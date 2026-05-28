Německo razí v politice vůči Číně pragmatický postoj. Tím se liší od EU
Třídenní návštěva spolkové ministryně hospodářství Katheriny Reicheové (CDU) v Číně potvrzuje, že německá politika vůči Pekingu se s tou unijní zcela neshoduje. Evidentní je snaha udržet čínské trhy i dodávky pro domácí firmy.
Návštěva spolkové ministryně hospodářství Katheriny Reicheové v Číně, která navazuje na únorovou cestu spolkového kancléře Friedricha Merze, potvrzuje, že německá vláda zastává vůči Číně vysoce pragmatický postoj postavený na balancování mezi ekonomickými zájmy a bezpečnostními riziky.
Čína je pro Německo největším obchodním partnerem, přičemž německý vývoz setrvale klesá a obchodní saldo v neprospěch Německa se zvyšuje. V současnosti dosahuje asi 90 miliard eur (zhruba 2,2 bilionu korun). Loni Německo podle Spolkového statistického úřadu do Číny vyvezlo zboží za asi 81 miliardy eur, což bylo ve srovnání s předchozím rokem skoro o desetinu méně. Naopak dovoz loni meziročně vzrostl o 8,8 procent na 171 miliard eur.
Velkou zásluhu na růstu záporné obchodní bilance mají německé automobilky (Volkswagen, BMW, Mercedes), které nejsou schopny na čínském trhu odolávat dravé konkurenci tamějších výrobců aut. Další dávku oleje do ohně přilévají německé průmyslové koncerny, jejichž strategie pod heslem V Číně pro Čínu znamená přesun výroby z domovské půdy do Říše středu.
Bez čínských dovozů se přitom největší evropská ekonomika neobejde v řadě klíčových oborů, jako jsou solární panely, baterie či antibiotika. Na druhou stranu se Německo snaží stále intenzivněji bránit tomu, aby čínské firmy získávaly kontrolu nad tamější kritickou infrastrukturou, jako jsou například přístavy či 5G sítě.
Pomozme německým podnikům
Podle serveru Tagesschau.de se mise ministryně, doprovázené 35člennou delegací německých průmyslníků, nesla v duchu snahy o udržení stabilních vztahů a dosažení oboustranně férových konkurenčních podmínek ve vzájemných hospodářských vztazích. Na setkání s čínským ministrem hospodářství Wang Wentaem zdůraznila, že hospodářská soutěž musí splňovat podmínku, že bude pro obě strany stejně výhodná a transparentní.
Tím Reicheová navázala i na svůj proslov, pronesený při nedávném otevření továrny, do níž chemický gigant BASF investoval devět miliard eur. Ostatně šéfové BASF jsou i v nynější doprovodné delegaci. Vedle dalších kapitánů průmyslu, jako například Thyssenkrupp, Airbus, SAP anebo Siemens či finančníků, jako manažeři Allianz.
Další věcí, o níž se ministryně hospodářství Rieseová v Číně pokouší, je zajistit pro německé firmy stabilní dodávky vzácných zemin. Právě to je jedna z věcí, na níž si německé firmy stěžují. Kromě toho, že vítr do plachet čínské konkurenci dodávají státní subvence a další formy finanční podpory.
Přitvrdí zítra Brusel?
Snahou o udržení intenzivních vztahů s Čínou coby obchodním partnerem a se přístup Berlína liší od unijních pozic, které jsou založeny na politice odtržení od Číny a nevyhýbají se zavádění cel a ochranářských opatření. Postoje EU budou precizovány na zítřejším jednání Evropské komise v Bruselu. Jak uvádí South China Morning Post, zdroje naznačují, že většina z 27 komisařů, včetně předsedkyně komise Ursuly von der Leyenové, podporuje důraznější obchodní a průmyslovou politiku vůči zemi Středu.
Důvodem jsou rostoucí obavy z deinstrualizace Evropy, tedy věc, která se dnes v sídle EU označuje jako čínský šok 2.0. Komisař Maroš Ševčovič má zítra představit nový nástroj pro diverzifikaci, který by firmám z některých kritických odvětví nařídil, aby snížily svou závislost na čínských dodavatelích tím, že si zajistí tři či více dodavatelů ve dvou nebo více zemích.