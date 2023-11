Lukáš Kovanda: První bitcoinový fond v USA je „na spadnutí“, cena kryptoměny roste

Bitcoin, „klasika“ mezi kryptoměnami, letos opět roste jako z vody. Od začátku roku zhodnotil o zhruba 125 procent. Přitom před rokem touto dobou byla nejstarší a nejrozšířenější světová kryptoměna na dně. Mnozí bitcoin odepisovali a vyhlíželi jeho definitivní krach. Už poněkolikáté se ale spletli. V lednu se prodával za méně než 17 tisíc dolarů, nyní vyjde na více než 37 tisíc.

Před už více než patnácti lety, 31. října 2008, pseudonym Satoshi Nakamoto zveřejnil „white paper“ k bitcoinu, tedy jakousi jeho zakládací listinu. Bitcoin se tak v solidní kondici překročil hranici, kdy se z dítěte stal mladistvý. Je v rozpuku puberty, ale výkyvy jeho ceny jsou mnohem slabší než před pár lety, takže působí vyzráleji než snad kdykoli ve svém dosavadním „životě“.

Nový začátek pro bitcoin?

Důvodem nynějšího výrazného oživení zájmu o investice do bitcoinu jsou především stále intenzivnější spekulace o již brzkém schválení fondu, který by ve Spojených státech umožňoval přímé investice do bitcoinu na okamžitém trhu s ním. Dosud takový fond ve Spojených státech neexistuje, přestože různé společnosti o jeho zřízení usilují již více než deset let. Pokud by takový fond vznikl, lze předpokládat, že zásadně přispěje k usnadnění a popularizaci investic do bitcoinu mezi drobnými investory v USA. Bitcoin by tak získal nový početný okruh potenciálních investorů, a navíc by upevnil svoji pozici coby již celkem standardního investičního aktiva.

O schválení takového bitcoinového fondu se nyní snaží hned několik společností, včetně zvučných a dobře zavedených jmen konvenčního finančnictví, jako jsou BlackRock nebo Fidelity. BlackRock představuje největšího správce aktiv na světě, který se až do letoška řadu let podílel i na správě investic rezerv České národní banky. Pokud by takovéto společnosti disponovaly svým bitcoinovým fondem, velmi pravděpodobně dojde k výraznému rozšíření okruhu jeho vlastníků a uživatelů. Což pochopitelně už nyní – v rámci dané spekulace – podporuje vzestup ceny bitcoinu. A s ním i řady dalších kryptoměn, jichž nyní existují již tisíce.

Spekulace o brzkém zřízení bitcoinového fondu, nebo dokonce hned několika takových fondů, neboť žadatelů je několik, v minulém týdnu na sociálních sítích přiživuje i to, že organizace zajišťující clearing a vypořádávání obchodů na amerických burzách – Depository Trust and Clearing Corporation – již přidělila takzvaný ticker (neboli při investování a obchodování oficiálně používanou zkratku) fondu jménem iShares Bitcoin Trust. Což je právě obchodní název zamýšleného bitcoinového fondu společnosti BlackRock.

Přidělení tickeru ještě sice neznamená formální schválení fondu, avšak jde o poměrně spolehlivý signál, že takové schválení může být „na spadnutí“. Agentura Bloomberg vyčísluje pravděpodobnost schválení prvního bitcoinového fondu v USA v období do přelomu tohoto a příštího roku na vysokých 90 procent. Ještě nedávno, před pár měsíci, byla ta samá pravděpodobnost v očích Bloombergu jen zhruba dvoutřetinová.

Navíc, americký odvolací soud koncem října formálně potvrdil svůj verdikt ve prospěch společnosti Grayscale Investments, která rovněž usiluje o zřízení bitcoinového fondu výše uvedeného rázu. Narážela však dosud na odmítavý postoj americké Komise pro burzy a cenné papíry, která je úřadem, jež má schvalování fondů v gesci. Rozhodnutí soudu je tak další pozitivní zprávou pro celý trh s bitcoinem.

Komise pro burzy a cenné papíry dosud všechny návrhy na zřízení fondu, jenž by umožňoval přímé investice (přímé ve smyslu nikoli například přes termínové kontrakty) do bitcoinu, zamítala v obavě ze zpronevěr a manipulace s trhem. Nyní – i po zmíněném verdiktu soudu a při vědomí, že o zřízení fondu usiluje hned několik zavedených společností konvenčního finančního světa – však právě zásadně roste pravděpodobnost, že Komise nakonec přistoupí ke schválení nejspíše hned několika bitcoinových fondů, a to dost možná už letos, nejpozději v prvním pololetí příštího roku.

Bitcoin se v posledních letech stále více chová jako konvenční technologická akcie, což je pro mnohé – vedle stále pravděpodobnějšího zřízení bitcoinového fondu spravovaného společnostmi typu BlackRock – dalším dokladem jeho zralosti. Nebo alespoň mladistvosti. Nabízí se tak otázka, zda by se k investicím do této kryptoměny mohly po více patnácti letech existence osmělit také centrální banky, včetně té tuzemské.