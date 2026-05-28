newstream.cz Trhy Německo razí v politice vůči Číně pragmatický postoj. Tím se liší od EU

Profimedia
Ivana Pečinková

Třídenní návštěva spolkové ministryně hospodářství Katheriny Reicheové (CDU) v Číně potvrzuje, že německá politika vůči Pekingu se s tou unijní zcela neshoduje. Evidentní je snaha udržet čínské trhy i dodávky pro domácí firmy.

Návštěva spolkové ministryně hospodářství Katheriny Reicheové v Číně, která navazuje na únorovou cestu spolkového kancléře Friedricha Merze, potvrzuje, že německá vláda zastává vůči Číně vysoce pragmatický postoj postavený na balancování mezi ekonomickými zájmy a bezpečnostními riziky.

Čína je pro Německo největším obchodním partnerem, přičemž německý vývoz setrvale klesá a obchodní saldo v neprospěch Německa se zvyšuje. V současnosti dosahuje asi 90 miliard eur (zhruba 2,2 bilionu korun). Loni Německo podle Spolkového statistického úřadu do Číny vyvezlo zboží za asi 81 miliardy eur, což bylo ve srovnání s předchozím rokem skoro o desetinu méně. Naopak dovoz loni meziročně vzrostl o 8,8 procent na 171 miliard eur.

Velkou zásluhu na růstu záporné obchodní bilance mají německé automobilky (Volkswagen, BMW, Mercedes), které nejsou schopny na čínském trhu odolávat dravé konkurenci tamějších výrobců aut. Další dávku oleje do ohně přilévají německé průmyslové koncerny, jejichž strategie pod heslem V Číně pro Čínu znamená přesun výroby z domovské půdy do Říše středu.

Bez čínských dovozů se přitom největší evropská ekonomika neobejde v řadě klíčových oborů, jako jsou solární panely, baterie či antibiotika.  Na druhou stranu se Německo snaží stále intenzivněji bránit tomu, aby čínské firmy získávaly kontrolu nad tamější kritickou infrastrukturou, jako jsou například přístavy či 5G sítě.

Pomozme německým podnikům

Podle serveru Tagesschau.de se mise ministryně, doprovázené 35člennou delegací německých průmyslníků, nesla v duchu snahy o udržení stabilních vztahů a dosažení oboustranně férových konkurenčních podmínek ve vzájemných hospodářských vztazích. Na setkání s čínským ministrem hospodářství Wang Wentaem zdůraznila, že hospodářská soutěž musí splňovat podmínku, že bude pro obě strany stejně výhodná a transparentní.

Dům u moře nemusí stát miliony. V těchto pěti lokalitách ceny začínají výrazně níž

Evropské pobřeží zdražilo, ale levné nemovitosti u moře úplně nezmizely. Jen už neleží v Marbelle, Toskánsku ani na řeckých ostrovech. Kdo hledá chytře, míří do druhého pásu od pobřeží, a to 10 až 40 minut od pláže, kde ceny ještě dávají smysl a nákup není právní noční můra.

Tím Reicheová navázala i na svůj proslov, pronesený při nedávném otevření továrny, do níž chemický gigant BASF investoval devět miliard eur. Ostatně šéfové BASF jsou i v nynější doprovodné delegaci. Vedle dalších kapitánů průmyslu, jako například Thyssenkrupp, Airbus, SAP anebo Siemens či finančníků, jako manažeři Allianz.

Další věcí, o níž se ministryně hospodářství Rieseová v Číně pokouší, je zajistit pro německé firmy stabilní dodávky vzácných zemin. Právě to je jedna z věcí, na níž si německé firmy stěžují. Kromě toho, že vítr do plachet čínské konkurenci dodávají státní subvence a další formy finanční podpory.

Přitvrdí zítra Brusel?

Snahou o udržení intenzivních vztahů s Čínou coby obchodním partnerem a se přístup Berlína liší od unijních pozic, které jsou založeny na politice odtržení od Číny a nevyhýbají se zavádění cel a ochranářských opatření. Postoje EU budou precizovány na zítřejším jednání Evropské komise v Bruselu. Jak uvádí South China Morning Post, zdroje naznačují, že většina z 27 komisařů, včetně předsedkyně komise Ursuly von der Leyenové, podporuje důraznější obchodní a průmyslovou politiku vůči zemi Středu.

REPORTÁŽ: Z plechu světový stroj. V Dobříši se Bobcat rodí po dvaceti minutách

V dobříšském kampusu Bobcatu se skandinávská ocel mění v kompaktní stroje pro stavby, farmy i půjčovny po celém světě. Na jednom místě se tu potkává výroba, vývoj, testování, školení i řízení regionu EMEA.

Důvodem jsou rostoucí obavy z deinstrualizace Evropy, tedy věc, která se dnes v sídle EU označuje jako čínský šok 2.0. Komisař Maroš Ševčovič má zítra představit nový nástroj pro diverzifikaci, který by firmám z některých kritických odvětví nařídil, aby snížily svou závislost na čínských dodavatelích tím, že si zajistí tři či více dodavatelů ve dvou nebo více zemích.

Řecký ostrov za cenu bytu? Makri jde do aukce za šest milionů. Má to ale obří háček

Řecký ostrov za cenu bytu? Makri měl být luxusním rájem pro investory, dnes míří do aukce za 247 tisíc eur. Jenže nízká cena není sleva, ale varování. Ostrov v Jónském moři brzdí ekologická ochrana, právní spory i dluhy.

Koupit si vlastní řecký ostrov za méně než stojí větší byt v Praze? Na první pohled to zní jako realitní anomálie. Právě takový příběh ale teď nabízí ostrůvek Makri v souostroví Echinades v Jónském moři. Podle řeckého serveru Protothema má jít Makri 13. listopadu 2026 znovu do aukce s vyvolávací cenou 247 tisíc eur , tedy zhruba šest milionů korun. Ještě v roce 2023 se přitom ostrov objevoval v nabídce realitních platforem za osm milionů eur a dřívější aukční ocenění pracovala i s částkou 3,8 milionu eur, v přepočtu asi 92, 3 milionu korun.

Dovolená v Chorvatsku už bolí peněženku. Tamní vláda vyzývá k masivním slevám

Chorvatsko se před hlavní letní sezonou potýká s nepříjemnou otázkou: nezačíná být pro turisty příliš drahé? Tamní ministr cestovního ruchu vyzval hotely, restaurace i další podnikatele, aby nabídli slevy ve výši 10 až 20 procent.

Makri byl v minulosti prezentován jako výjimečné aktivum pro turistický development. Mezinárodní nabídky ho popisovaly jako soukromý ostrov s potenciálem pro pětihvězdičkový hotel, apartmány a luxusní vily. Dnes je všechno jinak. Druhé ocenění totiž upozornilo na zásadní omezení. Ostrov je podle dražebních dokumentů klasifikován jako lesní půda a zároveň spadá do chráněné ekologické zóny Natura 2000. To výrazně omezuje možnosti jakékoli výstavby. Prakticky tak nejde o stravební pozemek, ale o chráněný kus přírody, kde je rozvoj velmi složitý a podmíněný přísnými povoleními.

Levná cena, drahé problémy

Nízká vyvolávací cena je jen začátek příběhu. Podle serveru Protothema je navíc ostrov zatížen hypotékami, daňovými pohledávkami a dlouhodobými právními spory. V dokumentaci se zmiňují také nároky řeckého státu přesahující 20 milionů eur.

Dalším problémem je právní historie ostrova. Makri byl podle řeckého serveru získán současným vlastníkem v roce 1991 a později pronajat třetí straně. Zmiňují se dlouhodobé nájemní vztahy sahající až do roku 2104, jejichž detaily jsou sporné. 

Koupí vilu na Bali a za rok ji prodají za trojnásobek. Češi objevili nový investiční trik

Koupí vilu na exotickém ostrově, často ji ani osobně nevidí, a za pár měsíců ji prodají se ziskem. Zahraniční nemovitosti lákají čím dál víc Čechů a v Indonésii už více než čtvrtina investorů sází na rychlé „flipování“. Klíčovou roli přitom hraje Instagram.

Makri ukazuje širší problém řeckých soukromých ostrovů. Na realitních portálech vypadají jako skvělá investiční nabídka. V praxi pak ale majitelé často narážejí na ochranu přírody, chybějící infrastrukturu, složité vlastnické vztahy a státní regulaci.

Makri přitom není jediný řecký ostrov, který se objevuje v nabídce. Specializované portály aktuálně evidují například St. Athanasios v Korintském zálivu za 2,2 milionu eur, pobřežní parcelu na Kythnosu za zhruba 3,24 milionu dolarů, nebo větší ostrovy jako St. John’s Island, Vouvalos či Santorini Island parcel, kde je cena dostupná pouze na vyžádání. Právě srovnání ukazuje, proč je Makri tak výjimečný: jeho vyvolávací cena je na papíře nízká, ale u řeckých ostrovů bývá skutečná hodnota ukrytá v detailech.

Vlastní ostrov není jen pro miliardáře. Stát může i tolik co garsonka na Proseku

Ostrovů je na celém světě několik stovek tisíc. Někde jde jen o výběžky, jinde o desítky tisíc metrů čtverečních. Stát mohou od 500 tisíc až po několik milionů. Závisí to na rozloze, poloze i vybavenosti. Vliv hrají i trendy.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

Dřevo už není jen na chaty. V Česku se z něj staví obchody, kanceláře i bytové domy

Dřevostavby v Česku pomalu opouštějí škatulku rodinných domů. Stále častěji se objevují u obchodů, kanceláří, škol nebo bytových projektů. Nová prodejna Billa v Senohrabech je jedním z příkladů, jak se dřevo dostává i do běžného komerčního provozu. Skutečný rozmach ale bude záviset na cenách, zkušenostech projektantů, odvaze investorů i nové legislativě.

Dřevostavby v Česku příliš rychle nepřibývají. U rodinných domů si drží relativně stabilní podíl. V roce 2024 bylo podle Asociace dodavatelů montovaných domů dokončeno 14 013 rodinných domů, z toho 1 906 jako dřevostavby. To odpovídá podílu 13,6 procenta, zatímco v roce 2023 šlo o 14,6 procenta.

Zajímavější změna se ale odehrává mimo klasické rodinné bydlení. Dřevo se začíná prosazovat v projektech, kde dříve dominoval beton, ocel nebo zděné konstrukce. Vznikají dřevěné administrativní budovy, bytové domy, školy, školky i maloobchodní objekty.

Nová pravidla pomohla vyšším dřevostavbám

Jednou z hlavních brzd byly dlouho požární předpisy. Již téměř rok platí úprava normy ČSN 73 0802, která podle ministerstva průmyslu a obchodu umožňuje navrhovat vícepodlažní dřevostavby až do požární výšky 22,5 metru. Změna má zjednodušit přípravu projektů z CLT panelů a dalších moderních dřevěných konstrukcí.

OBRAZEM: Neotřelé nápady na dřevostavby, o jejichž autorech ještě uslyšíte

Mezi českými a slovenskými studenty architektury se rodí nová esa. Letošní návrhy některých z nich pro 12.ročník studentské soutěže dřevostaveb jsou odvážné, dynamické i důmyslné. Podívejte, které projekty, a především jména budoucích architektů, stojí za zapamatování. Určitě totiž o nich brzo uslyšíte, a to nejen v souvislosti se soutěží DŘEVO&stavby vyhlašovanou Fakultou lesnickou a dřevařskou České zemědělské univerzity v Praze.

Neznamená to, že se ze dřeva začne automaticky stavět ve velkém. Investoři i úřady budou dál řešit požární bezpečnost, akustiku, statiku, ochranu proti vlhkosti i dlouhodobou údržbu. Nová norma ale odstraňuje část nejistoty, která u větších dřevostaveb dosud komplikovala přípravu.

Senohraby: supermarket jako dřevostavba

Do tohoto trendu zapadá i nová prodejna Billa v Senohrabech. Stavba využívá CLT panely, fasádu z tepelně upraveného dřeva, fotovoltaiku s bateriovým úložištěm, odpadní teplo a retenční nádrže na dešťovou vodu.

Z technického hlediska je zajímavé hlavně to, že nejde o solitérní architektonický experiment, ale o běžný maloobchodní provoz. Právě retail je segment, kde se obvykle staví rychle, úsporně a typizovaně. Pokud se dřevo začne uplatňovat i zde, může se postupně stát běžnější součástí komerční výstavby.

„Dřevostavba nám umožnila snížit energetickou náročnost budovy, zlepšit vnitřní klima a zároveň efektivněji pracovat s prostorem,“ říká Lukáš Cerman, vedoucí technického oddělení Billa Česká republika.

Obchod není jen o prodejně

Senohrabská Billa je součástí menšího retailového parku. Vedle supermarketu zde funguje také lékárna, bankomat, restaurace, trafika a květinářství. Pro obec tak projekt znamená rozšíření služeb, ne pouze další obchodní plochu.

„Nová dřevostavba Billa společně s dalšími prodejnami výrazně rozšiřuje nabídku služeb pro naše občany,“ uvedla starostka Senohrab Helena Pechlátová. Podle ní stavba zároveň citlivěji zapadá do krajinného rázu obce.

BILLA prezentuje senohrabský projekt také jako součást širší expanze. Letos chce v Česku otevřít 15 nových prodejen a zrekonstruovat zhruba 40 stávajících. „Zaměřujeme se na lokality, které mají dlouhodobý rezidenční potenciál a přirozenou spádovost,“ říká provozní ředitel BILLA Česká republika Andreas Jüterbock.

Viditelné příklady už stojí

Jedním z nejznámějších projektů je Timber Praha v Řeporyjích. Developer UBM Development ho představuje jako první vícepodlažní bytové domy ze dřeva v Praze. Projekt je součástí areálu Arcus City, má energetickou třídu A a certifikaci BREEAM Excellent.

Dalším výrazným příkladem je administrativní budova společnosti Kloboucká lesní v Brumově-Bylnici od studia Mjölk architekti. Dokončena byla v roce 2022 a často se uvádí jako jeden z nejviditelnějších příkladů moderní dřevěné architektury v Česku.

Tyto realizace ukazují, že dřevo už není omezené jen na nízké rodinné domy. Zároveň ale platí, že podobných projektů je zatím málo a stále působí spíš jako ukázky možností než jako běžný standard českého stavebnictví.

Proč se o dřevu mluví víc

Dřevostavby lákají investory hlavně rychlostí výstavby, možností prefabrikace a nižší uhlíkovou stopou oproti některým tradičním stavebním materiálům. Dřevo také zapadá do debaty o využívání obnovitelných surovin a o snižování emisí ve stavebnictví.

Ministerstvo průmyslu a obchodu dlouhodobě mluví o potřebě zvýšit podíl dřevostaveb. Připomíná ale také, že tempo výstavby v posledních dvou dekádách spíše stagnovalo a že u bytových domů jde zatím o velmi malý segment trhu.

Limity: cena, know-how i opatrnost trhu

Dřevostavby nejsou automaticky levnější ani jednodušší. U větších projektů vyžadují kvalitní návrh, zkušené dodavatele a pečlivé řešení detailů. Problémem může být i nedostatek firem, které mají s většími dřevěnými konstrukcemi zkušenost.

Část investorů navíc zůstává opatrná. Beton a cihla jsou v Česku stále považované za jistotu, zatímco dřevostavby musí často přesvědčovat nejen úřady, ale i budoucí uživatele nebo kupující.

Když je kuchyně větší než byt. V Počernicích vznikl unikát z českého pískovce

