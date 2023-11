Investoři vybrali z kryptoměnové burzy Binance za jediný den 956 milionů dolarů

Investoři vybrali z kryptoměnové burzy Binance za uplynulý den asi 956 milionů dolarů (21,4 miliardy korun). S odvoláním na data analytické společnosti Nansen o tom informovala agentura Reuters.

Reklama

Největší kryptoměnové burze stále zbývají aktiva za 65 miliard dolarů. Zakladatel burzy Changpeng Zhao se v úterý přiznal, že porušil americká pravidla proti praní špinavých peněz i americké sankce. Binance zaplatí v USA pokutu 4,3 miliardy dolarů a musí ze země odejít.

Američtí prokurátoři tlačí na soud, aby Changpeng Zhao do vynesení rozsudku 23. února zůstal ve Spojených státech a neodcestoval do Spojených arabských emirátů, kde žije. Obávají se, že by se mohl vyhýbat spravedlnosti. Changpeng Zhao, v branži označovaný podle začátečních písmen svého jména jako CZ, v úterý odstoupil z postu šéfa společnosti. Burzu Binance nyní bude řídit jeden z jejích zaměstnanců Richard Teng, který měl dosud na starosti lokální trhy.

Více než rok za mřížemi

Není jasné, zda CZ skončí ve vězení, případně kolik času tam stráví. Podle amerického federálního práva mu hrozí až 18 měsíců vězení. Zakladatel firmy Binance slíbil, že se proti trestu do této výše neodvolá. Podobně není zřejmé, do jaké míry může z pozice zakladatele a držitele významného podílu firmu Binance nadále ovlivňovat. Dohoda společnosti s americkým ministerstvem spravedlnosti podle některých analytiků neukončí právní potíže kryptoburzy ve Spojených státech.

Lukáš Kovanda: První bitcoinový fond v USA je „na spadnutí“, cena kryptoměny roste Názory Bitcoin, „klasika“ mezi kryptoměnami, letos opět roste jako z vody. Od začátku roku zhodnotil o zhruba 125 procent. Přitom před rokem touto dobou byla nejstarší a nejrozšířenější světová kryptoměna na dně. Mnozí bitcoin odepisovali a vyhlíželi jeho definitivní krach. Už poněkolikáté se ale spletli. V lednu se prodával za méně než 17 tisíc dolarů, nyní vyjde na více než 37 tisíc. Lukáš Kovanda Přečíst článek

„Binance ještě není z nejhoršího venku. Pokračující občanskoprávní řízení s Komisí pro cenné papíry a burzy (SEC) nadále vyvolává obavy a patrně vyústí v další pokuty,“ uvedl analytik Robert Le ze společnosti PitchBook.

Kryptoměnová burza Binance se podle amerických úřadů ve snaze ovládnout trh vyhýbala klíčovým kontrolám. Bývalý šéf Binance byl přesvědčen, že by takové kontroly odradily zákazníky. Firma podle úřadů nenahlásila více než 100 tisíc podezřelých transakcí. K převádění miliard dolarů platformu využívali teroristé i hackeři a léta sloužila k obcházení sankcí, uvedly v úterý americké úřady.