za „vážné riziko pro elektronický obchod, bezpečnost spotřebitelů a soukromí a bezpečnost údajů lidí“.

Podobný dopis komise zaslala i TikToku, populární sociální platformě na sdlení videí, kterou vlastní čínská společnost ByteDance. Ale to už je jiný příběh.

Kontroverze ohledně Ujgurů

Shein je také dlouhodobě kritizován za údajné využívání nucené práce ve svém dodavatelském řetězci a špatné pracovní podmínky svých zaměstnanců.

V roce 2021 Spojené státy přijaly zákon o prevenci nucené práce Ujgurů, který zakazuje prodej v USA společnostem, které vyrábějí zboží v čínské oblasti Sin-ťiang, nechvalně proslulé zajateckými tábory pro Ujgury. Ačkoli americké vládní agentury tvrdí, že dodavatelský řetězec společnosti Shein má vazby na tuto oblast. Společnost nevyrábí vlastní zboží a místo toho využívá čínské mikrovýrobce, díky nimž je obtížnější materiály sledovat.

Shein obvinění z nucené práce opakovaně popřel a uvedl, že v rámci společnosti zavádí systém podporující dodržování amerických zákonů.

Společnost se také dostala pod palbu kritiky kvůli využívání mezer v americkém celním právu. Protože nedováží své výrobky ve velkém, aby je prodávala z amerického skladu, a místo toho je dodává na základě jednotlivých objednávek, je osvobozena od některých nejtěžších amerických dovozních daní. Konkurenti kritizují tuto praxi, protože poskytuje společnosti Shein nespravedlivou konkurenční výhodu.

