Drahá ropa plní kasy těžařů. „Nelíbí se mi to, vydělávají příliš mnoho,“ reagoval Trump
Drahá ropa přinesla největším světovým těžařům mimořádné žně. BP, ExxonMobil a Chevron zvýšily zisky násobně, zatímco Saudi Aramco si polepšilo o 44 procent a za jediné čtvrtletí vydělalo téměř 33 miliard dolarů (téměř 700 miliard korun). Americký prezident Donald Trump už ropné firmy za nehorázné zisky kritizoval: „Na vysokých cenách paliv vydělávají příliš mnoho, nelíbí se mi to,“ řekl.
Velké ropné společnosti zažívají mimořádně výnosné období. Konflikt na Blízkém východě narušil přepravu suroviny přes Hormuzský průliv, kterým prochází významná část světového vývozu ropy z Perského zálivu. Vyšší ceny suroviny spolu s lepšími výsledky rafinerií poslaly prudce vzhůru zisky evropských, amerických i saúdskoarabských těžařů.
Silná čísla oznámily britská BP, saúdskoarabská Saudi Aramco i americké koncerny ExxonMobil a Chevron.
Donald Trump se pustil do šéfa Chevronu Mikea Wirtha. Vadí mu, že v rozhovoru pro Fox Business nepřipsal rekordní zisky ropné firmy politice jeho administrativy. Podle agentury Bloomberg prezident zároveň tlačí na ropné společnosti, aby před listopadovými volbami srazily ceny paliv u čerpacích stanic.
Šéf Chevronu nezmínil Trumpovy zásluhy. Prezident ho tvrdě zkritizoval
Politika
Donald Trump se pustil do šéfa Chevronu Mikea Wirtha. Vadí mu, že v rozhovoru pro Fox Business nepřipsal rekordní zisky ropné firmy politice jeho administrativy. Podle agentury Bloomberg prezident zároveň tlačí na ropné společnosti, aby před listopadovými volbami srazily ceny paliv u čerpacích stanic.
BP překonala očekávání trhu
Britská BP ve druhém čtvrtletí více než zdvojnásobila základní zisk na 5,73 miliardy dolarů, tedy přibližně 120 miliard korun. Před rokem vydělala 2,35 miliardy dolarů.
Výsledek překonal očekávání analytiků oslovených společností LSEG, kteří počítali se ziskem kolem pěti miliard dolarů.
Nová šéfka BP Meg O’Neillová přesto upozornila, že společnost zatím plně nevyužívá svůj potenciál. Chce proto dál snižovat zadlužení, soustředit se na nejperspektivnější části podnikání a zrychlit rozhodování uvnitř firmy.
Britská BP výrazně překonala očekávání trhu. Ropný gigant ve druhém čtvrtletí vykázal zisk 5,7 miliardy dolarů, když ceny ropy a plynu táhne vzhůru konflikt mezi USA a Íránem a problémy v Hormuzském průlivu. Podle serveru CNBC tak BP navazuje na silné výsledky dalších ropných obrů, které kvůli vysokým ziskům kritizuje Donald Trump.
Ropná sklizeň pokračuje. BP překonala odhady a zisk jí vyskočil na 5,7 miliardy dolarů
Zprávy z firem
Britská BP výrazně překonala očekávání trhu. Ropný gigant ve druhém čtvrtletí vykázal zisk 5,7 miliardy dolarů, když ceny ropy a plynu táhne vzhůru konflikt mezi USA a Íránem a problémy v Hormuzském průlivu. Podle serveru CNBC tak BP navazuje na silné výsledky dalších ropných obrů, které kvůli vysokým ziskům kritizuje Donald Trump.
Aramco vydělalo téměř 700 miliard korun
Nejvyšší zisk ze sledovaných společností vykázala Saudi Aramco. Největší světový vývozce ropy zvýšil čistý zisk meziročně o 44 procent na 32,69 miliardy dolarů, tedy zhruba 688 miliard korun.
Za celé první pololetí firma vydělala 65,23 miliardy dolarů, přibližně o třetinu více než před rokem.
Generální ředitel Amín Násir uvedl, že se podniku navzdory „bezprecedentnímu narušení dodávek přes Hormuzský průliv“ podařilo udržet těžbu i export a pokračovat v klíčových projektech.
„Do druhého pololetí jsme vstoupili s dobrou finanční i provozní dynamikou,“ dodal.
Saudi Aramco téměř zcela vlastní saúdskoarabská vláda a firma je klíčovým zdrojem příjmů pro státní rozpočet. Rijád zároveň investuje do projektů, které mají snížit závislost země na ropě.
Bitcoinová firma spojená s rodinou amerického prezidenta Donalda Trumpa dál těžce prodělává na těžbě bitcoinů. Od svého vrcholu ztratily její akcie přibližně 95 procent hodnoty. Propad byl tak výrazný, že firma v červenci provedla reverzní štěpení akcií v poměru jedna ku patnácti. Tím uměle zvýšila cenu jedné akcie, aby splnila podmínky pro další obchodování na burze Nasdaq.
„Bitcoinu věříme absolutně,“ říká Eric Trump. Na jeho těžbě přitom pálí investorské miliardy
Trhy
Bitcoinová firma spojená s rodinou amerického prezidenta Donalda Trumpa dál těžce prodělává na těžbě bitcoinů. Od svého vrcholu ztratily její akcie přibližně 95 procent hodnoty. Propad byl tak výrazný, že firma v červenci provedla reverzní štěpení akcií v poměru jedna ku patnácti. Tím uměle zvýšila cenu jedné akcie, aby splnila podmínky pro další obchodování na burze Nasdaq.
Chevron těžil z menší závislosti na Blízkém východě
Upravený zisk Chevronu vyskočil na téměř 12 miliard dolarů, tedy asi 252,5 miliardy korun. Šlo o nejlepší výsledek nejméně za šest let.
Zisk na akcii dosáhl 6,06 dolaru a překonal odhad analytiků ve výši 5,56 dolaru. Zisk z těžby a zpracování meziročně vzrostl o 200 procent na 8,2 miliardy dolarů. Rafinerie a prodej přinesly 4,9 miliardy dolarů, nejvíce od začátku tohoto desetiletí. Před rokem to bylo 737 milionů dolarů.
Chevron má menší vazbu na těžbu na Blízkém východě než někteří konkurenti. Mohl tak těžit z vyšších cen ropy, aniž by ho výrazně zasáhly tamní výpadky produkce.
Celková těžba společnosti vzrostla na čtyři miliony barelů ropného ekvivalentu denně. Produkce v USA dosáhla rekordních 2,08 milionu barelů denně.
Sankce Evropské unie dopadly i na ruské vlastníky supermarketů Mere. Český Finanční analytický úřad jim zmrazil podíly a zablokoval výnosy. Není zatím jasné, zda to ovlivní provoz dvanácti tuzemských poboček.
Ruský diskont Mere pod sankcemi. V Česku má 12 prodejen
Zprávy z firem
Sankce Evropské unie dopadly i na ruské vlastníky supermarketů Mere. Český Finanční analytický úřad jim zmrazil podíly a zablokoval výnosy. Není zatím jasné, zda to ovlivní provoz dvanácti tuzemských poboček.
Exxon zdvojnásobil zisk, odhady ale těsně minul
ExxonMobil zvýšil upravený zisk na 14,7 miliardy dolarů, více než dvojnásobek loňské úrovně a nejvyšší výsledek za čtyři roky.
Zisk na akcii činil 3,52 dolaru, mírně méně než analytiky očekávaných 3,60 dolaru. Finanční ředitel Neil Hansen za odchylkou vidí mimořádné výkyvy cen komodit a rafinérských marží, které bylo obtížné předpovídat.
Těžba Exxonu proti prvnímu čtvrtletí mírně klesla na 4,5 milionu barelů ropného ekvivalentu denně. Výpadky produkce LNG v Kataru a těžby ve Spojených arabských emirátech částečně vyvážil rekordní výkon v americké Permské pánvi, kde produkce překročila 1,8 milionu barelů denně.
Palantir stojí před výsledkovým testem, který může rozhodnout, zda se z jedné z nejžhavějších AI akcií znovu stane burzovní miláček. Akcie od listopadového vrcholu ztratily přes 40 procent, přesto zůstávají jedněmi z nejdražších v indexu S&P 500. Podle agentury Bloomberg tak firmě nemusí stačit ani prudký růst zisku a tržeb – investoři chtějí hlavně přesvědčivý výhled.
Palantir tápe. Akcie AI hvězdy spadly o 40 procent
Trhy
Palantir stojí před výsledkovým testem, který může rozhodnout, zda se z jedné z nejžhavějších AI akcií znovu stane burzovní miláček. Akcie od listopadového vrcholu ztratily přes 40 procent, přesto zůstávají jedněmi z nejdražších v indexu S&P 500. Podle agentury Bloomberg tak firmě nemusí stačit ani prudký růst zisku a tržeb – investoři chtějí hlavně přesvědčivý výhled.
Trumpovi se vysoké zisky nelíbí
Miliardové výsledky ropných firem mohou znovu vyvolat kritiku amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten společnosti ExxonMobil a Chevron obvinil, že na vysokých cenách paliv vydělávají „příliš mnoho peněz“, a vyzval k vyšetření jejich postupu.
„Nelíbí se mi to,“ prohlásil Trump.
Japonsko se snaží zastavit pád jenu s pomocí USA. Washington a Tokio poprvé po 15 letech společně zasáhly na devizovém trhu, aby podpořily oslabující japonský jen. Představitelé obou zemí zároveň uvedli, že jsou v případě dalších nepříznivých výkyvů připraveni intervenovat znovu.
POTVRZENO: USA pomohly Japonsku bránit kurz jenu
Money
Japonsko se snaží zastavit pád jenu s pomocí USA. Washington a Tokio poprvé po 15 letech společně zasáhly na devizovém trhu, aby podpořily oslabující japonský jen. Představitelé obou zemí zároveň uvedli, že jsou v případě dalších nepříznivých výkyvů připraveni intervenovat znovu.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.