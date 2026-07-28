Shein chce na burzu. Nemohl si vybrat horší dobu
Populární čínský e-shop Shein finalizuje proces vstupu na hongkongskou burzu. Podle spekulací by mohl své akcie investorům nabídnout již letos v září nebo říjnu. Ačkoli zdánlivě na trhu panují dobré podmínky pro IPO, pro čínský e-commerce kolos to platit nemusí.
Investoři jsou hladoví a hledají nové příležitosti. To potvrdily přinejmenším dva velké akciové příběhy – americký SpaceX a čínská společnost CXMT. První zmíněné IPO se stalo historicky nejúspěšnějším burzovním startem historie, výrobce čipů CXMT pak zaznamenal neuvěřitelný nárůst hodnoty během prvního obchodního dne, kdy se stal nejhodnotnější firmou světa.
Trh s IPO se letos probouzí a nabízí velká jména. Vedle SpaceX to mohou být také AI kolosy OpenAI či Anthropic. Trochu mimo hlavní pozornost tu jsou i firmy z jiných sektorů. Jednou z nich je čínský e-commerce gigant Shein, který patří k největším e-shopům světa.
A jako takový by měl lákat investory. Jenomže tento příběh má z investorského pohledu spoustu ale. A ty mohou ve finále burzovní start Sheinu docela znepříjemnit.
Rok 2026 by měl patřit k nejlepším letům pro investory do akcií. Na burzu by totiž mohly vstoupit některé velmi žhavé společnosti, což by se mělo projevit i na celkových datech o IPO. Pokud se potvrdí dosavadní trendy z prvního čtvrtletí, měly by primární úpisy vynést více než 200 miliard dolarů, což se stane poprvé od rekordního roku 2021.
Trh IPO se probouzí. Burzu čekají velké příběhy
Trhy
Rok 2026 by měl patřit k nejlepším letům pro investory do akcií. Na burzu by totiž mohly vstoupit některé velmi žhavé společnosti, což by se mělo projevit i na celkových datech o IPO. Pokud se potvrdí dosavadní trendy z prvního čtvrtletí, měly by primární úpisy vynést více než 200 miliard dolarů, což se stane poprvé od rekordního roku 2021.
Spousta problémů
První a možná hlavní problém Sheinu před IPO je uvadající byznys. Ten ale souvisí s celkovou proměnou geopolitiky a možností čínského e-commerce sektoru uspět ve světě. Podle výsledků zveřejněných například serverem FT.com v prvním kvartálu Sheinu výrazně propadly tržby a firma se propadla do ztráty ve výši 99 milionů dolarů. Již vloni přitom Shein čelil propadu zisku, co je dlouhodobě problematičtější, výrazně mu klesají marže.
Důvodem přitom podle listu Financial Times je právě ochlazení zájmu ze strany zejména amerických spotřebitelů způsobený vysokými cly, kterým čínský dovoz v USA čelí. Další problémy pak přichystala Sheinu Evropská unie, která také výrazně změnila celní politiku vůči dovozu z druhé největší ekonomiky světa.
„Výsledky, první od podání žádosti o IPO, ukazují, že vliv obchodních překážek ze strany USA a Evropské unie na fungování rychle rostoucího obchodníka je výrazný,“ uvádí FT.com.
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Může Shein uspět?
A podepisuje se to také na nacenění firmy a na očekáváních, kolik peněz nového kapitálu Shein dokáže úpisem akcií získat. Aktuálně se cílová hodnota firmy odhaduje na částku mezi 30 a 50 miliardami dolarů.
Pro kontext: nejvyšší valuaci měl Shein v roce 2022, kdy během soukromého investičního kola hodnota firmy vyrostla na 100 miliard dolarů. Již o rok později to ale bylo „jen“ 66 miliard. V roce 2025 klesla valuace až k 30 miliardám.
Případný výraznější nárůst aktuálně podmínky příliš nenaznačují. Vedle aktuálních výsledků a očekávatelných dalších problémů spojených s obchodními omezeními, tu je také vliv sentimentu investorů. Ti sice hledají nové příběhy, ale téměř výlučně v klasickém technologickém sektoru, kam Shein nespadá.
Naopak zájem o retail či e-commerce je aktuálně v jiné fázi než na vrcholu pandemie, kdy se Shein proslavil nejvíce. Investoři se stále více orientují na skutečnou ziskovost a nikoli jen na růst tržeb, výraznou roli hraje připravenost na AI éru. Výhodu pak mají komplexní společnosti typu Amazonu, který je zároveň technologickou společností i e-commerce hegemonem.
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