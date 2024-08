Do nebe nebo do pekla. Předpovídá historie zkázu umělé inteligence?

Pokud někdo bude zarytě tvrdit, že umělá inteligence je zaručeně jen bublina, můžete s klidem vypustit slova druhým uchem ven nebo vypnout zvuk. O budoucím vývoji sice víme málo, ale jako obvykle je to složitější, než se na první pohled zdá, jak uvádí i magazín The Economist.

Když na začátku týdne propadaly akciové trhy, konečně přišla chvíle pro příležitostné i pravidelné proroky zkázy, kteří mohli vítězoslavně zvolat: „Vidíte, boom umělé inteligence není nic jiného, než obyčejná bublina!“ Akcie technologických firem – Nvidia, Microsoft nebo Amazon - sice část své ceny skutečně odepsaly, ale ukazuje se, že žádný z rychlých soudů nedokáže popsat jejich aktuální situaci.

V komentářích i na sociálních sítích se našly i přirovnání, podobně jako se třeba o bitcoinu hovoří v paralele s tulipánovou horečkou ze třicátých let 17. století, AI bývá srovnávána s dotcom bublinou z přelomu tisíciletí. Jako historik musím konstatovat, že studium historie za nás žádnou z otázek budoucnosti nevyřeší. Bohužel, jinak by byli znalci dějin miliardáři, což bohužel úplně neplatí. Z minulosti si však můžeme vzít jistou esenci, poučit se z chyb, krizí, ale i z pozitivních příkladů, a pokud možno vyztužit náš myšlenkový aparát.

A za kým jít, když chceme na ekonomické bubliny nahlédnout z historické perspektivy? Třeba, jako to udělal magazín The Economist, za polsko-americkým matematikem Andrewem Odlyzkem. Profesor z University of Minnesota má totiž kromě kouzlení s čísly další unikátní odbornost, je expertem na historii ekonomických bublin. Co jeho dílo říká o situaci umělé inteligence?

Železnice nebo dotcom? Spíš telegraf

Dalším z přirovnání, které si získalo spoustu příznivců, je paralela s „železniční mánií“, která potrápila mnoho investorů v Británii ve čtyřicátých letech 19. století. Scénář byl klasický. Nový vynález vlakové dopravy se jevil jako skvělá příležitost, akcie železničních firem rostly, investoři kupovali další a další, akcie opět rostly, pak se ale růst zastavil a trh zhroutil. Pád a oči pro pláč.

Profesor Odlyzko však železnice a dotcom bublinu nevidí jako ideální model pro dnešek. AI má jiné výchozí podmínky. „Železniční i telekomunikační firmy věděly již v počátcích, jak lze dosáhnout zisku: v prvním případě tím, že odvedou dopravu od jiných forem dopravy, ve druhém tím, že zastíní jiné formy komunikace a zábavy. Odhady velikosti potenciální bonanzy se ukázaly jako halucinace. Generativní umělá inteligence je jiná. Její převratný potenciál je zřejmý, ale zatím nikdo neví, jaké bude její hlavní využití a jak bude vydělávat peníze,“ uvádí The Economist.

Mnohem lépe se prý hodí jiné dva příklady – telegraf a elektřina. Od prvního jmenovaného vynálezu se v počátcích moc neočekávalo, telegrafní sítě byly nejprve stavěny kolem železnic a měly zefektivnit dopravu – podobně jako technologické společnosti přidávají AI po troškách do svých konvenčních služeb. Firmy, které se specializovaly přímo na telegrafy, to dlouho neměly lehké, ale nakonec s technologií prorazili. Spousta lidí také nevěřila v úspěch svícení elektřinou pomocí obloukového svícení – vrátila se ale společnost ke svíčkám a petrolejkám?

Co na tom, že jak telegraf, tak obloukové lampy, nakonec skončily muzeích. Telegrafy předčil telefon, mimochodem další podceňovaná technologie, obloukové lampy zase výrazně ekonomičtější Edisonova žárovka. Pointa je však taková, že budoucnost technologií se jen velmi špatně odhaduje, zejména v delším časovém horizontu. Jen těžko nahlédneme, kam se vývoj bude ubírat, zda třeba jeden vynález nezažehne jiskry dalších nápadů a inovací.

Nezapomenout na dlouhé období

Jeden z největších ekonomů moderní doby a držitel Nobelovy ceny Robert Solow v osmdesátých letech glosoval vývoj počítačů: „Počítačový věk je vidět všude, jen ne ve statistikách produktivity.“ Měl pravdu, ovšem pokud tehdy nevsadil na technologické akcie, tak nejspíš prodělal. Zanedlouho měla počítač každá firma a posléze i domácnost, což přineslo závratné možnosti.

I když umí úžasné věci, je AI dnes možná také do jisté míry takovou hračkou pro hrstku nadšenců, mnozí si rádi vyzkouší ChatGPT. Opravdový průlom však nastane, až - pro skeptiky jestli – se technologii naučíme využívat a zakomponujeme ji do každodenních procesů. V dlouhém období proto nemusíme být jen všichni mrtví, jak zní nesmrtelná hláška ekonoma Johna Maynarda Keynese, ale třeba i bohatí.

Magazín připomíná slova futuristy Roye Amary: „Máme tendenci přeceňovat účinek technologie v krátkodobém horizontu a podceňovat účinek v dlouhodobém horizontu.“ Zaručená odsouzení AI bubliny nakonec nemusí být vůbec zaručená. Pravda je taková, že většina z nás o budoucnosti sektoru vůbec nic neví. „S trochou štěstí bude poslední výprodej pouze srážet pěnu z vrcholu přehnaného trhu. Přesto by se investoři měli připravit na další volatilitu, protože tato slibná, ale teprve se rodící technologie nabírá na síle,“ uzavírá The Economist.

