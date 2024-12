Evropské akcie oslabují, může za to Fed

Akcie na evropských trzích oslabují, reagují tak na plány americké centrální banky (Fed) ohledně budoucího snižování úrokových sazeb. To by v příštím roce nemuselo být tak výrazné, jak investoři dosud čekali. Dopolední pokles cen evropských akcií byl nejvýraznější za posledních pět týdnů, uvedla agentura Reuters.

Panevropský index STOXX Europe 600, který sleduje obchodování na burzách v Británii a vybraných zemích Evropské unie, krátce před 10:00 středoevropského času ztrácel téměř jedno procento a pohyboval se kolem 509,4 bodu. Krátce po zahájení klesl pod 508 bodů.

Investoři teď opouštějí rizikovější aktiva, včetně akcií a komodit. Fed ve středu snížil základní úrokovou sazbu do pásma 4,25 až 4,50 procenta, ale naznačil, že v příštím roce by mohl sazby snížit jen dvakrát. Investoři dosud očekávali výraznější uvolnění měnové politiky.

Fed překvapil trh

„Fed zveřejnil novou sadu ekonomických projekcí, která překvapila trh v podobě vyšší očekávané jádrové inflace na letošní i příští rok,“ řekl analytik XTB Tomáš Cverna.

Dopoledne v Evropě ztrácely všechny hlavní dílčí indexy a už ve středu po zveřejnění projekcí Fedu prudce oslabily americké akcie. Šéf Fedu Jerome Powell na tiskové konferenci řekl, že další snižování nákladů na úvěry bude záviset na inflaci, která je vyšší, než kde by ji Fed chtěl mít.

„Fed pozitivně překvapil očekáváním silnější americké ekonomiky, která by letos měla růst o 2,5 procenta meziročně a příští rok o 2,1 procenta meziročně. V neposlední řadě byla zvýšena prognóza dlouhodobé úrokové sazby, která by měla činit 3,0 procenta, zatímco v září byla prognózovaná na 2,9 procenta,“ dodal Cverna.

Výnosy amerických státních dluhopisů i srovnatelných cenných papírů v Evropě po zprávě Fedu prudce vzrostly. Odrážejí tak očekávání, že by úrokové sazby mohly být na vyšších úrovních delší dobu. Výnosy se pohybují opačně k cenám - pokles ceny dluhopisu tedy znamená vyšší výnos.