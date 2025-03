Sedm statečných krvácí. V plusu jsou letos zatím jen akcie Zuckerbergovy Mety

Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla i Nvidia. Výkon akcií šestice z top sedmičky amerických technologických gigantů se letos ocitl v záporném pásmu. Výprodej podnítily makroekonomická nejistota, obavy z recese i dopadu Trumpových cel.

Pro velkou sedmu amerických technologických gigantů je to zatím bolestivý rok. V plusu se drží jen akcie Mety Platforms, ostatní – Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla i Nvidia – se propadly do záporného pásma. S poklesem 40 procent jsou na tom nejhůř akcie Tesly miliardáře Elona Muska.

Jak upozornil server CNBC, důvodem jsou nejistota na trzích, obavy z recese i dopadu cel prezidenta Donalda Trumpa.

Pokles technologických akcií přichází pouhé dva měsíce poté, co se lídří „sedmi statečných“ sjeli do Washingtonu na Trumpovu inauguraci. A poté, co se mnohé z jejich firem vyšplhaly v povolební rally na nová maxima.

Začátkem března, kdy pro index technologických firem Nasdaq Composite nastal nejhorší den od roku 2022, ztratily akcie top sedmy více než 750 miliard dolarů tržní hodnoty.

Umělá intelgence nepomohla

Turbulence se nevyhnuly lídrům v oblasti umělé inteligence, jako je Nvidia. Akcie výrobce čipů letos klesly téměř o 14 procent a od svého lednového rekordu ztratily téměř pětinu hodnoty. Společnost, která kdysi patřila do klubu s tržní kapitalizací tři biliony dolarů, od té doby ztratila 767 miliard dolarů tržní hodnoty.

Společnost Alphabet – další klíčový hráč v oblasti umělé inteligence – se letos propadla o více než 14 procent a od svého rekordního závěru minulý měsíc ztratila zhruba pětinu hodnoty. Microsoft je na cestě k osmému zápornému týdnu v řadě a nejhorší ztrátové sérii od února 2008.

Nejvýraznější ztráty utrpěla společnost Tesla, která od svého rekordního závěru v prosinci ztratila přibližně 780 miliard dolarů tržní hodnoty. Akcie neochránily ani Muskovy blízké vazby na Trumpa.

Společnost Apple ztratila od svého prosincového rekordu téměř 700 miliard dolarů tržní hodnoty a klesla o 17 procent. Amazon se propadl o 18 procent. Gigant v oblasti elektronického obchodování je na cestě k nejdelší týdenní ztrátové sérii od května 2022, kdy klesal sedm týdnů v řadě.

Zatímco Meta si drží mírné zisky, i její akcie si zažily svoji epizodu turbulencí. Od rekordního závěru 14. února ztratily pětinu své hodnoty.

