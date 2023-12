Matěj Žák z Trezoru: Věřím, že se bitcoin podívá nad 100 tisíc dolarů

Bitcoin se dostává do býčího trhu a jeho cena se dostala nad 44 tisíc dolarů. „Před několika týdny jsem někomu z legace říkal, že se cena může dostat až na 123 456 dolarů za bitcoin. Pokud bitcoin zopakuje cyklicky svůj výkon, můžeme se opravdu podívat nad 100 tisíc dolarů,“ uvedl v pořadu Svět financí na CNN Prima NEWS Matěj Žák, zakladatel a CEO společnosti Trezor, která vyvinula první fyzickou kryptoměnovou peněženku.

Kolik může stát bitcoin? Podle Matěje Žáka, CEO společnosti Trezor, může cena nejslavnější kryptoměny světa v následujícím období přesáhnout 100 tisíc korun.

„Samozřejmě ve světě investic platí, že dosavadní vývoj nic neříká k vývoji budoucímu. Přesto pokud se podíváme na minulý vývoj ceny bitcoinu, a ten zopakuje svůj čtyřletý cyklus, mohl by se v tom aktuálním býčím trhu podívat nad 100 tisíc dolarů,“ uvedl v pořadu Svět financí s Trinity Bank Matěj Žák, CEO společnosti Trezor, která prodává fyzickou kryptopeněženku.

Finanční svět ho bere

Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy za aktuálním růstem ceny bitcoinu stojí tři hlavní faktory.

„Prvním je takzvaný halving, tedy vydávání nových bitcoinů pro stávající držitele. Nicméně to je dlouhodobě známá věc, tedy v ceně je již do velké míry započítaná. Druhým důvodem, a ten je nový, jsou očekávání spojená s uvolňováním měnové politiky americké centrální banky, které nahrává více spekulativním investicím. A to platí i pro krypto.

A konečně třetí důvod je čím dál větší zavedenost bitcoinu i v tom tradičním finančním světě, což se ukáže zejména uvedením prvního veřejně obchodovaného fondu navázaného na bitcoin, jehož vznik a schválení je jen otázka času,“ uvedl Kovanda v nejnovější epizodě Světu financí s Trinity Bank na CNN Prima NEWS.

Jak lze do kryptoměn investovat? Do jakých kryptoměn má cenu a smysl investovat? Jak se vyhnout problémům a podvodům, k nimž v kryptu občas dochází? A co přinese zvažovaný EFT fond BlackRocku navázaný přímo na bitcoin? Sledujte celý díl Světa financí s Trinity Bank na CNN Prima NEWS.

