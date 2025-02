Shein má před vstupem na burzu snížit své ocenění o 30 miliard dolarů. Mají to požadovat investoři

Čínský prodejce levné módy Shein je pod tlakem, aby před vstupem na londýnskou burzu snížil své ocenění na zhruba 30 miliard dolarů. Přitom dříve byl oceněn na více než trojnásobek této částky. Pro agenturu Bloomberg to uvedly zdroje obeznámené s transakcí.

Akcionáři Sheinu dle agentury Bloomberg naznačují, že je nutná úprava hodnoty, která by pomohla dostat potenciální primární veřejnou nabídku akcií v Británii do hry.

Společnost Shein prožila komplikovanou cestu k možnosti provního akciového úpisu (IPO). Musela odpovídat na otázky ohledně svých operací v dodavatelském řetězci a zaměstnavatelských praktik. Proto loni přesměrovala svou žádost o IPO do Londýna poté, co její cíl upsat akcie v USA ztroskotal.

Společnost Shein byla založena v Číně, ale nyní sídlí v Singapuru, a stala se jedním z nejhodnotnějších světových startupů právě díky své velkoobjemové a levné módě. Mezi její investory patří IDG Capital, Mubadala Investment, Tiger Global Management a HongShan Capital, dříve známý jako Sequoia Capital China.

Shein se aktuálně ocitl v hledáčku Evropské komise, která navrhuje opatření, jež mají snížit rizika stoupajícího množství nákupů na této platformě. Tržiště totiž podle Komise často dodávají nekvalitní nebo padělané zboží a porušují evropská pravidla.

Proto navrhuje změny a jednou z nich má být konec výjimky s placením cla za zásilky s hodnotou pod 150 eur. Jen v loňském roce dle Komise do zemí EU doputovalo přes 4,6 miliardy zásilek s hodnotou zboží v této výši a meziročně se jejich počet zdvojnásobil.

