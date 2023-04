AKTUALIZOVÁNO: Ukrajina dostala další zákaz exportu obilí a dalších produktů. Tentokrát od Slováků

Slovensko dočasně pozastaví dovoz obilí a dalších produktů z Ukrajiny. Uvedl to tiskový odbor úřadu slovenské vlády. K podobnému kroku v uplynulých dnech už přistoupily Maďarsko a Polsko. Bližší informace o zákazu importu ukrajinských produktů hodlá Bratislava zveřejnit po jednání příslušné pracovní skupiny, které bylo svoláno na dnešek.

Slovenské ministerstvo zemědělství sdělilo, že navrhlo zakázat dovoz 11 různých zemědělských produktů a potravin na Slovensko z Ukrajiny; kromě obilnin také například ovoce a zeleniny, dále sušených krmiv, cukru, chmele, vín, medu a včelích produktů.

„Vzhledem k tomu, že jsme už vyčerpali naše kompetenční možnosti k ochraně našeho zemědělského trhu před dumpingovými cenami, potřebujeme pomoc ostatních resortů. Oceňuji aktivitu pana premiéra, který svolal pracovní skupinu," uvedl slovenský ministr zemědělství Samuel Vlčan.

Minulý týden Slovensko zakázalo zpracovávat naskladněné ukrajinské obilí, toto zboží a z něj vyrobená mouka nesmí ani na trh. Učinilo tak poté, co v dovezeném ukrajinském obilí testy potvrdily výskyt pesticidu, který podle ministerstva zemědělství není v EU povolen a který má negativní vliv na lidské zdraví.

Brusel kritizuje rozhodnutí Poláků a Maďarů

Evropská komise (EK) o víkendu v reakci na rozhodnutí Polska a Maďarska zakázat dovoz některých zemědělských produktů z Ukrajiny uvedla, že jednostranné kroky týkající se obchodu podnikané jednotlivými členskými státy Evropské unie jsou nepřijatelné.

Levná ukrajinská pšenice se dostala na trhy středoevropských zemí, když Kyjev začal při vývozu obilí využívat alternativní trasy po blokádě svých černomořských přístavů v souvislosti s ruskou invazí z konce loňského února. Ukrajina je jedním z největších světových vývozců obilí.

České ministerstvo zemědělství o víkendu uvedlo, že kvůli zvýšené přepravě obilovin z Ukrajiny přes EU bude Česko pokračovat v jejich intenzivních kontrolách.