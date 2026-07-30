Česká ekonomika odolává válkám i drahé ropě. Slabinou zůstávají investice
Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí zrychlila. Hrubý domácí produkt vzrostl proti začátku roku o 0,4 procenta a meziročně o dvě procenta. Výsledek potvrzuje odolnost hospodářství vůči drahým energiím a geopolitickému napětí, současně ale mírně zaostal za očekáváním trhu. Růst dál táhnou především útraty domácností, nově se přidaly průmysl a zahraniční obchod. Slabým místem zůstávají podnikové investice.
České hospodářství pokračuje v růstu, výraznějšího zrychlení se však zatím nedočkalo. Podle předběžného odhadu Českého statistického úřadu se hrubý domácí produkt ve druhém čtvrtletí zvýšil mezičtvrtletně o 0,4 procenta. V prvních třech měsících roku ekonomika rostla o 0,2 procenta.
V meziročním srovnání tempo naopak mírně zpomalilo z 2,2 na dvě procenta. Zaměstnanost přitom dál rostla – proti předchozímu čtvrtletí o 0,2 procenta a meziročně o 0,9 procenta.
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Trh čekal víc
Výsledek je solidní, část analytiků však očekávala rychlejší růst. Podle průzkumu agentury Bloomberg činil medián odhadů meziročního růstu 2,2 procenta a mezičtvrtletního 0,6 procenta.
„Tržní očekávání byla nastavena ještě optimističtěji, takže se jedná o mírné zklamání,“ uvedl hlavní ekonom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Martin Komrska. Zároveň upozornil, že jde pouze o předběžný údaj, který může Český statistický úřad při srpnovém zpřesnění ještě revidovat.
Také hlavní ekonom Patria Finance Dominik Rusinko hodnotí výsledek jako mírně slabší, než předpokládal trh. Celkový obraz je ale podle něj příznivější. „Po slabším začátku roku česká ekonomika znovu nabírá tempo,“ uvedl.
Podobně vývoj hodnotí hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Výsledek podle něj sice skončil na spodní hranici odhadovaného pásma, stále však dokládá odolnost českého hospodářství vůči geopolitickému napětí, energetickým šokům i obchodním konfliktům.
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Hlavní oporou zůstávají domácnosti
Podle ČSÚ přispěly k meziročnímu růstu zejména vyšší výdaje domácností a rostoucí zahraniční poptávka. Mezičtvrtletní vývoj podpořily spotřeba a saldo zahraničního obchodu.
Domácnostem pomáhá růst reálných mezd, nízká nezaměstnanost a relativně mírná inflace. Část příjmů ale Češi nadále odkládají stranou, takže spotřeba neroste tak rychle, jak by vzhledem k vývoji mezd mohla.
„Hlavním tahounem růstu zůstala spotřeba domácností, kterou podporuje pokračující růst reálných mezd a stále nízká nezaměstnanost. Její dynamiku však tlumí vysoká míra úspor,“ uvedl hlavní ekonom Deloitte David Marek.
Hrubá míra úspor domácností dosahovala v prvním čtvrtletí 20 procent. Podle Davida Marka tak byla přibližně o dvě třetiny vyšší než v roce 2019, tedy před pandemií.
Také hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek upozorňuje, že domácnosti zůstávají od pandemie obezřetnější. Ani růst reálných příjmů je zatím nepřiměl k výraznějšímu rozpouštění úspor. Česká míra úspor tak podle něj pravděpodobně zůstane jednou z nejvyšších v Evropské unii.
Vysoké úspory představují pro ekonomiku zároveň rezervu. „Existuje potenciál ke zrychlení ekonomického růstu, pokud by byly domácnosti ochotnější využít své úspory k financování spotřeby,“ dodal Kovanda.
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K růstu se přidal průmysl
Příznivou zprávou je vývoj na straně výroby. K meziročnímu růstu hrubé přidané hodnoty podle statistiků nejvíce přispěly průmysl, obchod, doprava, ubytování a pohostinství a také informační a komunikační činnosti.
Mezičtvrtletně ekonomiku podpořil především průmysl, dařilo se ale také většině odvětví služeb.
„Z odvětvového pohledu je příznivé, že se ke službám přidal také průmysl,“ uvedl David Marek. Podle něj jde o důkaz odolnosti, protože právě průmyslové podniky nejcitelněji zasáhly vyšší ceny ropy a ropných produktů i slabší zahraniční poptávka.
Dufek za lepším výkonem průmyslu vidí mimo jiné úspěch tuzemského automobilového odvětví. To podle něj posiluje pozici na evropském trhu. Stabilní podporu ekonomice dál poskytují také obchod, doprava, hotely a restaurace, které těží z výdajů domácností a silného cestovního ruchu.
Komrska upozorňuje, že průmyslu mohlo ve druhém čtvrtletí dočasně pomoci také předzásobování evropských firem před možnými dopady blízkovýchodní krize. Tento efekt ale podle něj postupně vyprchá.
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Slabinou zůstávají podnikové investice
Největším varováním je nadále slabá investiční aktivita. Podrobnou strukturu HDP předběžný odhad ČSÚ zatím neobsahuje, podle ekonomů však tvorba hrubého kapitálu růst ve druhém čtvrtletí pravděpodobně brzdila.
Podniky zůstávají opatrné kvůli geopolitické nejistotě, drahým energiím, slabému růstu klíčových evropských odbytišť a stále poměrně vysokým nákladům na financování.
„Bez trvalejšího oživení investic bude obtížné zvýšit produktivitu a dlouhodobý růstový potenciál české ekonomiky,“ upozornil Kovanda.
Také Rusinko připouští, že slabší dovoz mohl odrážet opatrnost firem při investování. Investice bývají výrazně závislé na dovážených strojích, technologiích a dalších zařízeních. Právě jejich omezení tak může být jedním z kanálů, kterými blízkovýchodní konflikt a zvýšená nejistota dopadají na českou ekonomiku.
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Vysoké ceny energií zůstávají hlavní hrozbou
České hospodářství zatím ustálo růst cen ropy vyvolaný konfliktem na Blízkém východě. Dražší suroviny ale zvyšují náklady dopravy, chemického průmyslu a dalších energeticky náročných odvětví.
„Česká ekonomika vstoupila do letošního roku v poměrně dobré kondici a ropnému šoku zatím odolává,“ uvedl Marek. Samotný šok však podle něj hospodářský růst pravděpodobně přibrzdil a ekonomika se stále pohybuje mírně pod svým potenciálem.
Další vývoj bude záviset na délce konfliktu i cenách energetických komodit. „Čím déle konflikt potrvá a čím déle zůstanou ceny energií zvýšené, tím výraznější bude jeho průsak do inflace i hospodářského růstu,“ upozornil Rusinko.
Komrska připomněl také nejistotu kolem Hormuzského průlivu, který je klíčovou cestou pro světový obchod s ropou. Pokračující napětí podle něj příliš prostoru k optimismu nenabízí.
Celoroční růst zřejmě zůstane kolem dvou procent
Většina ekonomů očekává, že české hospodářství letos vzroste zhruba o dvě procenta nebo mírně méně. UniCredit Bank předpokládá výsledek těsně pod dvěma procenty, podobný odhad mají také Patria Finance, Trinity Bank i Banka Creditas.
Raiffeisenbank je opatrnější. Její analytik Martin Kron očekává, že růst ve druhé polovině roku zpomalí a za celý rok dosáhne 1,6 procenta.
Výraznější zrychlení bude podle ekonomů vyžadovat nejen pokračující spotřebu domácností, ale také návrat podnikových investic a silnější oživení Německa a dalších evropských ekonomik.
Přes všechna rizika však současný výsledek není známkou stagnace. „S ohledem na dlouhodobé přešlapování německé ekonomiky i dopady války v Perském zálivu je růst ve druhém čtvrtletí možné považovat za úspěch,“ uzavřel Dufek.
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