Evropa se musí připravit. Trumpem navrhovaná cla by zasáhla německou ekonomiku

Německá ekonomika by do roku 2028 klesla minimálně o 1,2 procenta, pokud by se Donald Trump znovu stal prezidentem Spojených států a uskutečnil zvýšení dovozních cel, které navrhuje. Uvedl to německý hospodářský institut IW. Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem Česka.

Trump navrhuje zavedení základního desetiprocentního cla na veškerý dovoz do USA a zvýšení cel na dovoz z Číny o 40 procentních bodů na 60 procent, píše agentura Reuters. Trump vedl Spojené státy v letech 2017 až 2021 a nyní je favoritem v boji o nominaci Republikánské strany pro letošní prezidentské volby.

Podle IW by Trumpovy návrhy v prvních letech snížily výkon americké ekonomiky až o 1,4 procenta, zejména v důsledku negativního vlivu vyšších spotřebitelských cen a nezaměstnanosti na spotřebitelské výdaje. Zlepšení stavu obchodní bilance a státního rozpočtu by však mělo umožnit, aby se ekonomika do roku 2028 z tohoto útlumu téměř zcela zotavila.

Mnohem tvrdší dopady Trumpových návrhů by podle IW pocítila Evropa, zejména státy orientované na export, jako je Německo. Institut předpovídá, že hrubý domácí produkt (HDP) Německa by se do roku 2028 snížil o 1,2 procenta, a to kvůli poklesu exportu a následnému propadu soukromých investic. Pokles HDP by mohl činit až 1,4 procenta, pokud by Čína na Trumpovy kroky reagovala odvetnými dovozními cly.

Odvetná opatření

„Evropská unie by se nyní na takový scénář měla připravit,” uvedl IW. „EU by měla využít zbývajícího funkčního období amerického prezidenta Joea Bidena k tomu, aby postavila obchodní vztahy s USA na pevnější základy,” dodal. Evropská unie by podle institutu měla rovněž podepsat další smlouvy o volném obchodu, například s Austrálií, Indií, Indonésií či s jihoamerickou skupinou Mercosur, která zahrnuje mimo jiné Argentinu a Brazílii.

Institut rovněž uvedl, že EU by si měla připravit reakci pro případ, že Trump v prezidentských volbách zvítězí a bude hrozit zavedením nových obchodních bariér. „K potlačení takovéto hrozby by EU měla být schopna rovněž pohrozit věrohodnými odvetnými opatřeními,”dodává německý hospodářský institut.

