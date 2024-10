Oběti vlastního úspěchu. Technologické akcie čeká výprodej kvůli pravidlům amerického berňáku

Velcí správci majetku pravděpodobně budou nuceni vyprodat část svých držav úspěšných technologických firem. Na trh by se mohly dostat akcie v hodnotě až desítek miliard dolarů.

Kdo v posledních měsících vsázel na akcie velkých technologických společností, sice dost vydělal, ale také by se měl mít v nadcházejících týdnech na pozoru. Lze totiž očekávat, že se na trh dostane větší počet akcií těchto společností, které povinně odprodají zejména velcí správci majetku. Důvodem přitom podle listu The Financial Times budou specifická pravidla amerického daňového úřadu IRS.

„Daňový úřad vyžaduje, aby každá ‚regulovaná investiční společnost‘, mezi něž patří naprostá většina podílových fondů a fondů obchodovaných na burze, udržovala kombinovanou váhu velkých podílů na méně než 50 procentech svého celkového portfolia. Velký podíl je cokoli, co tvoří více než 5 procent aktiv,“ uvedly Financial Times.

A právě velký nárůst hodnoty akcií takzvané Magnificent 7 za letošní rok může velké investiční společnosti přinutit odprodat alespoň část akcií. Podle Financial Times se to přitom týká například Fidelity, která podle posledních údajů za rok 2023 spravuje téměř pět bilionů dolarů, nebo T Rowe Price (zhruba 1,6 bilionu dolarů ve správě).

Například fond Blue Chip Growth společnosti Fidelity měl podle FT podíl těchto velkých aktiv převyšující 52 procent. V nominální hodnotě to představuje balík akcií pěti z největších technologických firem za zhruba 35 miliard dolarů jen v tomto fondu.

Technologie stále dominují

Letošní nárůsty technologických firem navazují na loňský enormně úspěšný rok. Králem je nadále společnost Nvidia, která jen za letošní kalendářní rok posílila téměř o 200 procent, přitom očekávání z konce loňského roku počítala s růstem jen o zhruba 40 procent. A nárůst nezbrzdila ani informace, že se dodání nejmodernějších čipů opozdí. Nvidia nadále těží z velkých očekávání spojených s AI a jejím čím dál důslednějšího nasazování do běžné spotřební elektroniky.

Druhým velkým skokanem je společnost Meta Plaforms ovládaná Markem Zuckerbergem. Té se vedle úspěchu s AI daří také přesvědčovat investory o mimořádně funkčním obchodním modelu jednotlivých sociálních sítí vlastněných Meta Platforms (zejména Facebook a Instagram).

Ačkoli se v první polovině roku spekulovalo, že začne docházet k přeskupování velkých portfolií, kde bude hrát roli zejména odklon od BigTech společností, zatím se to nepotvrzuje. Naopak nárůst výnosu celého širokého amerického indexu S&P 500, který letos činí 22,5 procenta, jde z poloviny právě za pěti technologickými akciemi: Nvidia, Apple, Meta, Microsoft a Amazon, uvádí data z americké burzy.

Zasáhne berňák?

The Financial Times upozorňují, že americký berní úřad nemusí zasáhnout hned, zvláště pokud k překročení limitu dojde v důsledku nárůstu cen akcií a nikoli cíleně nákupem. Nicméně ve chvíli, kdy k překročení limitu dojde, daný investor či fond již nesmí tyto konkrétní akcie nakupovat.

„V prostředí, kde je trh tak koncentrovaný, nám pomáhá naše globální výzkumná platformu, která je tak rozsáhlá, že nám umožňuje najít atraktivní nápady mimo Magnificent 7. Díky tomu můžeme přidat další alfy do našich portfolií,“ uvedl mluvčí T Rowe Price.